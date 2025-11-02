Che tempo che fa, anticipazioni del 2 novembre: Greta Thunberg tra gli ospiti

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Getty Images Greta Thunberg da Fazio

Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa sono uno tra gli appuntamenti televisi più attesi dagli spettatori. Puntata dopo puntata, il talk show ha saputo intrattenere e affascinare con dibattiti sull’attualità e ospiti di caratura internazionale. E l’appuntamento del 2 novembre, in onda su Nove dalle 19.30, non farà eccezione: nel salotto del programma arriverà infatti l’attivista Greta Thunberg, e con lei Luca Argentero, Antonella Clerici e la scrittrice Margaret Atwood. Non mancheranno, come di consueto, l’ironia di Luciana Litizzetto e le introduzioni di Filippa Lagerback.

Che tempo che fa, arrivano Greta Thunberg e Margareth Atwood

La puntata del 2 novembre di Che tempo che fa vedrà ancora una volta nel salotto di Fabio Fazio un ospite internazionale: parliamo di Greta Thunberg, la giovanissima attivista svedese nota in tutto il mondo per i suoi scioperi scolastici per il clima.

Negli scorsi mesi, la 22enne ha preso parte alla Gaza Freedom Flotilla, la missione navale partita per rompere il blocco della Striscia di Gaza. A settembre, quando diverse navi della Flotilla furono fermate, Greta era tra i passeggeri trasferiti in un porto israeliano: l’attivista ha poi raccontato di essere stata “insultata, gettata a terra e presa a calci” durante le ore trascorse in carcere in Israele. Un’esperienza che, probabilmente, ripercorrerà anche nello studio di Fazio.

Secondo ospite internazionale di giornata, sarà la pluripremiata scrittrice canadese Margaret Atwood, celebre in tutto il mondo per romanzi cult come Il racconto dell’ancella e in uscita con la sua autobiografia Le nostre vite.

Che tempo che fa, anche Clerici e Argentero tra gli ospiti

Di fronte a Fabio Fazio, siederanno anche alcuni celebri vip italiani. Su tutti Antonella Clerici, presto al timone della sesta edizione di The Voice Senior, che offrirà il racconto di quarant’anni di carriera segnati da numerosi programmi entrati nella storia della Tv italiana.

IPA

Spazio anche per il grande cinema con Luca Argentero e Valentina Lodovini, protagonisti del nuovo film di Alessandro Genovesi Una famiglia sottosopra, presentato all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Alice nella città.

Confermata anche la presenza di altri personaggi dello spettacolo e del giornalismo come Ornella Vanoni; Gad Lerner; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Michele Serra; e Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi, che in occasione del Centesimo Anniversario dalla nascita del padre presenterà il volume 100 pensieri ribelli per cambiare il mondo a cura di Eliana Liotta.

L’appuntamento con Il tavolo di Che tempo che fa

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con Che tempo che fa – il Tavolo, che vedrà protagonisti: Antonella Clerici; Suor Myriam e Suor Eleonora, protagoniste dello show La Cucina delle Monache su Food Network; Carl Brave, live con il nuovo singolo Occhiaie e attualmente in tour con “Notti Brave Amarcord Tour”; Nino Frassica; Mara Maionchi; Cristiano Malgioglio; Enzo Iacchetti; la Signora Coriandoli; il ballerino di Ballando con le stelle Simone Di Pasquale; Ubaldo Pantani; Diego Abatantuono; Giucas Casella; Gigi Marzullo.