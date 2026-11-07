Ascolti tv del 6 novembre, Ilary Blasi e Antonella Clerici: la storia si ripete

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Stefano De Martino e Antonella Clerici

Su Rai 1 Stefano De Martino con Affari Tuoi ha cercato nuove alleanze, dopo quella con Doc Argentero, per vincere il primo posto nella classifica degli ascolti e ha trovato un’ottima partner in Antonella Clerici che ha condotto in prima serata le semifinali di The Voice Senior.

Dall’altra parte, su Canale 5, Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna ha fatto blocco assieme a Ilary Blasi che è tornata con una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

Su Rete 4 a Quarto Grado si è parlato di Andrea Sempio, accusato dell’omicidio aggravato di Chiara Poggi, si attende la decisone del giudice sull’eventuale processo. Su Italia 1 è ricominciata la saga di Harry Potter.

Su Rai 2 è andato in onda L’ispettore Coliandro 6 e su Rai 3 Mi manda Rai 3. Invece su La7 abbiamo ritrovato Propaganda Live.

Prima serata, ascolti tv del 6 novembre: vince Antonella Clerici

Su Rai 1 The Voice Senior interessa 3.024.000 spettatori pari al 20,7% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip conquista 1.827.000 spettatori con uno share del 15,6%.

Il ritorno a Hogwarts porta a Italia 1 1.214.000 spettatori e il 7,9% con Harry Potter e la pietra filosofale. Supera il milione anche Fratelli di Crozza, seguito sul Nove da 1.031.000 persone (5,9%), mentre Quarto Grado resta appena sotto, con 984.000 spettatori e il 7,6% su Rete 4. Per Propaganda Live, su La7, il pubblico è di 813.000 spettatori (6,1%). In 640.000 scelgono invece la replica de L’ispettore Coliandro 6 su Rai 2 (3,8%), mentre Mi manda Rai3 presenta si ferma a 512.000 spettatori (3,5%). Su Tv8, Avvocato Ligas con Luca Argentero cresce tra il primo e il secondo episodio, passando da 435.000 spettatori (2,4%) a 449.000 (3,3%).

Access prime time, De Martino supera Scotti di misura

Su Rai 1 Cinque Minuti interessa 3.705.000 spettatori (20,4%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.210.000 spettatori (21,8%). Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.678.000 – 19,4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.184.000 spettatori pari al 21,7%.

Otto e Mezzo porta a La7 1.699.000 spettatori e l’8,8%. Rai 3 passa dagli 1.188.000 spettatori de Il Cavallo e la Torre (6,4%) agli 1.468.000 di Un Posto al Sole (7,6%), mentre su Italia 1 sono 1.106.000 le persone che seguono N.C.I.S. – Unità Anticrimine (5,8%). Per Realpolitik, su Rete 4, la prima parte vale 780.000 spettatori e il 4,2%; nella seconda il pubblico scende a 625.000, con il 3,2%.

Sul Nove Cash or Trash – Chi offre di più? trova 661.000 spettatori (3,5%). Più vicini i risultati di Foodish su Tv8, con 497.000 spettatori e il 2,6%, e di TG2 Post su Rai 2, seguito da 486.000 persone (2,5%).

Ascolti tv preserale del 6 novembre

L’Eredità prende il largo nel preserale, con 4.503.000 spettatori e il 27,5%, dopo i 3.222.000 spettatori (23,4%) de La Sfida dei 7. Su Canale 5 Caduta Libera passa dagli 1.796.000 spettatori di Inizia la Sfida (14,1%) ai 2.425.000 della parte principale (15,9%).

Dopo TGSport Sera (505.000 spettatori, 4%), Rai 2 passa ai 368.000 spettatori (2,5%) de Il Cavallo – Ambasciatore del territorio e della storia, per poi salire a 600.000 (3,4%) con Blue Bloods. Su Italia 1 la striscia del Grande Fratello Vip conta 373.000 spettatori (2,8%); seguono Studio Aperto Mag, con 351.000 (2,4%), e C.S.I. – Scena del Crimine, con 553.000 (3,2%).

Le notizie dei TGR riuniscono su Rai 3 2.438.000 spettatori, pari al 14,7%. Il pubblico si riduce poi a 970.000 spettatori per Blob (5,4%) e a 784.000 per Generazione Bellezza (4,3%). Rete 4 passa invece dagli 855.000 spettatori di 10 Minuti (5,3%) ai 933.000 de La Promessa (5,2%).

Su La7 sono 378.000 gli spettatori di Ignoto X – Dentro e oltre le storie di cronaca (2,6%), mentre Foodish ne raccoglie 352.000 su Tv8 (2,1%). Sul Nove, dai 340.000 spettatori di Little Big Italy (3%), si arriva ai 439.000 di Cash or Trash – Chi offre di più? (2,6%).