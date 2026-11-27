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IPA Francesco Gabbani

Sei concorrenti, quattro posti in finale e una sola certezza: la semifinale di X Factor 2026, in onda giovedì 26 novembre, ha messo alla prova gli artisti con due manche molto diverse. Prima la Live Room, con una band e arrangiamenti pensati per l’occasione, poi le canoniche cover.

A giocarsi il primo posto in finale sono stati tutti e sei, ma il pubblico ha scelto subito il suo preferito, spedendo direttamente all’ultimo appuntamento il più votato della prima manche. Per gli altri cinque la strada è stata decisamente più complicata, tra seconda manche, eliminazione e ballottaggio per l’ultimo pass disponibile. Le nostre pagelle della semifinale.

Team Paola Iezzi

Mad – Dog, il rock li rimette in pista (8)

Nella prima manche i Mad-Dog hanno portato sul palco Murder on the Dancefloor di Sophie Ellis-Bextor, nella versione dei Royel Otis, con tanta euforia e voglia di divertirsi. L’energia, però, non è bastata per tenere insieme tutta la performance: qua e là sono emerse alcune imprecisioni e qualche sporcatura di troppo. Forse è pesato anche un genere lontano da quello a cui ci hanno abituato nelle scorse puntate. Peccato, perché dai Mad-Dog abbiamo visto e ascoltato cose decisamente migliori.

Con Figure It Out dei Royal Blood, invece, è tutta un’altra storia. Sono tornati nel loro elemento e si vede: il rock è decisamente il loro terreno di gioco e questa volta ci sono piaciuti molto di più. Per un momento ci si dimentica persino della loro età, soprattutto quando gli strumenti si sono presi la scena in uno dei passaggi più forti della loro serata. Questi sono i Mad-Dog che volevamo rivedere.

Team Irama

Patrizia, sempre una marcia in più (9)

Ammettiamolo: con Je suis malade di Lara Fabian Patrizia si è presa una bella responsabilità. Cantare in francese, con un brano di questa intensità, poteva trasformarsi in un ostacolo bello grosso. E invece se l’è cavata alla grande, senza perdere un colpo. Ma da lei, ormai, ci aspettiamo di tutto: sembra avere sempre una carta in più da giocare.

Anche con Stay di Rihanna Patrizia ha confermato quanto di buono aveva già fatto nella prima manche. E qui forse si è notato ancora di più il percorso che ha costruito durante questa edizione: la voce è sempre stata il suo punto di forza, ma nel tempo ha imparato a gestirla con una consapevolezza diversa. Soprattutto sulle note alte, dove mostra un controllo che all’inizio forse non aveva.

Le Distanze sottotono (5)

Con Sweet Dreams (Are Made of This) degli Eurythmics, cantata nella versione più cupa di Marilyn Manson, Le Distanze avevano l’occasione di tirare fuori tutta la loro anima in un taglio metal. Peccato che la performance sia risultata piuttosto impostata, quasi troppo scandita a livello vocale, senza mai trovare davvero la grinta e l’energia necessarie. Una prova un po’ sottotono: poco metal, poca sorpresa.

E la seconda manche non ha purtroppo cambiato le cose. Mon amour di Slimane era una scelta decisamente difficile, soprattutto per il francese, ma il problema è stato anche un altro: il cantante è tornato a spingere molto sull’urlo, senza riuscire a controllare la voce. Irama ha scelto un azzardo, soprattutto a questo punto della gara. E il risultato si è visto: due manche sottotono e un’eliminazione diretta che mette fine alla loro avventura a X Factor, proprio a un passo dalla finale.

Team Francesco Gabbani

Teo Bok, con il freno a mano tirato (8)

Teo Bok è perfettamente a suo agio anche con Faith di George Michael. Un po’ meno scatenato del solito, ma comunque credibile in un brano che gli appartiene. Peccato per l’arrangiamento, che ha finito per snaturare parecchio l’originale.

La sensazione di un Teo un po’ trattenuto è tornata anche nella seconda manche. Livin’ la Vida Loca di Ricky Martin gli calza a pennello e la prova è molto buona, ma ci aspettavamo di vederlo scatenare un po’ di più. Forse il ballottaggio della scorsa settimana lo ha frenato un po’.

