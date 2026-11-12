Ascolti tv dell’11 novembre, Francesca Chillemi non ce la fa contro Carlo Conti

Su Rai 1 Carlo Conti ha condotto "Tale e Quale Show" e Francesca Chillemi trema. De Martino vuole fare il bis: tutti gli ascolti tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Tale e Quale Show, ascolti tv dell'11 novembre

Carlo Conti è tornato su Rai 1 di mercoledì, dopo il cambio della scorsa settimana, per condurre la penultima puntata di Tale e Quale Show che vede Selma (leggi la nostra intervista) al vertice e Anna Pettinelli tra le più simpatiche di questa edizione (leggi la nostra intervista).

Su Canale 5 invece Francesca Chillemi con Viola come il mare ha cercato di resistere ma è difficile battere negli ascolti Carlo Conti.

Su Rai 2 è andato in onda Patù e su Rai 3 Chi l’ha visto?. Mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca e su Italia 1 è stato trasmesso il film, La guerra di domani. Mentre La7 ha proposto Una giornata particolare.

Nell’access prime time, Stefano De Martino ha fatto di tutto per replicare il successo di Affari Tuoi che ha stracciato La Ruota della Fortuna, martedì 10 novembre.

Prima serata, ascolti tv dell’11 novembre: Tale e Quale Show trionfa

Su Rai 1 Tale e Quale Show incolla al piccolo schermo 3.112.000 spettatori pari al 22.8% di share. Su Canale5 Viola come il Mare 3 conquista 1.970.000 spettatori con uno share del 14%. Su Rai2 Patù – La Passione delle Idee intrattiene 239.000 spettatori pari all’1.6%.

Su Italia1 La guerra di domani piace a 886.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3, dopo la presentazione (907.000 – 4.7%), Chi l’ha Visto? segna 963.000 spettatori (6.6%). Su Rete4, dopo la presentazione (591.000 – 3.1%), È Sempre Cartabianca totalizza 612.000 spettatori (5.1%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.295.000 spettatori e il 9.1%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 350.000 spettatori (2.5%). Sul Nove, dopo l’anteprima (493.000 – 2.5%), Il Tavolo di Che Tempo Che Fa raduna 651.000 spettatori con il 4.2% e 353.000 spettatori con il 4.1% nella parte chiamata Il Tavolo di Che Tempo Che Fa… E per Finire…

Access Prime Time, dati dell’11 novembre: De Martino schianta Gerry Scotti

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.200.000 spettatori (22.3%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.860.000 spettatori (24.7%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.380.000 – 17.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.249.000 spettatori pari al 21.7%. Su Rai2 TG2 Post registra 477.000 spettatori (2.4%).

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.015.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.147.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.496.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.000.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 846.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.998.000 spettatori (10.1%). Su Tv8 Foodish arriva a 483.000 spettatori e il 2.5%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 495.000 spettatori con il 2.5%.

Ascolti tv Preserale, dati dell’11 novembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.239.000 spettatori pari al 23.3%, mentre L’Eredità coinvolge 4.467.000 spettatori pari al 26.5%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.603.000 spettatori (12.6%), mentre Caduta Libera convince 2.368.000 spettatori (15.2%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (440.000 – 3.5%), Blue Bloods è seguito da 684.000 spettatori con il 4.5% nel primo episodio e 842.000 spettatori con il 4.7% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (333.000 – 2.5%), Studio Aperto Mag sigla 298.000 spettatori (2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 469.000 spettatori (2.6%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.632.000 spettatori (15.5%). A seguire Blob segna 1.068.000 spettatori (5.9%) e Generazione Bellezza sigla 809.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 902.000 spettatori (5.5%), mentre La Promessa intrattiene 944.000 spettatori (5.2%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 428.000 spettatori pari al 2.9%. Su Tv8 Foodish conquista 432.000 spettatori (2.5%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (305.000 – 2.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 487.000 spettatori con il 2.8%.