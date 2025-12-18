Che Tempo che Fa, l’annuncio di Fabio Fazio: Roberto Benigni super ospite

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social di Fabio Fazio, ma la notizia ha un peso specifico rilevante: Roberto Benigni sarà super ospite di Che Tempo Che Fa domenica 21 dicembre 2025, in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+. Un evento televisivo che segna un passaggio simbolico e concreto insieme, perché per il premio Oscar si tratta della prima apparizione sul canale NOVE, all’interno di uno dei programmi più autorevoli di questi ultimi anni di Warner Bros. Discovery.

Roberto Benigni a Che Tempo che Fa

Roberto Benigni è l’ospite che tutti desiderano. È una figura trasversale, che si muove sicura tra cinema, teatro, letteratura e televisione con uno stile che col tempo è diventato tutto suo. La sua presenza a Che Tempo Che Fa è di certo un segnale preciso e che è peraltro evidente da molto tempo: il programma di Fabio Fazio continua a essere un luogo privilegiato per il racconto del Paese, della sua cultura e delle sue contraddizioni, senza rinunciare alla qualità del linguaggio e al rispetto del pubblico.

Negli anni, Che Tempo Che Fa ha costruito un prestigio solido, diventando uno spazio in cui le conversazioni contano quanto i nomi che le conducono. Dai grandi protagonisti della politica internazionale agli artisti, dagli scienziati agli scrittori, il salotto di Fabio Fazio ha sempre privilegiato il tempo dell’ascolto e dell’approfondimento. Un’impostazione che, anche dopo il passaggio dalla Rai al NOVE, non solo è rimasta intatta, ma ha trovato nuova libertà espressiva.

La nuova vita di Che Tempo che Fa

L’addio alla Rai, inizialmente accolto con curiosità e qualche scetticismo, si è rivelato una scelta corretta in un momento storico delicatissimo, soprattutto per la televisione pubblica. Che Tempo Che Fa è diventato rapidamente un punto di riferimento per gli spettatori del NOVE, portando con sé una comunità affezionata e aprendosi, al tempo stesso, a nuove fasce di pubblico. I dati d’ascolto e la qualità degli ospiti confermano una traiettoria chiara: il programma non ha perso importanza, ma ha cambiato contesto, mantenendo autorevolezza.

In questo scenario, dunque, l’arrivo di Roberto Benigni assume un valore ulteriore. La scelta di annunciare la sua presenza con largo anticipo sottolinea l’importanza dell’evento e l’attenzione verso un pubblico alla ricerca costante di contenuti di qualità. Il regista e attore toscano viene peraltro dal grande successo di Pietro, un uomo nel vento, recitato eccezionalmente ai Giardini Vaticani e che ha ripercorso la vita avventurosa del primo Papa della storia e vicario di Cristo sulla terra.

Domenica 21 dicembre 2025, quindi, Che Tempo Che Fa si prepara a una puntata degna del periodo che precede le Feste. Un incontro attesissimo tra due figure che, ciascuna a modo proprio, hanno contribuito a costruire una televisione diversa di certo più consapevole, ma che sa parlare alle persone in una maniera che ancora fidelizza il pubblico, sempre più sparpagliato e con l’attenzione rivolta verso altre realtà. E forse è proprio questa la chiave del loro successo duraturo, in Rai e sul Nove, dove ha trovato una nuova strada da percorrere e un respiro diverso, più libero.

