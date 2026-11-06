Alex Fontana, chi è il concorrente di X Factor: dagli studi da dentista a fenomeno sul web

Da un diploma da odontotecnico al palco di X Factor 2026: Alex Fontana conquista tutti con la sua anima rock. E sui social le fans sono già pazze di lui

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Alex Fontana

Da Secondigliano al palco di X Factor, passando per un diploma da odontotecnico e tanti lavori diversi: Alex Fontana è senza ombra di dubbio una delle rivelazioni più affascinanti di X Factor 2026, il talent show di Sky che quest’anno sembra aver trovato una nuova rockstar. Capelli da rocker, presenza scenica magnetica e un fascino che non è certo passato inosservato: il cantante napoletano sta facendo parlare di sé non soltanto per la sua voce, ma anche per il crescente interesse che suscita sul web. Tanto che il suo giudice, Jake La Furia, ha raccontato che moltissime ragazze gli scrivono in privato per chiedere informazioni su di lui. Ma chi è davvero il giovane artista che sta conquistando il pubblico?

Alex Fontana, dagli studi da odontotecnico al successo social

Il suo vero nome è Alessandro Davide Fontana, è nato nel 1998 e ha quasi 28 anni: originario di Secondigliano, quartiere della periferia nord di Napoli al quale è profondamente legato, Alex sembra capace di trasformarsi dal ragazzo della porta accanto ad una rockstar internazionale nel giro di una manciata di secondi.

Prima di diventare uno dei volti più riconoscibili di X Factor, il giovane cantante aveva intrapreso una strada decisamente diversa da quella dello spettacolo, conseguendo un diploma da odontotecnico, una formazione nel settore dentale che, almeno per il momento, ha lasciato spazio alla sua grande passione: la musica.

Per mantenersi e inseguire il sogno di diventare cantante ha svolto numerosi lavori, tra cui quello di corriere, mentre nel frattempo si esibiva come artista di strada, facendo esperienza lontano dalle telecamere e dai riflettori televisivi.

Una storia fatta di determinazione, sacrifici e tanta voglia di emergere, nella quale un ruolo importante lo ha avuto anche sua madre, da sempre tra le sue sostenitrici più convinte.

E dietro la vocazione musicale di Alex Fontana si nasconde anche una curiosa storia che sembra uscita da una commedia romantica: da adolescente il cantante si appassiona al rock degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, ma è intorno ai 18 anni che arriva la vera svolta. Durante una conversazione online, una ragazza di nome Sara gli suggerisce di ascoltare Piledriver Waltz di Alex Turner, frontman degli Arctic Monkeys.

Quell’ascolto si rivela decisivo: Alex scopre un universo musicale nel quale si riconosce completamente e decide di cominciare a cantare iniziando ad approfondire il britpop e l’indie rock, costruendo così sempre di più una propria identità artistica.

Alex Fontana a X Factor 2026: Jake La Furia ha trovato la sua rockstar

Il percorso di Alex Fontana a X Factor comincia con Dirty White Boots di Lenny Kravitz, interpretazione che gli permette di ottenere tre sì, nonostante il voto contrario di Irama. Poi ai Bootcamp conquista invece tutti e quattro i giudici con I Only Lie When I Love You dei Royal Blood, mentre alle Last Call si presenta con Last Nite degli Strokes.

A volerlo fortemente nella propria squadra è Jake La Furia, che vede nel giovane napoletano un talento dalla personalità ben definita.

E infatti ci vede bene visto che, durante i Live, Alex continua a sorprendere: prima con Song 2 dei Blur, poi con Street Spirit (Fade Out) dei Radiohead e, nella puntata del 5 novembre, con Nights in White Satin dei Moody Blues.

Una scelta musicale non scontata che mette ancora una volta in evidenza il suo stile e la capacità di trasformare il palco nel proprio habitat naturale. Ma se artisticamente Alex Fontana ha già trovato una direzione precisa, sulla sua vita sentimentale resta invece un certo mistero.

Non è noto se il cantante sia attualmente fidanzato, ma una cosa è evidente: il suo fascino ha attirato l’attenzione di tantissime spettatrici tanto che Jake La Furia ha scherzato più volte sul numero di ragazze che gli scrivono sui social per manifestare interesse nei confronti del concorrente.

Ma non sono solo le donne ad essere rimaste conquistate da Alex: sui social è un tripudio di commenti positivi nei suoi confronti e molti scommettono già sulla sua vittoria. Perché, se nella quotidianità Alex viene descritto come timido, riservato e spontaneo, davanti al pubblico invece si trasforma in un’autentica rockstar, sicura di sé e capace di catalizzare gli sguardi.

Ed è probabilmente proprio questa doppia anima, insieme al talento e a una storia personale lontana dai cliché, a renderlo uno dei concorrenti più interessanti e chiacchierati di X Factor 2026.