Lunedì 16 novembre Rai 1 ha trasmesso la prima puntata della miniserie 177 Giorni – Il rapimento di Farouk. Questo ha comportato per Ilary Blasi, che ha condotto su Canale 5 un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip, l’ennesima difficile sfida in fatto di share.
Su Rai 2 abbiamo visto lo show di Enrico Brignano, Innamorato pazzo, mentre su Rai 3 Massimo Giletti ha condotto Lo stato delle cose.
Flavio Cobolli è stato il protagonista degli ATP Finals su Italia1 e su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarta Repubblica. La7 ha trasmesso The apprentice, il reality con Flavio Briatore.
Nell’access prime time Stefano De Martino su Rai 1 con Affari Tuoi e Gerry Scotti su Canale 5 con La Ruota della Fortuna ha ingaggiato la solita battaglia per gli ascolti.
Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 16 novembre