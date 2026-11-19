De Martino con "Affari Tuoi" e Conti con "Tale e Quale Show" affossano Gerry Scotti e Francesca Chillemi: tutti gli ascolti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Su Rai 1 Stefano De Martino e Carlo Conti hanno formato una coppia invincibile negli ascolti tv. Il primo ha condotto nell’access prime time il solito appuntamento con Affari Tuoi, il secondo invece ha decretato nell’ultima puntata di Tale e Quale Show Selma (leggi la nostra intervista) vincitrice di questa edizione.

De Martino e Conti dunque non hanno lasciato alcuna speranza di vittoria su Canale 5 a Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna e a Francesca Chillemi, protagonista di Viola come il mare.

Il resto del palinsesto della prima serata ha visto su Rai 2 Patù e su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca, mentre Italia 1 ha trasmesso ATP Finals con Cobolli. Mentre su La7 è andata in onda Una giornata particolare.

Prima serata, ascolti tv del 18 novembre: Tale e Quale Show vince col 22,5%

Su Rai 1 Tale e Quale Show incolla al piccolo schermo 3.043.000 spettatori pari al 22.5% di share. Su Canale5 Viola come il Mare conquista 1.919.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 Patù – La Passione delle Idee intrattiene 217.000 spettatori pari all’1.4% (Il Finale a 101.000 e l’1.3%). Su Italia1 la partita delle ATP Finals 2026 – Cobolli-Tiafoe è seguito da 1.285.000 spettatori con il 6.5%.

Su Rai3, dopo la presentazione (884.000 – 4.4%), Chi l’ha Visto? segna 1.091.000 spettatori (7.3%). Su Rete4, dopo la presentazione (529.000 – 2.7%), È Sempre Cartabianca totalizza 440.000 spettatori (3.6%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.540.000 spettatori e il 9.8%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 435.000 spettatori (3.2%). Sul Nove, dopo l’anteprima (496.000 – 2.5%), Il Tavolo di Che Tempo Che Fa raduna 565.000 spettatori con il 3.7% e 308.000 spettatori con il 4.1% nella parte chiamata Il Tavolo di Che Tempo Che Fa… E per Finire…

Access Prime Time, dati del 18 novembre: De Martino vince ancora

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.909.000 spettatori (20.7%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.614.000 spettatori (22.9%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.529.000 – 18%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.400.000 spettatori pari al 21.9%.

Su Rai2 TG2 Post registra 430.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.314.000 spettatori (6.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.484.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 928.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 770.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.957.000 spettatori (9.7%). Su Tv8 Italia per Due – Consigli Disordinati di Viaggio arriva a 497.000 spettatori e il 2.5%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 646.000 spettatori con il 3.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 18 novembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.173.000 spettatori pari al 23.2%, mentre L’Eredità coinvolge 4.327.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.699.000 spettatori (13.7%), mentre Caduta Libera convince 2.496.000 spettatori (16.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (394.000 – 3.2%), Blue Bloods è seguito da 632.000 spettatori con il 4.2% nel primo episodio e 813.000 spettatori con il 4.6% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 437.000 spettatori (3.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 443.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.403.000 spettatori (14.4%). A seguire Blob segna 1.086.000 spettatori (6.1%) e Generazione Bellezza sigla 906.000 spettatori (4.8%).

Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 874.000 spettatori (5.4%), mentre La Promessa intrattiene 944.000 spettatori (5.3%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 389.000 spettatori pari al 2.7%. Su Tv8 Foodish conquista 421.000 spettatori (2.5%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (357.000 – 3.1%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 475.000 spettatori con il 2.8%.