Giacomo Calò, non smette di mettersi alla prova (8)

Giacomo Calò si è misurato nella prima manche con When a Man Loves a Woman di Michael Bolton e ha giocato in casa. La voce pulita, la tecnica impeccabile e anche l’intesa con la band ha funzionato alla perfezione. Si vede che questo tipo di brani gli appartiene e che sa come valorizzare le proprie qualità. Una prova convincente, forse senza grandi sorprese, ma decisamente centrata.

La seconda manche lo ha messo davanti a una sfida diversa: Una lunga storia d’amore di Gino Paoli non è certo un brano semplice da portare sul palco. Giacomo, a tratti, è sembrato quasi voler arrivare in fretta alla fine, come se non si sentisse del tutto a suo agio. Ma ne è uscita comunque una bella esibizione. In questa edizione ci ha dimostrato di avere davvero tante possibilità e di essere disposto a mettersi in gioco, cambiando registro e provando a uscire dai suoi soliti schemi. Una qualità che, arrivati in semifinale, vale parecchio.

Team Jake La Furia

Alex Fontana vola in finale (10)

Che cosa vogliamo dirgli? Ormai Alex è la star di questa edizione e tutti aspettavano che prima o poi arrivasse il momento degli Oasis. Con Champagne Supernova ha portato a casa una prova di grande livello: è stato credibile, il brano gli calza a pennello e sul palco sa perfettamente come stare. Forse ha convinto di più nella seconda parte, ma a questo punto c’è davvero poco da aggiungere: Alex è una certezza.

E infatti il pubblico non ha avuto dubbi, decretandolo primo finalista e risparmiandogli la seconda manche con R U Mine? degli Arctic Monkeys. Era nell’aria, ma ogni tanto le cose scontate sono anche quelle che ci fanno più piacere.

Band promossa, arrangiamenti da rivedere (7)

X Factor ci ha ormai abituati a una puntata in cui gli artisti si esibiscono accompagnati da una band dal vivo. Quest’anno i musicisti hanno preso il posto dell’orchestra e la Live Room ha portato sul palco un’atmosfera più calda e ritmata, quasi da sala di registrazione. Una bella idea, che però in questa semifinale non ha funzionato sempre benissimo. In diverse cover gli arrangiamenti hanno faticato a trovare la quadra e, in qualche caso, hanno finito per allontanare parecchio i brani dalla loro versione originale.

I giudici si godono la semifinale (e i bomboloni) (8)

Sarà che la finale è ormai vicina, ma i giudici sembrano aver deposto le armi. Poche frecciate e molta più tranquillità del solito. Anche quando Gabbani ha provato a stuzzicare Irama sulla performance di Patrizia, il collega non ha abboccato e ha lasciato cadere la provocazione.

Alla sesta puntata, evidentemente, la voglia di battibeccare è passata. Ci sarebbe però una cosa su cui lavorare: imparare i nomi di tutti i concorrenti, senza tentennamenti e senza dover chiedere conferma proprio a loro. In compenso, si vede che anche dietro al bancone si comincia a intravedere la luce in fondo al tunnel: la finale è vicina e non c’è modo migliore di festeggiare a bomboloni.

Gabbani, il ballottaggio lo mette a dura prova (7)

Povero Gabbani, questa volta si è trovato in una posizione decisamente scomoda. Al ballottaggio sono finiti proprio Giacomo Calò e Teo Bok, i suoi due concorrenti. “Chiedo aiuto ai colleghi”, ha detto il cantante, provando a convincere il resto del tavolo a mandare tutto al tilt, lasciando al pubblico l’ultima parola.

Una scelta comprensibile e giusta perché alla fine, fuori da X Factor, sono le persone che comprano i biglietti dei concerti e scelgono quale artista ascoltare a decretare il successo di un percorso. E forse è anche il modo più onesto per risolvere una situazione del genere.

E poi c’è Teo, che nel suo appello ha invitato il pubblico a salvare Giacomo. Strategia o no, resta il fatto che questa edizione ci ha mostrato una competizione piuttosto sana, in cui i concorrenti sono riusciti a sostenersi anche quando si sono trovati uno contro l’altro. E non è così scontato.

Alla fine il pubblico ha premiato Giacomo Calò. Teo Bok ha lasciato la gara a un passo dalla finale, dove si sono qualificati Alex Fontana, Patrizia, Mad-Dog e Giacomo.