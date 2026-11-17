Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Ilary Blasi

Lunedì 16 novembre Rai 1 ha trasmesso la prima puntata della miniserie 177 Giorni – Il rapimento di Farouk. Questo ha comportato per Ilary Blasi, che ha condotto su Canale 5 un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip, l’ennesima difficile sfida in fatto di share.

Su Rai 2 abbiamo visto lo show di Enrico Brignano, Innamorato pazzo, mentre su Rai 3 Massimo Giletti ha condotto Lo stato delle cose.

Flavio Cobolli è stato il protagonista degli ATP Finals su Italia1 e su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarta Repubblica. La7 ha trasmesso The apprentice, il reality con Flavio Briatore.

Nell’access prime time Stefano De Martino su Rai 1 con Affari Tuoi e Gerry Scotti su Canale 5 con La Ruota della Fortuna ha ingaggiato la solita battaglia per gli ascolti.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 16 novembre