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iStock Gli effetti dei farmaci anti-obesità sulla pillola anti-concezionale

Il ricorso ai farmaci anti-obesità per tornare in forma, perdendo (molti) chili in poco tempo, sta vivendo un vero e proprio boom. La crescita del consumo, però, preoccupa gli esperti, tanto che il ministero della Salute ha inviato una circolare alle Regioni per verificare le prescrizioni. Il rischio è un eccesso di fai-da-te da parte di persone che, spinte dalla voglia di dimagrire, comprino i prodotti soprattutto online, aggirando i controlli e mettendo a rischio la propria salute. Assumere questi farmaci, per esempio, può avere effetti anche su chi prende già pillola anti-concezionale.

Il boom di farmaci anti-obesità: a rischio l’approvvigionamento

Da tempo farmacisti e medici segnalano una sempre maggiore richiesta di farmaci anti-obesità, o meglio: medicinali nati per il trattamento del diabete mellito di tipo 2, per i cui pazienti sono rimborsabili tramite il Servizio Sanitario Nazionale, ma ormai da tempo diventati di uso comune per perdere peso, anche da parte di persone non obese. La conferma arriva dai dati del Rapporto OsMed 2025: gli acquisti privati di prodotti che mimano l’azione di GLP-1 e dei cosiddetti “doppi agonisti” GIP/GLP-1 (che riducono il senso di fame, aumentando la sazietà in poco tempo) sono cresciuti segnando un +85,7% nei consumi e +75,8% nella spesa rispetto all’anno precedente, quando si era già registrato un aumento del 148% rispetto alle precedenti rilevazioni. Una richiesta così elevata, però, secondo i farmacisti potrebbe mettere a rischio la disponibilità stessa di questi prodotti, tant’è che l’Ordine dei farmacisti di Roma ha denunciato “politiche di sconto aggressive” e “logiche di accaparramento speculativo” che potrebbe minacciare la continuità assistenziale.

Troppo fai-da-te e rischio far west

Ma se le prescrizioni “ufficiali” hanno fatto segnare un balzo, l’allarme riguarda anche il cosiddetto fai-da-te, con l’approvvigionamento di prodotti da parte dei cittadini, che si rivolgono soprattutto al mercato online. Lo ha ricordato l’Associazione Medici Endocrinologi (AME) durante il suo 25esimo congresso nazionale a Roma, dopo che anche la cronaca ha raccontato dei pericoli corsi da chi ha acquistato prodotti contraffatti su internet. È il caso un uomo di 31 anni di Padova, finito in coma ipoglicemico dopo aver comprato un medicinale spacciato per anti-obesità, ma in realtà realizzato esclusivamente con insulina. A ciò si aggiunga un’altra pratica di automedicazione che secondo gli specialisti si sta diffondendo, ossia la condivisione di farmaci, magari regolarmente prescritti da un familiare, da parte di altri componenti del nucleo stesso.

Il monito dell’EMA per chi prende la pillola anticoncezionale

Da qui anche un monito, giunto dall’Agenzia europea del Farmaco (EMA), giunto solo pochi giorni fa: si tratta di una nuova precauzione relativa a un farmaco a base di tirzepatide utilizzato nel trattamento del diabete di tipo 2 e dell’obesità. Secondo l’EMA le donne che prendono già la pillola anticoncezionale e iniziano questo medicinale dovrebbe farsi consigliare da uno specialista un metodo contraccettivo aggiuntivo, per quattro settimane, oppure passare a un metodo non orale. Le stesse indicazioni sono raccomandate dopo ogni aumento della dose di tirzepatide.

Perché gli anti-obesità possono interferire con la contraccezione

L’Agenzia europea non ha esplicitamente affermato che ci sia una interferenza tra il farmaco anti-obesità e il metodo di contraccezione orale, ma di fronte a un possibile rischio e in mancanza di evidenze scientifiche che possano escluderla, ha preferito adottare la linea della massima prudenza. Il motivo della raccomandazione, infatti, ha a che fare con il meccanismo di azione del tirzepatide: si tratta di una molecola che agisce sui recettori di due ormoni intestinali – il GIP e GLP-1 – che permettono di aumentare il senso di sazietà e ridurre la fame, contribuendo contemporaneamente a regolare la glicemia. Il principio attivo, inoltre, ha come conseguenza anche un rallentamento dello svuotamento dello stomaco dal cibo, che quindi arriva più tardi nell’intestino. Questo fa sì che anche possa cambiare anche la quantità di farmaco anticoncezionale che viene ingerita e finisce nel sangue.

Cosa dicono gli studi condotti finora

A riguardo sono stati condotti alcuni studi, allo scopo di verificare proprio se esista la possibilità di riduzione dell’assorbimento della pillola anticoncezionale in caso di assunzione contemporanea del farmaco anti-obesità. Ciò che è emerso è che una sola dose di tirzepatide ha portato a una diminuzione del 59-66% della concentrazione massima nel sangue di alcuni componenti di un contraccettivo orale. Il dato non va inteso come una riduzione dell’efficacia complessiva della pillola, che invece si sarebbe rivelata pari a circa il 20-23%. Tanto basta, però, a spingere gli enti preposti ad avvertire le donne che fanno uso dell’anticoncezionale orale, tramite una comunicazione rivolta prima di tutto ai professionisti sanitari. Ora le indicazioni dell’EMA passeranno anche al vaglio della Commissione europea, che potrà confermarne la diffusione in modo ufficiale.

L’invito alla prudenza e l’opinione dei medici

Le attenzioni nei confronti dei farmaci anti-diabetici usati anche per dimagrire, intanto, restano sotto la lente degli specialisti. Se da un lato le istituzioni regionali ricordano come il consumo di questi prodotti comporti anche un esborso molto elevato da parte dei cittadini (il costo ai privati, in caso di non rimborsabilità per il trattamento del diabete, è stimato intorno ai 250-300 euro al mese), dall’altro è arrivato anche il commento da parte della Società italiana dell’Obesità (SIO). Riguardo alle irregolarità nelle prescrizioni, che hanno portato alla nota del ministero della Salute, la SIO chiarisce che si tratta “Questioni che meritano attenzione, ma che rischiano di oscurare un problema sanitario e sociale ben più ampio: quello delle persone con obesità che avrebbero bisogno di queste terapie, ma non possono permettersele”. In Lombardia si tratterebbe di circa 2.800 casi di prescrizioni non giustificate o corrette, a fronte di 140.000 persone trattate nel 2025. La SIO sottolinea che si tratta del solo 2%: “Irregolarità che devono certamente essere accertate e contrastate, ma che non possono monopolizzare il dibattito sull’impiego di questi medicinali” concludono i medici specialisti in trattamento dell’obesità.