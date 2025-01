Chi è Chiara Russo e cosa fa in Mina Settembre 3

Fonte: IPA Chiara Russo

Occhi blu come il mare, talento e determinazione. Passo dopo passo, set dopo set, Chiara Russo si sta facendo strada nella serialità italiana. È diventata nota al grande pubblico grazie al ruolo della timida e caparbia Maria Puglisi ne Il Paradiso delle Signore fino a raggiungere la prima serata con la terza stagione di Mina Settembre, dove presta il volto alla giovane e vulcanica assistente Fiore Caruana. Quella di Chiara è una storia fatta di passione e sacrificio ma anche tanto amore, come quello che ha trovato sul set.

Chi è l’attrice Chiara Russo: origini e carriera

Chiara Russo è nata a Palermo il 3 settembre 1994. Dopo aver recitato nel 2016 nel cortometraggio Prove per una tragedia siciliana, ha fatto il suo debutto nella fiction Rai l’anno successivo. Nella serie Il Cacciatore – con Francesco Montanari – dove ha indossato per due stagioni i panni di Aurora Mazza. Sempre nello stesso anno ha fatto una comparsa nel film L’ora legale del duo comico Ficarra e Picone, raggiungendo così per la prima volta anche il cinema.

La grande occasione è arrivata nel 2018, quando è stata scelta dalla produzione de Il Paradiso delle Signore per interpretare Maria Puglisi, la timida ricamatrice siciliana che col tempo è diventata un’affermata stilista. Inizialmente il suo ruolo è secondario ma episodio dopo episodio acquista sempre più spazio, fino a diventare un personaggio di punta al centro di uno spinoso triangolo amoroso. Nel 2022 Chiara Russo ha lavorato anche per Mediaset, comparendo ne I fantastici 5, con protagonista Raoul Bova.

Nel 2025 è nel cast di Mina Settembre 3, accanto a Serena Rossi. Per questo progetto ha lasciato a malincuore Il Paradiso delle Signore. Maria ha così lasciato il suo Matteo, che aveva preferito a Vito, per fare carriera a Parigi. “Al momento non è previsto un rientro. Mi è dispiaciuto abbandonare quel personaggio e quel progetto che mi ha accompagnato per tanto tempo. Nella vita però bisogna provare a mettersi in gioco in altre sfide”, ha detto a Superguida Tv.

Nella fiction Rai dà vita a Fiore Caruana, un personaggio fresco e dinamico nonché energico, che ha saputo subito conquistare il pubblico. È la nuova assistente sociale, che Mina prende sotto la sua ala. E proprio con Serena Rossi è nato un legame speciale.

“Canta, è sempre sorridente, quasi intimorisce. Quando sono arrivata sul set ero nervosa ma pian piano con Serena siamo riuscite ad entrare in contatto, a conoscerci di più, a confidarci. Abbiamo trovato una connessione che tocca altri livelli rispetto a quelli che sono necessari per trovarsi bene sul set”, ha ammesso Chiara.

Non solo recitazione: Chiara Russo è molto brava anche nel canto. Qualche anno fa l’attrice è stata soprano nel coro delle voci bianche del conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo.

Fonte: IPA

La vita privata di Chiara Russo

Chiara Russo è molto riservata sulla sua vita privata. Da qualche anno risulta però legata ad Emanuel Caserio, noto ai più come Salvatore Amato ne Il Paradiso delle Signore (e per aver recitato nella serie Netflix Inganno). La scintilla è scoccata sul set: sono apparsi insieme sul red carpet e in diversi scatti sui social senza però mai parlare apertamente della loro liaison in interviste o ospitate televisive.