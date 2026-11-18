Su Rai 1 grande serata con "Affari Tuoi" e "Il rapimento di Farouk". Canale 5 ha risposto con "La Ruota della Fortuna" e "Un mondo a parte": tutti gli ascolti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Rai 1 ha proposto martedì 17 novembre una programmazione di grande successo. Si è cominciato nella fascia dell’access prime time con Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi che sembra almeno fin ad ora aver invertito la rotta e piazzarsi al vertice della classifica degli ascolti, al posto di Gerry Scotti che su Canale 5 conduce sempre La Ruota della Fortuna.

Poi si è passati in prima serata, con la seconda puntata della miniserie 177 Giorni Il rapimento di Farouk che al debutto ha dominato lo share.

Canale 5, in risposta a Rai 1, ha trasmesso il film Un mondo a parte. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Verità nascoste e su Italia 1 abbiamo visto il tennis dell’ATP Finals di Torino. Rai 2 c’era Jennifer Lopez con Un amore a 5 stelle e su Rai 3 Filorosso. Su La7 abbiamo ritrovato DiMartedì.

Prima serata, ascolti tv del 17 novembre: vince Farouk

Su Rai 1 177 Giorni Il rapimento di Farouk incolla al piccolo schermo 3.831.000 spettatori pari al 23.9% di share. Su Canale5 Un mondo a parte conquista 1.793.000 spettatori con uno share del 12.3%. Su Rai2 Un amore a 5 stelle intrattiene 645.000 spettatori pari al 3.7%.

Su Italia1 la partita delle ATP Finals 2026 – Zverev-Shelton interessano 812.000 spettatori con il 4%. Su Rai3, dopo la presentazione (472.000 – 2.4%), Filorosso segna 269.000 spettatori (1.9%). Su Rete4, dopo la presentazione (790.000 – 3.9%), Verità Nascoste totalizza 1.016.000 spettatori (8.1%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.596.000 spettatori e il 10.2% e 519.000 spettatori e l’8.8% nella parte chiamata DiMartedì Più. Su Tv8 X Factor ottiene 505.000 spettatori (4%). Sul Nove Comedy Match raduna 610.000 spettatori con il 3.7%.

Access Prime Time, dati del 17 novembre: De Martino vola al 23%

Su Rai1 Cinque Minuti è visto da 4.388.000 spettatori (22%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.788.000 spettatori (23%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.659.000 – 18%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.345.000 spettatori pari al 21%. Su Rai2 TG2 Post registra 419.000 spettatori (2%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.312.000 spettatori (6.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.588.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.044.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 1.031.000 spettatori e il 4.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.085.000 spettatori (10%). Su Tv8 Italia per Due – Consigli Disordinati di Viaggio tocca 590.000 spettatori e il 2.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 668.000 spettatori con il 3.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 17 novembre

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.304.000 spettatori pari al 23.6%, mentre L’Eredità coinvolge 4.347.000 spettatori pari al 25.7%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.572.000 spettatori (12.4%), mentre Caduta Libera convince 2.361.000 spettatori (15.2%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (483.000 – 3.8%), Blue Bloods è seguito da 640.000 spettatori con il 4.2% nel primo episodio e 804.000 spettatori con il 4.3% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 343.000 spettatori (2.4%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 368.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.516.000 spettatori (14.7%). A seguire Blob segna 1.050.000 spettatori (5.6%) e Generazione Bellezza sigla 830.000 spettatori (4.2%).

Su Rete4 10 Minuti è visto da 996.000 spettatori (6.1%), mentre La Promessa intrattiene 973.000 spettatori (5.2%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca ottiene 385.000 spettatori pari al 2.6%. Su Tv8 Foodish conquista 495.000 spettatori (2.8%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (325.000 – 2.7%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 436.000 spettatori con il 2.4%.