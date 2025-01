Mina Settembre 3, come finisce la prima puntata

Fonte: IPA Serena Rossi e Giuseppe Zeno

Mina Settembre è tornata. Terza stagione per la fiction che adatta la celebre serie di romanzi creata da Maurizio De Giovanni. Quest’anno, si è letto negli annunci pubblicitari, la protagonista è pronta a prendere in mano la propria vita, senza farsi trascinare dagli eventi. Vediamo dunque cosa sapere in merito e come finisce la prima puntata.

Mina Settembre 3, trama e cast

In Mina Settembre 3 ritroviamo la protagonista (Serena Rossi) ancora al lavoro presso il consultorio del Rione Sanità, uno dei quartieri più problematici di Napoli. Ogni giorno deve fare i conti con storie che si intrecciano tra miseria, ingiustizia e povertà.

Al suo fianco c’è ancora Domenico (Giuseppe Zeno), ora presenza più stabile che mai, pronto com’è a diventare suo marito. Al suo fianco confermata zia Rosa (Marisa Laurito), ormai vera e propria figura materna per lei. Confermata anche Irene Pironti (Christine Filangieri), una dele migliore amica di Mina, insieme con Titti D’Aragone (Valentina D’Agostino). Per quanto riguarda invece i volti del Rione Sanità, ancora spazio per Rudy (Nando Paone), il portiere dello stabile dove ha sede il consultorio. Lo stesso dicasi per Rosaria (Rosalia Porcaro), la gentile ostetrica che vive nel Rione.

Non mancano però elementi nuovi, anzi. Ecco i personaggi aggiunti al cast:

Chiara Russo – Fiore, nuova assistente sociale cui Mina farà da mentore;

– Fiore, nuova assistente sociale cui Mina farà da mentore; Erasmo Genzini – Jonathan, personaggio pronto a mettere in crisi il cuore della protagonista.

In Mina Settembre 3 la famiglia occupa un ruolo molto importante. La protagonista sogna di adottare Viola ma occorre compiere un ultimo ma cruciale passo: deve sposare Domenico. Mentre si prepara alle nozze, non ha neanche il tempo di respirare e pensare. Intanto iniziano a insidiarsi dei dubbi, anche a causa dell’arrivo di Jonathan.

Mina Settembre 3, quante puntate e dove vederle

Mina Settembre 3 va in onda su Rai 1 a partire da domenica 12 gennaio 2025. L’intera stagione sarà visibile sulla rete pubblica e recuperabile in streaming. Basterà infatti connettersi alla piattaforma RaiPlay per accedere al catalogo completo degli episodi.

Per questa terza stagione ci attendono 6 puntate, per un totale di 12 episodi. Ecco il calendario completo:

12 gennaio 2025 – Prima puntata;

– Prima puntata; 19 gennaio 2025 – Seconda puntata;

– Seconda puntata; 26 gennaio 2025 – Terza puntata;

– Terza puntata; 2 febbraio 2025 – Quarta puntata;

– Quarta puntata; 9 febbraio 2025 – Quinta puntata;

– Quinta puntata; 16 febbraio 2025 – Sesta puntata.

Mina Settembre 3, prima puntata

Mina Settembre desidera ardentemente creare una famiglia con Domenico e Viola. È pronta ad adottare la giovane ma per farlo occorre completare l’ultimo step. Si tratta del matrimonio con il suo grande amore. Qualcosa che però non avverrà in maniera così lineare come si potrebbe pensare. Il suo lavoro ha sempre la priorità e il cuore salterà qualche battito a causa della presenza di un nuovo personaggio, Jonathan. Nel primo episodio, dal titolo La tentazione del passato, Mina diventa affidataria di Viola e pianifica le nozze per l’adozione. Si ritrova però a fare i conti con il delicato caso di Kevin Ammaturo (Raffaele Russo), ragazzo problematico che nella prima stagione Mina era riuscita a riportare a scuola. Per fortuna a supportarla ci pensa Fiore, giovane assistente sociale cui fa da mentore. La sua energia è contagiosa e darà la svolta al quotidiano della protagonista.

Nel secondo episodio si festeggia in consultorio il matrimonio da poco avvenuto. Mina viene però avvicinata da una signora che, la sera prima, aveva visto sporgersi in maniera molto pericolosa la figlia della sua dirimpettaia. Un vero e proprio tentativo di suicidio, riporta la donna. Un allarme che Mina non può ignorare. Nonostante sia una fresca sposa, dunque, si immerge nel caso insieme a Fiore.

Viola è intanto felice, avendo tutto ciò che ha sempre desiderato: padre, madre e una zia simpatica in omaggio. Quando però sembra aver assaporato la felicità, il passato torna a bussare alla sua porta. Intanto proprio zia Rosa ha compreso il senso del suo sogno ricorrente: un ciuccio. C’è un matrimonio da organizzare, uno vero in tutto e per tutto. La donna non vuole sentire ragioni.

Mina Settembre 3, come finisce la prima puntata

In Mina Settembre 3 ci sono due addii. La madre della protagonista, Olga (Marina Confalone), è morta a causa del tumore che l’affliggeva. Una realtà che ha tentato in tutti i modi di nascondere alla figlia, che ha affidato a Rosa. A lei Mina confessa d’aver bisogno di una nuova casa per ripartire e così si trasferisce. Qui non ci sarà spazio neanche per il suo ex storico, Claudio (Giorgio Pasotti). Non fa parte di questa stagione, essendo un capitolo chiuso ormai. Lei ha scelto Domenico.

Quest’ultimo le ha fatto temere il peggio poco prima del matrimonio. Si è infatti presentato con grande ritardo in Comune. Alla fine però le nozze ci sono state, ma non prima di una grande rivelazione: “I nostri problemi sono finiti. Non riparto più per Barcellona. Resto a Napoli con te e Viola”.

La giovane però vive con un’ombra che pesa sulle sue spalle. Si mette sulle tracce della madre biologica, fino a scoprire la sua identità. Il nome è Simona e tenta di fare il possibile per conoscerla. È così che si apre la strada a tensioni e segreti, che di fatto vanno a coinvolgere anche i neosposi.

Al termine di questa prima puntata, vediamo Viola cancellare il contatto in rubrica di Simona, anche se questa storia è tutt’altro che terminata. Zia Rosa, intanto, entra in casa con una scatola. Il sogno l’ha guidata nella loro vecchia casa, dove in un armadio era stato dimenticato il vestito da sposa di mamma Olga. Negli ultimi istanti vediamo poi Viola rispondere al telefono. È proprio Simona, alla quale si è presentata con un nome falso, quello di Margherita. Le aveva proposto di fare da babysitter ai suoi figli, il che potrebbe aprire per lei un mondo di sofferenze.