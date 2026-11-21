Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Sal Da Vinci

Il grande protagonista della serata televisiva di venerdì 20 novembre è stato Sal Da Vinci che su Rai 1 ha condotto Meravigliosamente con Bianca Balti e Iaia Forte.

Ogni volta che va in tv Sal Da Vinci non ha rivali. D’altro canto, la controprogrammazione non ha prodotto grandi rivali. Su Canale 5 è andato in onda un episodio della fiction, Racconto di una notte, mentre su Italia 1 abbiamo visto gli ATP Finals. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento settimanale con Quarto Grado.

Rai 2 ha trasmesso L’Ispettore Coliandro e su Rai 3 è andato in onda Mi manda Rai 3. La7 ha proposto il consueto talk, Propaganda Live.

Nell’access prime time Stefano De Martino con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna si contendono il vertice dello share, come sempre.

Prima serata, ascolti tv del 20 novembre: vince Sal Da Vinci

A trionfare in prima serata è stato Sal Da Vinci che con il suo show Meravigliosamente, creato per raccontare la sua carriera, ha collezionato ben 2.492.000 spettatori pari al 18.2% di share. Dietro di lui, su Canale 5, Racconto di una notte. Le nuovissime puntate della serie turca hanno raccolto di fronte alla tv 1.780.000 spettatori pari ad uno share del 12.8%.

La serie tv L’Ispettore Coliando, su Rai 2, con protagonista Giampaolo Morelli ha incollato di fronte alla tv 566.000 spettatori (3.4% di share). Mi Manda Raitre, programma condotto da Federico Ruffo ha registrato 594.000 spettatori con lo 3.9% di share.

Su Rete 4, Quarto Grado, con la nuova stagione condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha raccolto 1.064.000 spettatori ottenendo l’8.6% di share.

L’ATP Finals 2026, la partita di tennis tra Medvedev-Tiafoe a Torino trasmessa da Italia Uno, ha collezionato 778.000 spettatori (con uno share del 4.1%).

Ascolti tv Preserale, dati del 20 novembre: pareggio fra Stefano De Martino e Gerry Scotti

Continua la sfida fra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Il 20 novembre a vincerla, di pochissimo, è stata La Ruota della Fortuna, che ha ottenuto il 22% di share con 4.212.000 spettatori. Mentre Stefano De Martino con Affari Tuoi ha registrato 4.126.000 spettatori con il 21.5% di share.

Ascolti tv Pomeriggio, dati del 20 novembre: La Volta Buona conquista

Per quanto riguarda i dati del pomeriggio troviamo in vetta La volta buona di Caterina Balivo con 1.446.000 spettatori e il 14.5% di share su Rai Uno. Sempre la Rai registra 1.451.000 spettatori (0.17.30% di share) con Il Paradiso delle Signore, mentre Vita in Diretta conta 1.528.000 spettatori con il 17.2% nella presentazione e 1.965.000 spettatori con il 18.6%.

Mediaset invece registra 1.717.000 spettatori pari al 14.3% per il Grande Fratello Vip, seguito da Beautiful (1.954.000 telespettatori con uno share del 17.1%) e Forbidden Fruit (2.038.000 spettatori e lo 18.6% di share).

Uomini e Donne ha tenuto di fronte alla tv 2.305.000 spettatori (con il 24.3% di share), seguito da Tutto per la mia famiglia (1.933.000 spettatori e il 22.7% di share), Amici di Maria De Filippi con 1.257.000 spettatori e 15.5% di share, e Dentro La Notizia che ha registrato 1.302.000 spettatori pari al 15.2% nella prima parte e 1.445.000 spettatori (14.4% di share) nella seconda parte, ossia Dentro la Notizia – Le Voci.