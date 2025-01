Mina Settembre 3, chi veste Serena Rossi nella fiction

I look di Serena Rossi in "Mina Settembre 3" sono ormai iconici, come la giacca in rosa macaron o blu navy, firmata Falconieri

Fonte: Ufficio stampa Rai Serena Rossi in "Mina Settembre 3" veste Falconieri

Serena Rossi sta avendo un grandissimo successo grazie alla terza stagione della fortunata serie, Mina Settembre. E molto del suo personaggio lo fanno i suoi look. Alcuni sono ormai iconici come la giacca rossa, firmata Falconieri, che ha realizzato anche i molti maglioncini indossati dall’attrice sul set.

Mina Settembre 3 è davvero sulla cresta dell’onda. La fiction, trasmessa in prima serata su Rai 1 la domenica, è sempre sul podio degli ascolti tv. La puntata del 26 gennaio ha ottenuto il 24,6% di share con oltre 4 milioni di telespettatori. Solo per fare un esempio, perché l’indice di gradimento è sempre alle stelle.

Serena Rossi, Falconieri firma i look di Mina Settembre 3

D’altro canto, Serena Rossi piace tantissimo. Bella, simpatica e soprattutto piena di talento, la Rossi ha fatto breccia nel cuore del pubblico con la sua Mina Settembre, l’assistente sociale empatica e sensibile, ferma e determinata a rendere Napoli un posto migliore. Mina lavora nel consultorio di uno dei quartieri più difficili della città, il Rione Sanità, alle prese con quotidiane ingiustizie, povertà e miseria. Ma lei è sempre pronta a fare di tutto per aiutare chi glielo chiede direttamente o indirettamente.

Se Serena Rossi è riuscita a rendere al meglio il personaggio che interpreta, a caratterizzare Mina Settembre è anche il suo look. Semplice ed elegante, come richiedere il suo ruolo, mai esuberante o sopra le righe.

Fonte: Ufficio stampa Rai

Nell’armadio di Mina Settembre ci sono già dei pezzi iconici, e tutti firmati Falconieri. Tra questi la giacca in cashmere che possiede in due versioni, una in Rosa Macaron e in Blu Navy.

Ma altri capi must have, sempre di Falconieri, sono le camicie in seta e i molti maglioncini in cashmere ultrafine.

Mina Settembre, cosa accade nella terza stagione

Liberamente tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, Un giorno di Settembre a Natale e Un telegramma da Settembre (editi da Sellerio), la terza stagione di Mina Settembre è composta da 12 episodi, i primi due sono andati in onda il 12 gennaio mentre il gran finale è il 16 febbraio, subito dopo il Festival di Sanremo.

Stiamo vedendo in queste nuove puntate Mina e Domenico (Giuseppe Zeno), che dopo il matrimonio, si preparano a diventare genitori. Infatti, l’assistente sociale è incinta. Ma intanto proseguono l’iter per l’adozione di Viola (Ludovica Nasti).

Le due new entry di stagione sono Chiara Russo nei panni di Fiore, la nuova assistente sociale cui Mina fa da mentore ed Erasmo Genzini (Jonathan) che mette in crisi il suo cuore. Fiore infatti si trova a un bivio, tra Jonathan e il suo attuale lavoro e il suo ex Andrea che le propone di collaborare con lui all’università.