Lazza e Greta Orsingher genitori, è nato Noah: l’annuncio su Instagram

Lazza è diventato papà: l’annuncio è arrivato su Instagram tramite una storia condivisa con i suoi follower, dove il rapper ha annunciato la nascita del suo primo figlio, frutto dell’amore con la fidanzata Greta Orsingher.

Lazza papà per la prima volta: l’annuncio su Instagram

Fiocco azzurro per Lazza: il rapper è diventato papà per la prima volta e ha annunciato la nascita del piccolo Noah su Instagram, postando una storia. Il piccolo è nato il 13 novembre 2024 alle 12.08 del mattino, e per dargli il benvenuto in famiglia ha scritto: “Benvenuto all’erede. Welcome Noah“. Ad accompagnare l’annuncio un cuoricino azzurro e un orsetto, e anche il simbolo dell’infinito, segno dell’amore per la fidanzata Greta Orsingher.

Stando ad alcune segnalazioni raccolte dall’esperta di gossip Deianira Marzano rivelano che la modella avrebbe partorito all’ospedale Buzzo di Milano. Proprio la ragazza nelle scorse ore aveva pubblicato tra le storie una foto che lasciava intendere che il piccolo fosse venuto alla luce: l’influencer infatti aveva condiviso con i suoi follower lo scatto della sua cena a base di sushi – di solito vietato alle donne in gravidanza – con la scritta “Push dinner”.

Del resto che l’arrivo del piccolo Noah fosse imminente non è stata una sorpresa per i fan della coppia, che negli ultimi tempi era stata avvistata a fare shopping per il bebè e che era sparita dai social proprio per prepararsi alla nascita del bimbo.

L’annuncio a sorpresa della gravidanza

Era il 12 maggio quando quando Lazza e la fidanzata Greta Orsingher annunciavano di aspettare un bebè. La notizia era arrivata inaspettata per i fan del rapper, che aspettavano l’uscita del suo nuovo album. Il musicista invece aveva stupito tutti svelando di essere in attesa del suo primo figlio.

In occasione del dolcissimo annuncio, il rapper aveva pubblicato un carosello di foto che mostravano il pancione della compagna, il test di gravidanza, la prima ecografia e un paio di scarpette azzurre che lasciavano intuire il sesso del bebè in arrivo. L’annuncio della gravidanza era stato accolto con affetto da fan e colleghi del rapper, da Tony Effe a Capo Plaza, passando per Emis Killa ed Elettra Lamborghini, che avevano sommerso d’amore la coppia.

La nascita del piccolo Noah segna un’altra tappa importante per la coppia formata da Jacopo Lazzarini – vero nome del rapper – e la modella Greta Orsingher. Il loro è un amore recente: fino allo scorso autunno Lazza era legato alla fidanzata Debora Oggioni, con la quale la relazione proseguiva dal 2019.

Poi l’incontro con l’influencer italiana originaria di San Diego: sebbene i due siano parecchio gelosi del loro privato, hanno ufficializzato la loro storia a marzo, quando il rapper aveva ricondiviso sul suo profilo Instagram una storia con la nuova fidanzata. Ma pare che i due stessero insieme già da gennaio, quando la coppia si era concessa una romantica vacanza a St. Moritz e lì era stata “pizzicata” dai paparazzi.

Oggi i due stringono tra le loro braccia il loro piccolo Noah: è l’inizio di una nuova splendida avventura in tre.