Mina Settembre 3 quando esce, cast e anticipazioni

Fonte: IPA Serena Rossi in Mina Settembre

Quando esce Mina Settembre 3? I fan se lo chiedono con insistenza, soprattutto ora che la Rai sta mandando in onda le repliche della seconda stagione. Per quanto faccia sempre piacere rivivere certi momenti (basti pensare alle tante repliche di Don Matteo nel corso degli anni), gli appassionati vogliono ritrovare Serena Rossi.

Tanto chi ha letto i romanzi di Maurizio De Giovanni quanto chi è totalmente all’oscuro della storia nel suo grande sviluppo, attendono con ansia il nuovo palinsesto. Ecco le informazioni in merito.

Mina Settembre 3 quando esce

Nessun allarme per la terza stagione di Mina Settembre. L’amatissima fiction non è a rischio, anzi. Stando ai numeri registrati, si tratta di uno dei prodotti di punta della Rete. Una fiction in grado di mettere d’accordo un po’ tutti. Le repliche hanno riacceso l’interesse, ed è proprio questo il motivo per il quale vengono proposte a ridosso della nuova stagione.

Dall’8 luglio al 12 agosto, una puntata ogni lunedì sera e siamo quasi alla fine del ciclo. Soprattutto siamo molto vicini ormai a settembre, che però, nonostante la comunanza con il cognome della protagonista, non porterà buone notizie.

Mina Settembre 3 esce nel 2025. Impossibile essere precisi, ma sembra proprio che per gli ultimi mesi di quest’anno non ci siano speranze. Pessime notizie anche per gennaio del prossimo anno. Di fatto occorrerà attendere febbraio-marzo 2025 per ritrovare l’amatissima assistente sociale Gelsomina.

Mina Settembre 3 cast

Confermata ovviamente Serena Rossi nei panni della protagonista, Mina Settembre. Ma che dire degli altri? Al suo fianco ancora una volta l’ex marito Claudio, interpretato da Giorgio Pasotti. Nessun dubbio anche sul nuovo amore dell’assistente sociale, ovvero Domenico, ginecologo interpretato da Giuseppe Zeno.

Non ci sarà invece il ritorno di Marina Confalone, che ha interpretato il ruolo di Olga, madre della protagonista. Allontanatasi dalla figlia nella seconda stagione, non farà ritorno sul set. Spazio però a due new entry. La prima è Chiara Russo, attrice ben nota grazie alla soap opera Il Paradiso delle signore. Il suo ruolo sarà quello di Maria Puglisi. Spazio poi per Luca Ward, celebre attore e doppiatore.

Mina Settembre 3, ultima stagione

Ad agosto 2023 era stata data la notizia che Serena Rossi sarebbe tornata sul set di Mina Settembre per la terza stagione. Nel giubilo generale dei fan della fiction, però, aveva trovato spazio anche una certa amarezza. Sembra infatti che il ciclo di puntate possa interrompersi nel 2025.

Dagospia aveva riportato lo scorso anno di un tentennamento da parte dell’attrice protagonista. Sentiva l’esigenza di concentrarsi anche su altri progetti, senza legarsi a doppio filo a una fiction e un personaggio. Ecco il motivo per il quale l’ok alla terza stagione si era fatto un po’ attendere. Giunto, alla fine, ma non si esclude che possa essere stato l’ultimo.

Mina Settembre 2 come finisce

Momento riassunto, utile prima di cimentarsi con la terza stagione. Come finisce Mina Settembre 2? Ecco il recap dell’ultima puntata, Andare a vedere. Anna, sorella di Domenico, si ritrova a confrontarsi con un vecchio amore tossico. Carmine le aveva rubato il cuore anni prima, ma era un truffatore e per questo è finito in carcere. Ha rischiato di trascinare anche lei nei suoi affari, ma Domenico l’ha salvata, rifiutando un futuro in Francia per la sua specializzazione. Insieme a Mina, l’uomo riesce a porre la sorella dinanzi ai fatti. Anche se uscito di carcere colmo di belle promesse, il suo Carmine ha già ripreso a delinquere, organizzando una nuova truffa.

Mina intanto indaga su sua madre grazie a un investigatore privato. Olga torna a casa e le confessa tutto. Aveva conosciuto un uomo, Ezio, con il quale aveva iniziato una relazione. Perché il grande segreto e la bugia della crociera? Perché lui è molto, molto più giovane di lei. Sapeva che Mina avrebbe sospettato un raggiro.

Carmine raggiunge Anna e le spiega come sono andate le cose. Ha cambiato vita e ha abbandonato il progetto truffaldino, che credeva in realtà fosse pulito. Lei vuole tornare a Barcellona e lui le propone di partire insieme, così da allontanarsi dal passato. Tornano così insieme. Poco prima della partenza, però, qualcuno spara al giovane.

Mina intanto pedina Nunzia e scopre la verità su sua madre. Ezio è il suo infermiere, che la assiste perché gravemente malata. È ricoverata presso la casa di cura Villa Maria Grazia e voleva vivere il proprio dolore in solitudine.

Intanto Viola chiede a Mina di poter vivere con lei. Un modo per evitare i tanti km per andare dalla casa famiglia a scuola, ovvero da Cuma alla Sanità. Soprattutto, però, sente con lei un legame, nato dal fatto che sia stata la prima a tenere davvero a lei. Sarebbe felice se la adottasse e divenisse sua madre. Mina non potrebbe essere più felice. Si crea così una nuova famiglia, con Rosa chiamata a restare in pianta stabile da Mina, su richiesta di Olga. La donna si affeziona a Viola all’istante.