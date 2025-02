Fonte: Ansa Fabio Fazio

Un appuntamento a cui siamo ormai abituati, quello coi risultati degli ascolti della domenica sera, che ci rivela come siano andati i programmi in onda nell’ultima serata della settimana. I contendenti non sono cambiati, almeno fino a quando andrà in onda Mina Settembre 3 con Serena Rossi su Rai1, mentre i dati potrebbero davvero sorprendere. La serie trasmessa dalla prima Rete sta procedendo senza rivali, confermando l’ottima decisione di rinnovare la messa in onda per una nuova stagione, mentre su Canale5 sono andati in onda i nuovi episodi del dezi turco Tradimento.

Su Rete4, ampio spazio è stato concesso all’informazione con Zona Bianca di Giuseppe Brindisi, mentre su Italia1 è andata in onda una nuova puntata de Le Iene, condotta da Veronica Gentili e Max Angioni. Su Rai2 sono invece andati in onda i nuovi episodi di 9-1-1. Sul Nove, come ogni domenica, è invece stata trasmessa una nuova puntata di Che tempo che fa con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ma chi ha vinto la gara degli ascolti del 2 febbraio? Vediamo tutti i dati dei programmi in prima serata e quelli delle fasce precedenti.

Prima serata, ascolti tv del 2 febbraio

Su Rai1 Mina Settembre 3 ha interessato 4.459.000 spettatori pari al 24.8% di share. Su Canale5 Tradimento ha conquistato 2.155.000 spettatori con uno share del 12.6%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 586.000 spettatori (2.8%) e 9-1-1: Lone Star 591.000 spettatori (3%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.287.000 spettatori con l’8.7%. Su Rai3, preceduto da Report Lab (975.000 – 4.8%) e la presentazione (1.349.000 – 6.5%), Report segna 1.568.000 spettatori pari all’8.1%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un ascolto medio di 596.000 spettatori (4%). Su La7 JFK Revisited – Through the Looking Glass raggiunge 268.000 spettatori e l’1.4%. Su Tv8 Il giustiziere della notte ottiene 398.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Che Tempo Che Fa raduna 1.358.000 spettatori con il 6.6% nella presentazione, 1.658.000 spettatori con l’8.2% nella prima parte e 885.000 spettatori con il 7.1%.

Access Prime Time, dati del 2 febbraio

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 6.276.000 spettatori (30.3%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.660.000 spettatori pari al 12.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.171.000 spettatori (5.7%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 881.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 742.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica ha interessato 833.000 spettatori (4%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 549.000 spettatori pari al 2.7%.

Ascolti tv Preserale, dati del 2 febbraio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.071.000 spettatori pari al 19.2%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.068.000 spettatori pari al 22.4%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.565.000 spettatori (16.5%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.106.000 spettatori (17.6%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (526.000 – 3.9%) e TG2 Dossier (308.000 – 2.1%), Blue Bloods totalizza 393.000 spettatori con il 2.3% nel primo episodio e 518.000 spettatori con il 2.6% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 498.000 spettatori (3%) e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 513.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.315.000 spettatori (12.4%). A seguire Blob segna 788.000 spettatori (4%). Su Rete4 La Promessa interessa 846.000 spettatori (4.3%). Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 359.000 spettatori (2%). Sul Nove Che Tempo Che Farà ha interessato 601.000 spettatori con il 3.2%.