Tu si que vales, Alessandro Malerba omaggia Pino Daniele e incanta Bonolis: “Ci aprirei Sanremo”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Sul palco di Tu si que vales arrivano talenti di ogni tipo: sorprendenti, divertenti e, a volte, anche in grado di dividere il pubblico. È proprio questa varietà a rendere il programma una scoperta continua.

E poi ci sono talenti per cui sembra davvero impossibile non essere d’accordo. È quello che è successo nella seconda puntata con Alessandro Malerba, arrivato sul palco con la sua chitarra per rendere omaggio a Pino Daniele. Un’esibizione che ha lasciato tutti senza parole, ma soprattutto ha conquistato Paolo Bonolis, tanto da spingerlo a dare un consiglio a Stefano De Martino in vista del prossimo Festival di Sanremo.

Alessandro Malerba omaggia Pino Daniele a “Tu si que vales”

Ha 25 anni, suona la chitarra da quando ne aveva 12 e ha lasciato la Puglia per seguire la sua passione. Alessandro Malerba ha studiato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove ha approfondito la chitarra, senza rinunciare alla voglia di sperimentare e trovare una strada tutta sua.

A Tu si que vales ha scelto di presentarsi con un pezzo di Pino Daniele, affidandosi soltanto al suo strumento. Prima di iniziare, ha voluto mettere le cose in chiaro: “Tutto ciò che sentirete oggi è solo chitarra. Non ci sono basi né effetti”.

Ed è bastato ascoltarlo per capire quanto ci sia dietro la sua ricerca musicale. Accanto allo studio della chitarra classica, Alessandro coltiva infatti la passione per la chitarra percussiva, una tecnica che gli permette di usare lo strumento in modo diverso, giocando con ritmi e sonorità senza bisogno di accompagnamenti.

La sua esibizione è un omaggio alla musica di Pino Daniele, ma anche un modo per raccontare il proprio percorso. Niente effetti speciali o altri strumenti a sostenerlo: sul palco sono saliti soltanto lui e la sua chitarra. Una scelta che ha convinto il pubblico e i giudici, conquistati dalla sua capacità di tenere la scena con la sola musica.

Paolo Bonolis, per lui un sì che varrebbe Sanremo

Alla fine dell’esibizione, il pubblico si è alzato in piedi per una standing ovation, e anche in giuria i complimenti non sono mancati. A cominciare da quelli di Luciana Littizzetto, che ha commentato con entusiasmo: “La cosa più bella che ho visto in questa edizione”.

Ma è stato Paolo Bonolis a spendere le parole più sorprendenti. Il conduttore ha seguito la performance con grande attenzione e, una volta terminata, ha subito pensato a un palco ben più grande. Quello del Festival di Sanremo.

“Io l’ho fatto nel 2005 e nel 2009. Non so se Stefano De Martino sta guardando questa puntata, ma io ci aprirei la prima serata del Festival di Sanremo con una cosa del genere”, ha detto, chiamando idealmente in causa il prossimo conduttore della kermesse.

Un’investitura niente male per il giovane chitarrista, che si ritrova così a ricevere un complimento che arriva direttamente da chi il palco dell’Ariston lo conosce bene.

Anche il verdetto del pubblico è praticamente unanime: Alessandro ottiene il 97% di voti favorevoli. Ma Bonolis non si accontenta. Il conduttore ha quindi provato a convincere anche quel 3% che non ha dato il proprio sì, insistendo sull’originalità di una performance così essenziale e lontana dalle esibizioni più convenzionali.

Alla fine, il risultato arriva al 100%. I giudici lo raggiungono al centro del palco e per Alessandro Malerba arriva anche il passaggio diretto in finale. Una serata che difficilmente dimenticherà, iniziata con una chitarra e un omaggio a Pino Daniele e finita con Paolo Bonolis che gli parla di Sanremo.