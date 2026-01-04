Che tempo che fa salta anche oggi 4 gennaio: quando torna Fazio sul Nove

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Fabio Fazio

Continua la lunga pausa televisiva di Fabio Fazio: Che tempo che fa salta anche domenica 4 gennaio. Il talk show, tra i più amati e seguiti del palinsesto domenicale, non tornerà in onda prima di metà gennaio: il pubblico dovrà attendere ancora qualche settimana per rivedere il conduttore e la sua squadra di fiducia, formata da Luciana Littizzetto a Filippa Lagerbäck.

Lo storico format ha salutato in modo temporaneo gli spettatori: non è la prima volta, infatti, che il famoso programma si ferma per qualche settimana, un modo per ritornare ancora più forti dopo gli strepitosi risultati in termini di ascolti.

Perché Che tempo che fa non va in onda stasera 4 gennaio 2026

Lo scorso 21 dicembre andava in onda l’ultima puntata del 2025 di Che tempo che fa: un appuntamento che aveva visto tra i suoi protagonisti Roberto Benigni, e che aveva commosso il pubblico con la letterina di Luciana Littizzetto a Babbo Natale e il ricordo di chi ci ha lasciato quest’anno, da Papa Francesco a Ornella Vanoni, un pilastro del talk show del Nove.

La pausa invernale per Fabio Fazio è iniziata il 28 dicembre e proseguirà ancora per qualche settimana, fino al 18 gennaio: un tempo necessario per riprendere le fila del programma tanto amato e seguito dal pubblico e per preparare le nuove puntate della stagione con grandi ospiti.

Nel frattempo gli spettatori potranno consolarsi con una puntata del Best of di inizio anno, un appuntamento dedicato alle interviste più belle e più divertenti della stagione. Un modo per non spezzare quel legame con il pubblico ed essere sempre presenti con i momenti più intensi del programma.

Quando torna Fabio Fazio: la puntata speciale del 18 gennaio 2026

La sosta invernale di Fabio Fazio sarà piuttosto lunga e durerà quattro settimane. Il ritorno in onda di Che tempo che fa è fissato per domenica 18 gennaio, quando il talk inizierà la seconda parte della stagione che durerà fino a maggio. Fazio ha annunciato che la prima puntata del 2026 sarà speciale: sarà tutta dedicata a Ornella Vanoni, la cantante venuta a mancare lo scorso 21 novembre all’età di 91 anni.

Il talk show del Nove infatti quest’anno ha perso una delle sue colonne portanti, che è stata celebrata in una puntata speciale subito dopo la sua scomparsa. “Abbiamo perso un compagno di giochi e giocare è difficile adesso”, aveva detto Fazio in quella occasione. “Ma è il nostro mestiere, che era anche il suo e cercheremo di farlo nel migliore dei modi”.

Il ritorno di Che tempo che fa sarà segnato da un nuovo omaggio alla cantante, con una puntata speciale che si intitolerà Ornella senza fine e che aprirà il 2026. “Per il 18 gennaio stiamo immaginando una serata totalmente dedicata a Ornella. Lavoreremo durante le vacanze per costruire questo piccolo evento, per noi molto significativo” ha fatto sapere Fabio Fazio prima di salutare il suo pubblico.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!