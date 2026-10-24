Ascolti tv del 23 ottobre, Antonella Clerici e Ilary Blasi in sfida

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Antonella Clerici

Il venerdì è la serata delle regine della tv. Così anche il 23 ottobre ha visto in sfida Antonella Clerici che su Rai 1 ha condotto The Voice Senior e Ilary Blasi al timone del Grande Fratello Vip su Canale 5.

La competizione è altissima ma di solito la Clerici ha avuto la meglio. Mentre il GF Vip resta sempre indietro.

Su Rai 2 è andato in onda Estranei e su Rai 3 l’opera, Romanzo criminale – Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Invece abbiamo ritrovato Quarto Grado su Rete 4 e il film Senza Rimorso su Italia 1. Mentre su La7 è andato in onda il consueto appuntamento con Propaganda Live.

Nell’access prime time Stefano De Martino ha fatto di tutto per garantire il primato dello share ad Affari Tuoi.

Prima serata, ascolti tv del 23 ottobre: The Voice Senior domina sul GF Vip

È The Voice Senior a prendersi la serata di venerdì 23 ottobre. Il talent di Rai 1 guidato da Antonella Clerici ha raccolto 3.464.000 spettatori, raggiungendo un ottimo 24,5% di share. Un risultato che lascia parecchia distanza tra Rai 1 e la principale concorrente.

Su Canale 5 il Grande Fratello Vip si ferma infatti a 1.809.000 spettatori e al 15,7%, mentre la parte Night sale al 24,3% con 941mila persone davanti allo schermo.

Alle spalle dei due programmi principali si accende invece una sfida molto più ravvicinata. Quarto Grado, su Rete 4, conquista 974mila spettatori e il 7,8%, mentre Propaganda Live su La7 arriva a 903mila spettatori con il 7,1%. Una distanza ridotta tra due proposte molto diverse, entrambe capaci di ritagliarsi uno spazio importante nella serata.

Sul Nove Fratelli di Crozza raggiunge 938mila spettatori e il 5,4%, mentre Italia1 con il film Senza rimorso ottiene 813mila spettatori e il 4,9%. Rai 2, con Estranei, registra invece 757mila spettatori e il 4,6%.

Il dato più difficile della serata arriva da Rai 3. Romanzo Criminale, proposto dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, si ferma a 100mila spettatori e allo 0,6% di share. Più contenuti anche i numeri di Pechino Express – L’Estremo Oriente su Tv8, seguito da 255mila persone con l’1,7%.

Access Prime Time, dati del 23 ottobre: parità per De Martino e Scotti

La sfida più interessante dell’access prime time si chiude con un risultato quasi da fotofinish. Affari Tuoi su Rai1 e La Ruota della Fortuna su Canale5 ottengono entrambi il 22,1% di share. Stefano De Martino porta davanti alla tv 4.253.000 spettatori, mentre Gerry Scotti ne raccoglie 4.220.000. Soltanto 33mila persone separano quindi i due programmi.

Tra gli altri programmi spicca Otto e Mezzo, che su La7 conquista 1.720.000 spettatori e il 9%. Rai 3 registra il 7,3% con Un Posto al Sole, visto da 1.406.000 persone, mentre Il Cavallo e la Torre raggiunge il 6%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ottiene il 3,3% con 628mila spettatori e supera Foodish, fermo su Tv8 a 412mila persone e al 2,2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 23 ottobre

Nel preserale continua il netto vantaggio de L’Eredità. Il game show di Rai1 raccoglie 4.079.000 spettatori e il 25,7% di share, dopo il 23,4% ottenuto da La Sfida dei 7. Su Canale5 Caduta Libera raggiunge 2.169.000 spettatori e il 15,2%, mentre la fase iniziale del programma si ferma al 13,5%.

Da segnalare anche il buon risultato del TGR di Rai3, seguito da 2.482.000 spettatori con il 15,4%. La Promessa su Rete4 conquista invece 1.014.000 spettatori e il 5,8%, mentre Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca su La7 si attesta al 2,7%.