Fabio Fazio ha condotto una nuova puntata di "Che tempo che fa" e, tra gli altri, ha intervistato anche Antonella Clerici, lasciandosi andare a una frecciatina

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Fabio Fazio

Ancora una volta, Fabio Fazio ha intrattenuto il pubblico del canale Nove con il suo show Che tempo che fa, in onda nella serata di domenica 2 novembre 2025. Anche in quest’ultimo episodio del programma televisivo il conduttore ha presentato ai telespettatori della diversi ospiti interessanti,

Luca Argentero, la riflessione sulla famiglia. Voto: 10

Il primo vip a prendere posto nel salottino di Che tempo che fa, nella puntata del 2 novembre 2025, è stato Luca Argentero che, insieme alla collega Valentina Lodovini ha presentato la pellicola Una famiglia sottosopra, in uscita il prossimo 6 novembre nei cinema.

Parlando della trama del film, però, l’attore si è lasciato andare e ha svelato qualche dettaglio sul suo modo d’intendere la famiglia e sul rapporto coi suoi figli: “Abbastanza permissivo, me la godo. Io faccio molta fatica, soprattutto con mia figlia, la luce dei miei occhi”. Sul rapporto di coppia ha aggiunto: “La soluzione non è mettersi nei panni uno dell’altro, è continuare a farlo nel tempo”.

Valentina Lodovini inedita. Voto: 6

In coppia con Luca Argentero, anche Valentina Lodovini ha pubblicizzato il suo nuovo film a Che tempo che fa e l’attrice ha scelto un look davvero incisivo per la sua partecipazione al programma televisivo, mettendo insieme una camicia nera con righe glitter, un pantaloncino e una giacca in tinta con ricami brillanti. L’artista ha completato il suo look con un paio di stivali tronchetto e un’acconciatura wet.

Valentina Lodovini ha raccontato al conduttore televisivo il rapporto particolare che la lega ai suoi nipoti, a cui fa anche diversi dispetti: “A volte mi pento”. Perfino il collega Luca Argentero è rimasto sorpreso dalle rivelazioni dell’attrice: “Non conoscevo quest’aspetto di te, è una cosa che mi terrorizza”.

Ornella Vanoni unica. Voto: 10

Chi potrebbe presentarsi da Fabio Fazio con una corona di fiori? Ornella Vanoni l’ha fatto, per omaggiare la particolare giornata in cui è stata invitata a prendere parte alla trasmissione televisiva: “Sei tu che mi hai invitata il 2 di novembre… Mi attengo alle usanze”. La cantante ha, come sempre, mostrato tutta la sua innata simpatia parlando di sogni strani e di possibili bare colorate come presente ideale: “Ho trovato delle bare colorate. Nell’attesa diventa una cassapanca”. Fabio Fazio ha commentato l’intervista dell’artista con parole piene di stima: “Tu hai il dono della leggerezza, rarissimo e prezioso”.

Antonella Clerici intervistatrice. Voto: 8

Antonella Clerici è stata una delle ospiti della puntata del 2 novembre 2025 di Che tempo che fa, dove ha parlato a lungo di The Voice Senior in partenza il 14 novembre 2025. La conduttrice ha sfruttato l’occasione per annunciare i giudici della nuova stagione dello show televisivo: “Loredana Bertè, Arisa, Clementino, Nek”. Ma la presentatrice ha aggiunto anche che il cantante napoletano quest’anno dividerà la sua poltrona con Rocco Hunt.

Dopo esseri raccontata nel salottino televisivo, Antonella Clerici è passata dall’altra parte della barricata e ha effettuato un’intervista doppia a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto davvero esilarante, mostrando la sua bravura ad adattarsi anche a contesti inediti.

Fazio pungente. Voto : 10

Conversando con la collega Antonella Clerici, Fabio Fazio si è lasciato andare, ancora una volta, a una frecciatina nei confronti della Rai. Quando la conduttrice ha parlato, infatti, dei suoi quasi quarant’anni di lavoro per la rete pubblica, il presentatore non ha perso occasione per commentare nuovamente il suo passaggio al Nove: “Io sono stato esatti quarant’anni… Io sono felicissimo, si è felici lo stesso, felice e beato”.

Luciana Littizzetto critica la Regina Camilla. Voto: 10

Come sempre il momento più godibile di tutta la puntata di Che tempo che fa è stato il monologo di Luciana Littizzetto che, tra gli altri, ha anche commentato il look scelto dalla Regina Camilla d’Inghilterra per fare visita al Papa. Il velo nero della sovrana non ha incontrato il favore della comica che ha comunicato il suo punto di vista con grande franchezza: “Col cerchietto come nonna Franca però modello uccelli di rovo… Secondo me il Papa quando l’ha vista ha pensato ‘Com’è vestita questa qua?'”.