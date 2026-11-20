Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Alex Fontana a X Factor 2026

Una ragazza siciliana, una storia d’amore fuori dagli schemi e un bacio che vale più di mille parole. Sono gli ingredienti di Vivian, il primo inedito di Alex Fontana, presentato sul palco di X Factor 2026 durante il quinto Live di giovedì 19 novembre. Il cantante napoletano ha sorpreso il pubblico scegliendo per la prima volta l’italiano e una sonorità pop-rock che accompagna un racconto molto personale.

Tra i versi si nascondono i ricordi di una relazione vissuta in prima persona, ma anche un riferimento a Pretty Woman, l’indimenticabile commedia romantica con Julia Roberts e Richard Gere.

Alex Fontana porta Vivian a X Factor: chi è la donna che ha ispirato la canzone

Dopo settimane trascorse a interpretare (magistralmente) canzoni in inglese, Alex Fontana ha cambiato completamente registro. Nell’ultima puntata di X Factor 2026, il 27enne napoletano ha scelto di raccontare un po’ di se stesso e ha scelto di farlo in italiano, mettendo da parte le cover per presentare qualcosa che gli appartiene davvero.

Il cantante della squadra di Jake La Furia ha portato un brano dal ritmo pop-rock, costruito attorno al ricordo di una ragazza conosciuta lontano dalla sua Napoli. Lei è siciliana, ha un temperamento deciso e sembra avere un talento particolare nel complicare la vita sentimentale di chi le sta accanto.

Alex ne racconta il fascino attraverso piccoli particolari, come i capelli biondi, l’atteggiamento provocatorio e un tatuaggio riconoscibilissimo. Ma c’è soprattutto il modo in cui questa donna affronta le relazioni: sa quello che vuole, non teme di lasciarsi andare eppure, quando entrano in gioco i sentimenti, preferisce mantenere le distanze.

Una combinazione che ha lasciato il segno nel cantante, tanto da diventare il punto di partenza del suo primo inedito.

Il significato e il legame con Pretty Woman

Il nome Vivian non è casuale e gli appassionati di commedie romantiche avranno già colto il riferimento. In Pretty Woman, il personaggio di Julia Roberts ha una regola: niente baci sulla bocca con i clienti. Un gesto che riserva alla sfera dei sentimenti e che diventa il filo conduttore anche della canzone di Alex Fontana.

La ragazza che ha ispirato il brano vive la passione senza troppi tabù, ma quando si parla d’amore le cose si complicano. Dopo essere rimasta scottata da una relazione, ha imparato a tenere gli altri a distanza, soprattutto quando rischiano di diventare importanti.

E Alex? È affascinato da lei, dalle sue contraddizioni e da quel modo di concedersi senza lasciarsi conoscere fino in fondo. Vorrebbe essere l’eccezione alla regola, ma sa bene che conquistare la sua fiducia sarà tutt’altro che semplice. Ed è proprio questa tensione tra desiderio e paura di innamorarsi a dare alla canzone il suo lato più romantico.

Il testo dell’inedito di Alex Fontana

Giocavi con le mie ombre

La chiamavi libertà

Che brucia piano

Ma poi se ne va

Hai un teschio calavera tatuato sul braccio

Il tuo letto non è più per due, per tre, per quattro

Bionda come Marilyn, lo sguardo di ghiaccio

E sai come tenermi in ostaggio

E io non so dirti di no

Fare l’amore senza un bacio per nascondere il peccato

E mi dirai, che oramai

Non basta l’inferno vuoi scendere ancora più giù

[…]

Alla realizzazione di Vivian hanno collaborato anche Lorenzo Lumia, Simone Reo e Gianmarco Manilardi, che ne ha curato la produzione. La canzone è disponibile dal 20 novembre sulle piattaforme streaming, insieme agli altri brani presentati dai concorrenti nell’album X Factor Mixtape 2026 (Inediti).