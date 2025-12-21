Che tempo che fa, anticipazioni del 21 dicembre: Roberto Benigni nel salotto di Fabio Fazio

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Fabio Fazio a "Che tempo che fa"

Nuova puntata di Che tempo che fa che va in onda stasera, domenica 21 dicembre, per l’ultimo appuntamento prima della pausa natalizia. Fabio Fazio, affiancato dall’inossidabile squadra formata da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, accoglierà sul Nove un parterre di ospiti eccezionale, tra grandi ritorni e debutti assoluti sulla rete.

Che tempo che fa, le anticipazioni del 21 dicembre

Il momento più atteso della nuova puntata di Che tempo che fa è senza dubbio l’arrivo in studio del Premio Oscar Roberto Benigni, che per la prima volta approda sul canale Nove. L’attore e regista presenterà il suo nuovo libro Pietro – Un uomo nel vento, tratto dall’omonimo spettacolo televisivo di successo, recitato eccezionalmente nella splendida cornice dei giardini segreti del Vaticano. Sarà un racconto intimo e profondo sulla figura del primo degli apostoli, riletto con l’umanità e la poesia che contraddistinguono Benigni.

L’annuncio era arrivato qualche giorno fa direttamente dai canali social di Fabio Fazio, preannunciando un appuntamento davvero imperdibile per la trasmissione, che si conferma un punto di riferimento importante per gli spettatori.

Spazio al cinema con Christian De Sica: l’attore presenterà in anteprima la seconda stagione della serie Gigolò per caso – La sex guru, diretta da Eros Puglielli, che sarà disponibile su Prime Video dal prossimo 2 gennaio. Una commedia che torna a raccontare, con ironia e ritmo, il complicato rapporto tra padre e figlio e una guerra dei sessi scatenata dall’arrivo di Rossana Astri, interpretata da Sabrina Ferilli. Per De Sica, inoltre, un nuovo appuntamento con il grande schermo: il 5 febbraio arriva al cinema Agata Christian – Delitto sulle nevi, che lo riunisce ancora una volta a Puglielli.

Gli altri ospiti

Attesissima l’intervista con il tennista Flavio Cobolli e il capitano non giocatore Filippo Volandri, reduci dalla storica vittoria dell’Italia in Coppa Davis 2025 (il terzo protagonista dell’impresa è Matteo Berrettini), consolidando un’epoca d’oro per il tennis italiano, reso ancora più eroico dall’assenza di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ovvero i nostri primatisti nazionali.

Come di consueto, non mancheranno i momenti di riflessione e approfondimento: Fabio Fazio ospiterà infatti lo scrittore Paolo Giordano, autore di La solitudine dei numeri primi e Tasmania; padre Gabriel Romanelli, che opera nella Sacra Famiglia a Gaza; il virologo Roberto Burioni; la giornalista Cecilia Sala; Ferruccio de Bortoli del Corriere della Sera; Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini de La Repubblica.

A chiudere la serata sarà “Il Tavolo”, immancabile momento conclusivo della trasmissione, con il cast fisso composto da Nino Frassica, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani.

Gli ospiti speciali di stasera saranno Cristiano Malgioglio, che presenterà il suo nuovo singolo Chi lo sa; Enzo Iacchetti e Alessia Marcuzzi, e Orietta Berti e Fabio Rovazzi, quest’ultimo pronto a raccontare i preparativi per il Capodanno di Bari.

Dove e quando vedere Che tempo che fa

Il pubblico può seguire la nuova puntata di Che Tempo Che Fa in diretta su Nove a partire dalle 19.30 circa, oppure in diretta streaming e on demand sul sito ufficiale della rete e su Discovery+, disponibile per tutti gli abbonati. I fan del programma potranno anche interagire con i canali social ufficiali di Che Tempo Che Fa.

