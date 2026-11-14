Ascolti tv del 13 novembre, Antonella Clerici contro Ilary Blasi: la resa dei conti

Si è compiuta l'ultima sfida tra "The Voice Senior" su Rai 1 e il Grande Fratello Vip su Canale 5: questo è il risultato sugli ascolti tv

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Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 2026

Venerdì 13 novembre Antonella Clerici e Ilary Blasi si sono scontrate per l’ultima volta in tv. Infatti, su Rai 1 è andata in onda la puntata finale di The Voice Senior, con Arisa, Fiorella Mannoia, Clementino, Rocco Hunt e Nek come coach. Mentre Canale 5 ha trasmesso un altro infuocato appuntamento del Grande Fratello Vip.

Dunque, è proprio il caso di dirlo, per Antonella Clerici e Ilary Blasi è arrivato il momento della resa dei conti definitiva.

Il resto della palinsesto ha proposto su Rai 2 L’ispettore Coliandro e su Rai 3 Mi manda Rai 3. Su Rete 4 l’appuntamento del venerdì è sempre con Quarto Grado, mentre su Italia 1 è andato in onda il secondo capitolo della saga di Harry Potter. Su La7 è tornato Propaganda Live.

Nell’access prime time Stefano De Martino ha ripreso il suo posto con Affari Tuoi su Rai 1 dopo la sospensione per la partita Italia-Francia. E Gerry Scotti trema.

Prima Serata, il dati del 13 novembre

La sfida del venerdì sera vede trionfare Antonella Clerici. Su Rai 1, la finale di The Voice Senior conquista 3.326.000 spettatori e il 23,3% di share, staccando nettamente Canale 5, dove Grande Fratello Vip si ferma a 1.661.000 spettatori con il 13,8%.

Su Rai 2, la replica de L’Ispettore Coliandro 8 intrattiene 681.000 spettatori (4%), mentre su Italia 1 il secondo capitolo della saga di Harry Potter, La camera dei segreti, incolla davanti al video 1.058.000 spettatori, pari al 7,3% di share.

Su Rai 3, dopo la presentazione (729.000 spettatori e il 3,9%), Mi Manda Rai3 registra 591.000 spettatori (4%). Su Rete 4, Quarto Grado, dopo la presentazione (683.000 spettatori e il 3,6%), totalizza 921.000 spettatori e il 7% di share. Su La7, invece, Propaganda Live raggiunge 834.000 spettatori con il 6,1%.

Su Tv8, Avvocato Ligas ottiene 415.000 spettatori (2,3%) con il primo episodio e 390.000 (2,9%) con il secondo. Sul Nove, infine, Fratelli di Crozza raduna 1.045.000 spettatori con il 5,8% di share.

Gli ascolti dell’Access Prime Time

Nell’access prime time, Rai1 parte con Cinque Minuti, che interessa 3.944.000 spettatori (21,6%), per poi passare il testimone a Affari Tuoi. Il game show di Stefano De Martino totalizza 4.683.000 spettatori con il 24,3% di share. Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.367.000 spettatori – 17,7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 3.855.000 spettatori, pari al 20%.

Su Rai2, TG2 Post registra 443.000 spettatori (2,3%), mentre su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.031.000 spettatori (5,4%). Su Rai3, Il Cavallo e la Torre conquista 1.269.000 spettatori (6,8%), seguito da Un Posto al Sole, che appassiona 1.412.000 spettatori (7,3%).

Su Rete4, Realpolitik raggiunge 771.000 spettatori (4,1%) nella prima parte e 578.000 (3%) nella seconda. Su La7, Otto e Mezzo conquista 1.771.000 spettatori con il 9,2% di share. Su Tv8, Foodish arriva a 525.000 spettatori (2,8%), mentre sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 607.000 spettatori con il 3,2%.

La sfida del Preserale

Nel preserale, Rai1 si conferma davanti a Canale 5 grazie a L’Eredità. La Sfida dei 7 ottiene 2.964.000 spettatori (22%), mentre il game show condotto da Marco Liorni coinvolge 4.194.000 spettatori, pari al 26,3% di share. Su Canale 5, Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.662.000 spettatori (13,4%), e a seguire convince 2.391.000 spettatori (16,1%).

Su Rai2, la partita amichevole Under 21 Francia-Italia raccoglie 662.000 spettatori con il 4,5% di share. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (442.000 spettatori – 3,4%), Studio Aperto Mag sigla 291.000 spettatori (2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 558.000 spettatori (3,2%).

Su Rai3, le news dei TGR tengono informati 2.468.000 spettatori (15,4%). A seguire, Blob segna 1.034.000 spettatori (5,9%) e Generazione Bellezza sigla 915.000 spettatori (5,1%). Su Rete4, 10 Minuti è la scelta di 848.000 spettatori (5,5%), mentre La Promessa intrattiene 930.000 spettatori (5,3%).

Su La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 340.000 spettatori (2,4%). Su Tv8, Foodish conquista 411.000 spettatori (2,5%). Sul Nove, infine, dopo Little Big Italy (254.000 spettatori – 2,3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 414.000 spettatori con il 2,5% di share.