Ascolti tv del 10 novembre, Livatino, vince, Giorgia delude e De Martino al top

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Martedì 1o novembre la prima serata televisiva è stata piuttosto eterogenea. Su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata della miniserie, Livatino, il giudice e i suoi assassini, per la regia di Michele Placido. Invece su Canale 5 è stato trasmesso Giorgia Last Call, l’evento conclusivo del tour della cantante, che ha avuto un grandissimo successo. Ma non è scontato che sia lo stesso in fatto di share.

Su Rai 2 abbiamo visto il docureality Party Angels By High Life e su Rai 3 Filorosso. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Verità nascoste. Mentre Italia 1 ha trasmesso il film I mercen4ri – Expendables. Su La7 abbiamo ritrovato DiMartedì.

Intanto la battaglia degli ascolti nell’access prime time non è mai scontata. Dopo essere stato al vertice della classifica, Stefano De Martino con Affari Tuoi ha ceduto nuovamente il posto a Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna.

Prima serata, ascolti tv del 10 novembre: Livatino vince ma cala

Su Rai 1 Livatino – Il giudice e i suoi assassini incolla al piccolo schermo 2.683.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale5 Giorgia – Last Call conquista 1.607.000 spettatori con uno share del 12.2%. Su Rai2 Party Angels intrattiene 242.000 spettatori pari all’1.4%.

Su Italia1 I mercenari 4 – Expendables piace a 1.189.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3, dopo la lunga presentazione (573.000 – 3%), Filorosso segna 332.000 spettatori (2.4%). Su Rete4, dopo la presentazione (771.000 – 3.8%), Verità Nascoste totalizza 1.066.000 spettatori (8.6%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.728.000 spettatori e l’11.2% e 572.000 spettatori e il 9.2% nella parte chiamata DiMartedì Più. Su Tv8 X Factor ottiene 631.000 spettatori (4.6%). Sul Nove Comedy Match raduna 656.000 spettatori con il 4%.

Access Prime Time, dati del 10 novembre: De Martino straccia Gerry

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.170.000 spettatori (21.3%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.918.000 spettatori (24%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.916.000 – 19.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.290.000 spettatori pari al 21%. Su Rai2 TG2 Post registra 380.000 spettatori (1.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.105.000 spettatori (5.4%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.316.000 spettatori (6.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.542.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 939.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 890.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.068.000 spettatori (10.1%). Su Tv8 Foodish arriva a 550.000 spettatori e il 2.7%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 590.000 spettatori con il 2.9%.

Ascolti tv Preserale, dati del 10 novembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.106.000 spettatori pari al 22.4%, mentre L’Eredità coinvolge 4.166.000 spettatori pari al 24.8%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.626.000 spettatori (12.8%), mentre Caduta Libera convince 2.329.000 spettatori (15.1%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (519.000 – 4.1%), Blue Bloods è seguito da 669.000 spettatori con il 4.4% nel primo episodio e 764.000 spettatori con il 4.2% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (268.000 – 2%), Studio Aperto Mag sigla 267.000 spettatori (1.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 462.000 spettatori (2.5%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.747.000 spettatori (16.1%). A seguire Blob segna 1.117.000 spettatori (6%) e Generazione Bellezza sigla 986.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 892.000 spettatori (5.5%), mentre La Promessa intrattiene 936.000 spettatori (5.1%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 324.000 spettatori pari al 2.3%. Su Tv8 Foodish conquista 407.000 spettatori (2.3%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (339.000 – 2.8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 515.000 spettatori con il 2.8%.