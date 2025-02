Fonte: IPA Laura Pausini

Fabio Fazio ha condotto una nuova puntata di Che tempo che fa, andata in onda il 2 febbraio 2025. Il giornalista ha potuto intervistare un premio Oscar come Adrien Brody, ma anche i genitori del compianto Giulio Regeni. Non sono mancati i momenti comici, grazie al monologo di Luciana Littizzetto e al tavolo finale dello show televisivo.

Luciana Littizzetto non convince nelle promozioni. Voto: 6

Luciana Littizzetto è una protagonista assoluta di ogni puntata di Che tempo che fa. Il siparietto della comica, infatti, è uno dei momenti più attesi delle diverse puntate dello show televisivo, visto che strappa più di un sorriso ai telespettatori. Nell’episodio del 2 febbraio 2025 Luciana Littizzetto ha subito fatto una battuta al suo compagno d’avventura, Fabio Fazio, che nella scorsa puntata stava per cadere in una botola di scena: “A momenti cadi nel buco”. Subito dopo una frecciatina spiritosa ha raggiunto anche Filippa Lagerbäck, che ha raccontato di aver partecipato a tuffo collettivo invernale in fiume: “Svedese, che vuoi, ha un’altra temperatura”.

In seguito la comica ha analizzato le notizie della settimana con la sua solita verve comica. Così Sergio Mattarella è diventato l’ancien prodige del mondo della politica italiana e “L’uomo dalla cravatta storta”. In seguito la protagonista di Che tempo che fa ha anche raccontato in modo davvero divertente la storia della donna che ha partorito dopo i 40 anni senza sapere di essere incinta: “Il suo ciclo era sempre in ritardo come i treni di Salvini… Magari qualche domanda se la fa?”. Lasciando un augurio speciale alla neonata e mettendola affettuosamente in guardia dai suoi genitori: “Non sono sempre proprio sul pezzo, attenzione a quello”.

Dopo aver scritto una lettera a Melania Trump, nella scorsa puntata dello show televisivo, adesso la comica ha deciso di scrivere a Giorgia Meloni, consolandola per essere sotto indagine: “Un’indagine non si è mai negata a nessuna”.

Peccato che tutta la verve di Luciana Littizzetto si sia completamente spenta al momento in cui ha dovuto effettuare la promozione di un nuovo programma targato Discovery: “The Golden Bachelor”. Sembra evidente, quindi, che la comica sia una frana per questa tipologia di annunci televisivi.

Fabio Fazio, l’appello contro il razzismo. Voto: 10

Tra i diversi protagonisti dell’ultima puntata di Che tempo che fa anche Paola Egonu, che a 26 anni ha già vinto tutto, ma non smette di porsi dei nuovi obiettivi: “Tanta fame, tanti obiettivi, non vedo l’ora”. La pallavolista, infatti, ha spiegato che ogni traguardo resta, per lei, nell’anno precedente e poi si volta pagina e si cerca di raggiungerne dei nuovi.

Ovviamente la sportiva ha parlato della Medaglia d’Oro che la squadra di pallavolo italiana ha guadagnato alle ultime Olimpiadi: “Abbiamo scritto la storia, è il sogno che hai da quando sei bambina… Ancora non ci credo”, ricordando quando da bambina guardava Mila e Shiro.

Durante il suo intervento in studio si è trattato anche il delicato argomento del razzismo, che l’ha toccata in prima persona per molto tempo: “Un argomento che mi sta molto a cuore… Credo sia molto importante sensibilizzare su questo tema”. Fabio Fazio, allora, ha voluto sottolineare quanto lo lasci basito il fatto che, dopo anni di sensibilizzazione, esista ancora questa piaga sociale: “Una cosa che mi sembra talmente assurda”.

Paola Egonu ha raccontato le regole che i suoi genitori le hanno insegnato, fin da bambina, per evitare il razzismo. Nel periodo dell’infanzia la pallavolista ha scoperto che avrebbe dovuto lavorare il doppio degli altri, che sarebbe stata sempre tenuta d’occhio, che avrebbe ricevuto dei commenti spiacevoli a volte e che al supermercato non avrebbe mai dovuto mettere le mani nella borsa per evitare che si pensasse che stesse rubando.

Il conduttore televisivo, a quel punto, ha deciso di lanciare un vero e proprio appello contro il razzismo: “Ma voi vi rendete conto cosa vuol dire per un bambino? Siamo assolutamente co responsabili se non aderiamo… Fingere che ciò non esista ci rende complici… La sofferenza è inaudita e la nostra indifferenza è imperdonabile”.

Laura Pausini chiama in diretta. Voto: 10

Anche Lazza è stato protagonista dell’ultima puntata di Che tempo che fa con la sua musica e, mentre andava in onda la sua intervista nello show televisivo, Fabio Fazio ha svelato che Laura Pausini gli aveva scritto, informandoli che li stava guardando. In seguito la cantante ha deciso di chiamare in diretta il conduttore televisivo, tributando delle belle parole nei confronti del giovane collega.

Lazza, dal canto suo, ha svelato che l’artista di fama internazionale aveva partecipato qualche giorno prima a un suo concerto a Roma, mandandogli poi un resoconto con tutti gli appunti e i suoi commenti e condividendo anche tutte le sue date sul suo profilo Instagram. Inoltre, dopo un concerto milanese, si era presentata a casa sua in ciabatte e accappatoio per conoscere suo figlio appena nato.

Laura Pausini ha confermato questo aneddoto: “Bella serata, ci siamo detti delle cose molto importanti” e, prima d’interrompere la telefonata è stata invitata da Fabio Fazio a tornare in trasmissione, anche in accappatoio.

Infine Lazza ha svelato che cercherà di portare con sé, in alcune tappe del suo prossimo tour, il piccolo Noah, anche se: “Armato di cuffie”.

Mara Maionchi incisiva. Voto: 10

Nella parte finale di ogni puntata di Che tempo che fa, il protagonista è un tavolo di ospiti che commentano diverse notizie. Nell’episodio del 2 febbraio 2024, gli invitati al talk show hanno strappato diversi sorrisi ai telespettatori con le massime di Gigi Marzullo in chiave divertente, il finto Cristiano Malgioglio che ha perso gli abiti per il Festival di Sanremo e le improbabili performance canore di Simona Ventura, in coppia prima con Alex Britti e dopo con Nek.

Un siparietto che la stessa conduttrice ha definito: “Distruggi la canzone davanti all’autore”. Ma, tra di loro, quella che più ha brillato in battute pronte e verve comica è Mara Maionchi che ha commentato in modo molto diretto le esibizioni della presentatrice: “Canta che è una p***a. Le voglio bene malgrado canti”.

La produttrice musicale ha anche detto la sua sui continui auguri per il matrimonio di Simona Ventura, che ha avuto luogo lo scorso luglio: “Ci siamo sposati tutti ma non l’abbiamo fatto così lunga”.