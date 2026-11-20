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IPA Sal Da Vinci

Sal Da Vinci si prende la prima serata di Rai1. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì e il quinto posto all’Eurovision Song Contest, il cantante napoletano torna in televisione con Meravigliosamente, uno show tutto suo in onda venerdì 20 novembre alle 21.30.

Un appuntamento che celebra i suoi cinquant’anni di carriera, con ospiti come Renato Zero, Massimo Ranieri e Gianna Nannini, ma anche due compagne di viaggio d’eccezione: Bianca Balti e Iaia Forte. Tra duetti, ricordi e omaggi alla musica napoletana, l’artista ripercorre una vita trascorsa sul palcoscenico, dai primi spettacoli accanto al padre Mario Da Vinci fino al successo che lo ha riportato al centro della scena musicale italiana.

Meravigliosamente, gli ospiti di Sal Da Vinci del 20 novembre

Per il debutto di Meravigliosamente, Sal Da Vinci ha voluto accanto a sé alcuni dei nomi più conosciuti della musica e dello spettacolo italiano. Sul palco arrivano Renato Zero, Massimo Ranieri e Gianna Nannini, protagonisti di una serata costruita intorno alle canzoni e agli incontri che hanno accompagnato il percorso artistico del cantante.

Particolarmente atteso è l’incontro con Renato Zero, al quale Sal Da Vinci è legato anche artisticamente. Proprio il cantautore romano ha firmato il testo di Meravigliosamente, il brano del 2016 che dà il titolo allo spettacolo. Tra gli ospiti c’è anche Massimo Ranieri, amico di lunga data dell’artista napoletano, con il quale condivide l’amore per la tradizione musicale partenopea.

Uno dei momenti più attesi della puntata è l’omaggio a Pino Daniele, con la reunion della storica band del cantautore scomparso nel 2015. A guidare i musicisti è Tullio De Piscopo, affiancato da Tony Esposito, Ernesto Vitolo e Gigi De Rienzo. Un’occasione per riportare in televisione alcune delle sonorità che hanno segnato la storia della musica napoletana.

La serata lascia spazio anche alla comicità e all’intrattenimento, con Rocco Papaleo, Enrico Brignano e TonyPitony. Annunciate inoltre le partecipazioni di Valerio Lundini ed Ernesto Lama, per uno spettacolo che alterna generi e generazioni differenti.

Accanto al padrone di casa ci sono Bianca Balti e Iaia Forte, chiamate ad accompagnarlo nel racconto della sua vita. La modella e l’attrice napoletana affiancano Sal Da Vinci in un ruolo che va oltre quello delle semplici ospiti, contribuendo ai diversi momenti del varietà.

La scaletta di Meravigliosamente, tra duetti e omaggi alla musica napoletana

La musica è naturalmente al centro di Meravigliosamente, con un repertorio che attraversa i cinquant’anni di carriera di Sal Da Vinci. La scaletta comprende i suoi brani più conosciuti, i classici della canzone napoletana e alcuni successi della musica italiana, reinterpretati insieme agli ospiti.

Tra le canzoni dello spettacolo trova spazio Meravigliosamente, nata dalla collaborazione con Renato Zero e Maurizio Fabrizio. Grande attenzione anche a Per sempre sì, il brano con cui il cantante ha conquistato il Festival di Sanremo 2026, diventato uno dei successi più riconoscibili della sua carriera.

Non manca un ricordo di Mario Da Vinci, il padre che lo ha avvicinato al mondo dello spettacolo quando aveva appena sette anni. È proprio da quell’infanzia trascorsa tra musica e teatro che prende forma il racconto televisivo, seguendo le tappe di una carriera segnata da successi, difficoltà e nuove partenze.

A rendere ancora più coinvolgenti le esibizioni è un’orchestra di 45 musicisti diretta dal maestro Adriano Pennino, accompagnata da un corpo di ballo. Le performance musicali si alternano a momenti di racconto, duetti e interventi degli ospiti.

Per Sal Da Vinci Meravigliosamente segna anche un debutto particolare: è la prima volta che si ritrova alla guida di un grande show televisivo interamente costruito intorno alla sua figura. Il cantante, però, preferisce non definirsi un conduttore. Durante la presentazione del programma ha spiegato di sentirsi piuttosto “il capitano di questa nave“, pronto ad accogliere a bordo amici e colleghi per condividere con il pubblico una parte della propria storia.

“Voglio portare in tv la sincerità e l’onestà che si vivevano una volta”, ha raccontato in un’intervista spiegando il desiderio di recuperare l’atmosfera dei grandi varietà televisivi.

Quando e dove vedere lo show

Il programma va in onda venerdì 20 novembre alle 21.30 su Rai1, subito dopo Affari Tuoi. Lo spettacolo è diviso in due appuntamenti: la seconda e ultima puntata è prevista per venerdì 27 novembre, sempre in prima serata.

Le due serate sono state registrate al Centro di Produzione Rai di Napoli, città alla quale Sal Da Vinci è profondamente legato, nonostante sia nato a New York. Il programma è disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand su RaiPlay.