Fonte: IPA Fabio Fazio

La puntata del 26 gennaio 2025 di Che tempo che fa ha riservato diverse emozioni ai tanti telespettatori dello show televisivo. Fabio Fazio, infatti, è stato protagonista di alcune interviste molto emozionati come quelle a Liliana Segre ed Edith Bruck, che hanno ricordato i giorni terribili della Shoah.

Ma il conduttore televisivo è stato involontariamente protagonista dell’episodio anche per un evento non programmato. Il presentatore, infatti, è scivolato in una botola del palcoscenico ed è stato fortunatamente spinto fuori da un’assistente di studio, prima che potesse farsi male.

Fabio Fazio, la scivolata in diretta

Fabio Fazio è stato nuovamente il padrone di casa di Che tempo che fa, con una nuova puntata domenica 26 gennaio 2025. Durante quest’episodio dello show televisivo il conduttore ha accolto in studio diversi ospiti tra cui Claudio Baglioni. Ma, quando il cantante aveva appena finito di esibirsi e già in studio si erano aperte le botole per far uscire le scenografiche del salottino utilizzato per le interviste, il presentatore, muovendosi senza guardare, vi è scivolato dentro, riuscendo a uscirne con un balzo e con il repentino intervento dell’assistente di studio: “Mi sono salvato”.

Quando Fabio Fazio ha erroneamente messo il piede nella botola aperta, ha trovato sostegno in un gradino nascosto al di sotto ed è stato sorretto dal braccio di Andrea, uno dei tecnici, che Luciana Littizzetto ha voluto ringraziare calorosamente in seguito.: “Un applauso ad Andrea”.

Anche il conduttore televisivo ha commentato quanto gli è accaduto, parlando di miracolo: “Inciampato, non è successo niente, come un miracolo”. Fabio Fazio si è detto anche convinto che, negli ultimi giorni, qualcuno lo stia pensando in modo poco affettuoso: “Avverto in questi giorni intorno a me un minimo, sai, come quando non tutti ti vogliono troppo bene. Invece scampato il pericolo”.

Luciana Littizzetto, l’ironia sulla caduta di Fabio Fazio

Luciana Littizzetto non ha perso occasione per commentare con ironia quanto accaduto al compagno d’avventura, definendo quel momento come il più divertente della puntata. La comica ha affermato che il conduttore è veramente benedetto e ha molta fortuna per non essersi fatto male in quell’occasione: “Benedetto dal cielo, se io avessi fatto quello che hai fatto tu, a quest’ora mi raccoglievano con la paletta”.

L’esperta delle risate ha svelato anche quella che, secondo lei, è la causa di quanto è accaduto: “Il Papa che ha fatto il promo di Che tempo che fa. Secondo me sei caduto nel buco perché tutti gli altri…”. Una visione condivisa anche dal conduttore televisivo: “Mi è andata bene, tutti gli accidenti che mi tirano”.

Il presentatore, però, ha aggiunto che la caduta in ogni caso non sarebbe stata così pericolosa: “Preparazione atletica, era un gradino, erano trenta centimetri… Dipende dall’età, dall’agilità”. Ma Luciana Littizzetto ha ribadito che, senza la protezione del Papa, Fabio Fazio avrebbe rischiato tanto: “Comunque ti ha protetto, sennò ti saresti sfracellato… Uno cade male, si rompe una rotula”.

Quando la comica gli ha comunicato che la sua scivolata era già virale su tutti i social, anche il presentatore ha saputo far uscire la sua verve ironica: “Sapendolo prima cominciavo direttamente così”.