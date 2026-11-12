Reni sotto attacco, come li proteggiamo con terapie su misura, anche per le malattie più rare

La Malattia Renale Cronica ha importanti conseguenze su metabolismo e circolazione: il punto sulle terapie a disposizione e i progressi della ricerca

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica: raccontare la scienza e la salute è la sua passione. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

123RF Malattie dei reni, il punto sulle cure

Obesità, diabete e malattie cardiovascolari aumentano il rischio di malattia renale cronica, che può progredire a lungo senza sintomi evidenti.

Diagnosi precoce, terapie combinate personalizzate e farmaci innovativi possono rallentare il danno renale e ridurre i rischi cardiovascolari.

Alimentazione equilibrata e attività fisica aiutano a proteggere i reni, mentre CAR-T e farmaci selettivi aprono nuove prospettive per patologie rare.

Il rene soffre spesso in silenzio. Ma soffre. Eccome. E soprattutto si trova nemici che possono accentuarne la debolezza, facendo precipitare la situazione e dando il via alla Malattia Renale Cronica, con tutte le conseguenze che comporta per metabolismo e circolazione.

Volete un esempio? L’obesità aumenta fino al 63% il rischio di sviluppare la Malattia Renale Cronica (MRC), mentre quasi un paziente su due con nefropatia diabetica è obeso. A ricordarlo sono gli esperti presenti al 67° Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia (SIN), a Sorrento.

Agire su cuore, rene e metabolismo

“Stiamo vivendo una fase di straordinaria evoluzione della nefrologia” – segnala Luca De Nicola, Presidente della Società Italiana di Nefrologia e Professore Ordinario di Nefrologia all’Università Vanvitelli di Napoli -. Oggi possiamo intervenire sempre più precocemente sulla malattia, rallentarne la progressione, ridurre il rischio cardiovascolare e offrire nuove opportunità terapeutiche anche a pazienti che fino a pochi anni fa avevano opzioni molto limitate”.

Certo è che la MRC rappresenta una sfida importante per la sanità: l’invecchiamento della popolazione, l’aumento di diabete, obesità e malattie cardiovascolari e la crescente complessità dei pazienti impongono infatti un cambio di paradigma fondato su prevenzione, diagnosi precoce e accesso precoce all’innovazione terapeutica.

In questo senso la gestione del quadro attraversa una vera e propria rivoluzione grazie alla protezione cardiorenometabolica e alle nuove terapie di combinazione. L’impiego sinergico e precoce delle nuove classi di farmaci – inibitori di SGLT2, agonisti del recettore del GLP-1, antagonisti recettoriali dei mineralcorticoidi non steroidei (come il finerenone) e inibitori di PCSK9 – dimostra un impatto senza precedenti nel ridurre la proteinuria, rallentare la progressione del danno renale e abbattere i rischi di eventi cardiovascolari e mortalità.

“I nuovi dati e i trial clinici – tra cui lo studio FINESSE e la terapia di combinazione che abbatte drasticamente il rapporto albumina/creatinina (UACR) – confermano che la terapia combinata rappresenta oggi un ‘game changer’ imprescindibile – sottolinea Maura Ravera, Responsabile Scientifico del 67° Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia e Segretario Scientifico della Fondazione Italiana del Rene -.

Non si tratta più solo di controllare i sintomi o agire su un singolo fattore di rischio, ma di applicare strategie terapeutiche combinate tempestive e personalizzate per preservare la funzione renale e la salute cardiovascolare nel lungo termine”.

Il valore delle buone abitudini

Il ruolo dello stile di vita si integra a pieno titolo nella prescrizione medica. La nutrizione personalizzata (dieta ipoproteica integrata con le nuove terapie farmacologiche) e l’esercizio fisico adattato sono riconosciuti come veri e propri strumenti terapeutici per prevenire la progressione della MRC e contrastare l’obesità.

A livello globale convivono con l’obesità circa 878 milioni di persone e l’eccesso ponderale aumenta del 28% il rischio di riduzione della funzione renale e del 51% il rischio di sviluppare albuminuria, uno dei principali indicatori di danno renale precoce.

Nei soggetti con obesità metabolicamente non sana il rischio di sviluppare una malattia renale cronica aumenta fino al 63%. “Alimentazione sana ed esercizio fisico non rappresentano più soltanto raccomandazioni generiche, ma strumenti terapeutici che devono essere integrati stabilmente nei percorsi di cura – spiega Vincenzo Bellizzi, Consigliere SIN, Direttore UOC Nefrologia e Dialisi Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta -. Le evidenze dimostrano che la perdita di peso può ridurre significativamente la proteinuria e contribuire a preservare la funzione renale nel tempo”.

Il futuro delle cure per le patologie meno frequenti

Dalle frontiere dell’onco-ematologia arrivano anche nel trattamento delle malattie del rene le terapie con cellule CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) irrompono nella cura delle patologie renali complesse e autoimmuni.

La possibilità di riprogrammare il sistema immunitario del paziente offre prospettive inedite per il trattamento di malattie glomerulari refrattarie e complicanze immunologiche severe.

La sessione dedicata del Congresso fa il punto su come la medicina rigenerativa e le biotecnologie di precisione stiano ridefinendo i limiti della curabilità in nefrologia. “Le cellule Car-T rappresentano la frontiera più immaginifica dell’immunoterapia.

La possibilità di modificare radicalmente il decorso di malattie autoimmuni che spesso conducono all’insufficienza renale terminale rappresenta una delle innovazioni più significative degli ultimi anni – segnala Filippo Aucella, Presidente Eletto della Società Italiana di Nefrologia, Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, della UO di Nefrologia e Dialisi e del Centro Interregionale di Riferimento per le Porfirie Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza”, IRCCS per la Ricerca e l’Assistenza Sanitaria di Foggia”.

Importanti novità emergono anche nel campo delle malattie glomerulari, dove farmaci altamente selettivi stanno cambiando la storia naturale di patologie rare e spesso progressive.

“Dagli inibitori anti-APRIL per la nefropatia da IgA agli inibitori della via del complemento per la glomerulopatia C3 e la sindrome emolitico-uremica atipica, fino agli anticorpi monoclonali di nuova generazione per la nefrite lupica e la glomerulonefrite membranosa, la ricerca – spiega Carmelita Marcantoni, Segretario della Società Italiana di Nefrologia (SIN) e Direttore Nefrologia e Dialisi Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania – sta rendendo disponibili trattamenti capaci di agire direttamente sui meccanismi biologici responsabili del danno renale. Ciò significa trasformare malattie storicamente ad alta progressione in condizioni gestibili con successo, sia nei bambini sia negli adulti”.