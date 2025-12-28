Che Tempo Che Fa, perché non va in onda oggi 28 dicembre e quando torna

IPA Fabio Fazio

La domenica sera sul Nove cambia volto per qualche settimana. Dopo un inizio di stagione da record, il talk show più amato della domenica si prende una meritata pausa. L’ultima puntata del 2025, chiusa in bellezza con l’emozionante intervista a Roberto Benigni, ha segnato il giro di boa di un’annata eccezionale, ma stasera 28 dicembre le luci dello studio di Che Tempo Che Fa rimarranno spente, perché Fazio Fazio e la sua squadra di fiducia, da Luciana Littizzetto a Filippa Lagerbäck, salutano i telespettatori per ricaricare le pile in vista di un 2026 che si preannuncia già ricchissimo di eventi. Con un ritorno molto commosso, ovvero la puntata speciale dedicata a Ornella Vanoni.

Perché Che Tempo Che Fa non va in onda stasera 28 dicembre 2025

La domanda sorge spontanea per chi è abituato all’appuntamento fisso sul Nove: perché stasera Fabio Fazio non va in onda? La risposta è semplice: è iniziata la consueta pausa invernale, uno stop di quattro settimane che permetterà alla produzione di lavorare ai nuovi “colpacci” della seconda parte di stagione. Per questa domenica, 28 dicembre 2025, lo slot del prime time sarà occupato dalla comicità toscana di Giorgio Panariello. A partire dalle 21.30, infatti, va in onda lo show Favola mia, l’adattamento televisivo del suo celebre spettacolo teatrale, per sorridere con i suoi personaggi storici, dal bagnino Mario a Renato Zero, per ripercorrere trent’anni di una carriera straordinaria tra nostalgia e risate.

Il calendario delle festività sul Nove è però già delineato: se stasera tocca a Panariello, nelle domeniche del 4 e del 10 gennaio 2026 i fan del programma potranno consolarsi con il ciclo Best of. Saranno due appuntamenti dedicati alle interviste più belle e ai momenti più divertenti visti finora, un modo per rivivere le emozioni dei mesi passati in attesa che la diretta torni a illuminare il palinsesto.

Quando torna Fabio Fazio: la puntata speciale dedicata a Ornella Vanoni

Ma quando tornerà ufficialmente Che Tempo Che Fa con le nuove puntate in diretta? Segnate la data sul calendario: il ritorno è fissato per domenica 18 gennaio 2026. E non sarà un rientro qualunque. Fabio Fazio ha infatti annunciato che la prima puntata dell’anno nuovo sarà un evento unico e profondamente commovente, perché la serata sarà interamente dedicata a Ornella Vanoni, l’immensa artista scomparsa lo scorso 21 novembre a 91 anni, presenza iconica e amatissima del programma di Fazio.

Lo speciale si intitolerà Ornella senza fine e sarà il cuore pulsante del ritorno in tv del talk. Lo stesso conduttore ha voluto sottolineare l’importanza di questo omaggio: “Per il 18 gennaio stiamo immaginando una serata totalmente dedicata a Ornella. Lavoreremo durante le vacanze per costruire questo piccolo evento, per noi molto significativo”. Un lavoro di ricerca e montaggio che impegnerà la redazione durante le feste per celebrare una donna che non è stata solo una cantante leggendaria, ma anche un pezzo di famiglia per il pubblico di Che Tempo Che Fa. Un appuntamento imperdibile per iniziare il 2026 nel segno della grande musica e del ricordo.

