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iStock Dove si trova "l'Ozempic naturale"

Basta fare una rapida ricerca online e le offerte di cosiddetto “Ozempic naturale” si moltiplicano, confermando un fenomeno di cui parlano ormai anche gli esperti: la ricerca di prodotti per dimagrire, che mimano l’azione dell’ormone GLP-1, è in aumento. Persino in occasione del Black Friday aumentano le promozioni nei confronti di ritrovati che suggeriscono di poter ottenere un calo di peso, senza dover ricorrere alle iniezioni di farmaci. In molti casi l’ingrediente principale è costituito da glucomanno o da berberina. Ma ci sono anche diversi portali che consigliano alcuni specifici cibi che sarebbero di grado di far perdere peso in “modo naturale”.

Cos’è il glucomanno, la “fibra magica” naturale

In molti casi, sui siti di shopping online anche non specializzati in prodotti farmaceutici, è possibile trovare confezioni “risparmio” a casa di glucomanno o berberina. Nel primo caso si tratta di una fibra (spesso definita “magica”) ottenuta dalla radice di una pianta, la Amorphophallus konjac, ben nota nella cucina orientale. In Occidente, invece, è presente soprattutto sotto forma di integratore. È composto da due zuccheri semplici, cioè glucosio e mannosio, il cui apporto calorico è però quasi nullo perché l’organismo umano non ha gli enzimi per digerirlo, dunque non viene assorbito se non in una quantità insignificante. Quando viene a contatto con l’acqua, però, il glicomanno aumenta di volume – fino a 10 volte tanto – assumendo la consistenza di un gel molto denso e in grasso, soprattutto, di aumentare il senso di sazietà. È questa caratteristica che viene sfruttata per sottolinearne le proprietà “dimagranti”, oltre ai benefici in termini di regolatore intestinale. Per queste peculiarità viene impiegato anche come additivo alimentare (E425), per aumentare la consistenza dei cibi, in particolare caramelle, creme, salse o brodi.

La berberina e l’effetto “dimagrante”

Anche la berberina è venduta come ingrediente base dei prodotti dall’effetto “Ozempic naturale”. Si tratta anche in questo caso di un derivato vegetale: nello specifico è un alcaloide vegetale di colore giallo intenso e dal sapore amaro, che si trova nella corteccia, nelle radici e nei rizomi delle piante che appartengono al genere Berberis (Berberis vulgaris L. o crespino, Hydrastis canadensis) e Coptis chinensis).Conosciuta e impiegata fin dall’antichità nella medicina tradizionale cinese e nell’ayurvedica, ne vengono sottolineate le proprietà antimicrobiche, antinfiammatorie e antidiarroiche, ma oggi soprattutto l’effetto di riduzione del colesterolo LDL (il cosiddetto “colesterolo cattivo”) e i trigliceridi. Proprio per questo è suggerita nelle diete ipoglicemiche, nella prevenzione della sindrome metabolica e del diabete di tipo 2. Da questo punto di vista, quindi, ritenuta paragonabile negli effetti a quelli di alcuni farmaci antidiabetici orali. Il problema è che andrebbe assunta, come per tutti i prodotti di questo genere, dietro suggerimento medico e sotto controllo di uno specialista.

I cibi mima-sazietà

Di recente, però, aumentano anche le indicazioni nei confronti di cosiddetti “cibi mima-dimagrimento”, cioè che possono aiutare a ridurre l’appetito, aumentando il senso di sazietà. Il primo a stilare una lista degli alimenti a “effetto Ozempic” è stato da un articolo di US News, che ne ha indicati 9. In comune hanno la caratteristica di rallentare lo svuotamento a livello dello stomaco, ritardando anche l’assorbimento dei nutrienti e dunque influenzando le risposte del glucosio e dell’insulina. Spesso si tratta di grassi e fibre, che possono anche modulare gli ormoni intestinali coinvolti nella sazietà. Ciò vale, ad esempio, per alcuni peptidi della sazietà, tra cui la colecistochinina (CCK), il peptide YY (PYY) e il peptide simile al glucagone (GLP)-1 che, come ricorda un articolo pubblicato su Nutriens, potrebbero aumentare con l’assunzione di alcune fibre.

I 9 alimenti naturali da non farsi mancare

Il primo nella lista è l’avena che, come sottolineato da un articolo uscito tempo fa su Current Nutrition Reports, potrebbe essere in grado di aumentare la produzione di GLP-1, proprio come i farmaci-anti diabetici usati per il dimagrimento. Anche l’orzo contiene, come l’avena, i beta-glucani che contribuiscono alla produzione di leptina, un ormone in grado di regolare il senso di appetito. Al terzo posto si trovano i legumi, ricchi di proteine e fibre, che contribuiscono a favorire la sazietà perché rallentano la digestione. Tra i cibi che influenzano la fame vengono inserite anche le uova che, come emerso da una ricerca pubblicata su Nutrition Research, se consumate al mattino permettono di ridurre le calorie complessive nell’arco della giornata e abbassano i livelli di grelina, l’ormone della fame, aumentando invece il suo antagonista, il PYY o ormone della sazietà. Per chi cerca un aiuto nei cibi naturali a “effetto Ozempic” gli esperti ricordano anche lo yogurt greco, grazie al suo contenuto proteico, l’avocado, perché ricco di fibre e grassi “buoni” e il pesce, in particolare se ad alto contenuto di Omega-3, come nel caso del salmone. Secondo uno studio, apparso sull’European Journal of Clinical Nutrition, proprio il pesce è tra i cibi più sazianti, insieme alle patate.

Arriva l’Ozempic nel cioccolato

A fronte di una gamma piuttosto ampia di alimenti che possono aiutare in modo naturale l’effetto “Ozempic” proprio in questi giorni negli Stati Uniti è arrivato, invece, un “cioccolato dimagrante”. Si tratta di un prodotto, realizzato da un’azienda di telemedicina, Journi Health, che ha iniziato a commercializzare un farmaco che ha l’aspetto di quadratini di cioccolato, ma dovrebbe aiutare a perdere peso. Si chiama Melt ed è a base di orforglipron, lo stesso principio attivo di un prodotto dimagrante in compresse realizzato da una nota casa farmaceutica. A differenza di quest’ultimo, però, il cioccolato che dovrebbe far perdere peso non ha ancora ottenuto l’approvazione della Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia americana del farmaco. Secondo la società produttrice, la cui fondatrice Luna Yu non è un medico, il valore aggiunto sta nella facilità di assunzione rispetto a iniezioni o pillole. Il costo, però, è non è alla portata di tutti: circa 189 dollari al mese, pari a 174 euro, ossia oltre 5 euro al giorno per un trattamento che dovrebbe durare settimane, se non mesi.