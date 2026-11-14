The Voice Senior, pagelle della finale: il grande ritorno di Loredana Bertè (10), Antonella Clerici non teme gli imprevisti (9)

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IPA Antonella Clerici conduce la finale di The Voice Senior

A The Voice Senior è arrivato il momento di bilanci. La settima edizione del talent di Rai 1 si è conclusa con una finale che ha portato sul palco i 12 concorrenti rimasti in gara, pronti a giocarsi l’ultima possibilità di conquistare il pubblico. Questa volta, infatti, ai coach non è spettato l’ultimo verdetto: a decidere il vincitore è stato il televoto.

Arisa, Nek, Fiorella Mannoia, Clementino e Rocco Hunt hanno seguito i propri artisti fino all’ultimo vivendo con loro le stesse emozioni, aspettative e la voglia di portare a casa la vittoria. Ma nella serata conclusiva c’è stato spazio anche per loro, per le dinamiche tra le poltrone rosse e per quei momenti che hanno reso The Voice Senior uno degli appuntamenti più amati del venerdì sera. Le nostre pagelle.

Il grande ritorno di Loredana Bertè (10)

Diciamolo: nonostante Fiorella Mannoia sia un acquisto incredibile per il cast di The Voice Senior, Loredana Bertè un po’ ci è mancata. E Antonella Clerici, che sa bene quanto il pubblico sia affezionato a lei, come primissimo regalo della finale non poteva che riportarla su questo palco.

Capello azzurro, grinta da vendere e quella capacità di catalizzare l’attenzione che appartiene soltanto alle grandi: Loredana si è ripresa il palco alla sua maniera. Affiancata dai concorrenti di questa edizione, si è lanciata in un medley dei suoi successi più belli, regalando una prima esibizione perfetta per dare il via alla grande festa della finale. La nostra (non) signora del cuore.

Giovanni e Anna, la squadra della rivincita (9)

Fanno parte di due squadre diverse, ma Giovanni Scribano e Anna Cuomo hanno qualcosa di importante in comune: entrambi hanno trovato nella musica un modo per non arrendersi davanti agli ostacoli. Giovanni, nel team di Arisa, ha portato sul palco della finale Ricordati di me, accompagnando l’esibizione con il racconto delicato della sua malattia e con una voglia di rivincita che è arrivata dritta al pubblico.

Anche per Anna, della squadra di Fiorella Mannoia, il percorso non è stato semplice. La musica, ha raccontato, è stata per molto tempo un piano B, anche a causa dell’ipoacusia che le ha provocato una perdita parziale dell’udito da un orecchio. Eppure non ha lasciato che questa difficoltà mettesse da parte i suoi sogni e la sua passione. In finale ha scelto I Will Always Love You e ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per stare su quel palco. “Mi guarisce delle ferite sconosciute“, dice Fiorella parlando della sua voce, e non poteva fare complimento più bello.

Cristina Orsi mette tutti d’accordo (10)

A The Voice Senior la competizione ha decisamente meno prepotenza rispetto ad altri talent, ma questo non significa che ai coach non interessi portare a casa la vittoria. Ognuno fa il tifo per i propri concorrenti e tira acqua al proprio mulino, com’è giusto che sia. Ma quando sul palco arriva una voce come quella di Cristina Orsi, diventa davvero difficile trattenere l’entusiasmo, anche mettendo da parte la fede nella propria squadra.

La sua Think ha acceso tutti i coach, nessuno escluso, trascinandoli in un’esibizione piena di energia. Per un attimo è sembrato quasi di essere tornati alle Blind Auditions, con i giudici pronti a girarsi ancora una volta per provare a conquistarla. Peccato che Cristina abbia già scelto: è nella squadra di Nek. E agli altri non resta che applaudire.

Rosella Vespignani, il ritorno al conservatorio è una promessa (8)

La storia di Rosella ruota intorno al canto da sempre, anche nei momenti in cui è stata lei stessa a smettere di crederci. Dopo aver abbandonato gli studi in conservatorio, ha continuato a coltivare la sua passione diventando insegnante di canto. A The Voice Senior è arrivata quasi per caso, o meglio, grazie a una sua alunna che ha deciso di iscriverla.

Il suo percorso è iniziato con L’importante è finire, un titolo che oggi suona quasi come un messaggio rivolto alla Rosella del presente: perché certi sogni, a volte, hanno soltanto bisogno di un’altra occasione. In finale è salita sul palco con sicurezza, sulle note di Come tu mi vuoi, e ha fatto una promessa: al conservatorio ci tornerà.

Antonella Clerici non teme gli imprevisti (9)

A casa sua, Antonella Clerici sa perfettamente come muoversi. La diretta è il suo habitat naturale e, con tutta la storia televisiva che ha alle spalle, tiene le redini della finale in modo impeccabile.

Non perde il sorriso nemmeno quando qualcosa non va secondo programma: Arisa che non riesce a rientrare in studio dopo la pubblicità perché “certi liquidi non si possono tenere”, la busta con i voti che tarda ad arrivare e qualche piccolo contrattempo. Ma Antonella non si scompone, anzi. È proprio questo il bello della diretta: gli imprevisti fanno parte dello spettacolo e lei sa sempre come portarli a casa.

Nek, il fan numero uno di Vittorio (7+)

Nek non ha mai nascosto la sua venerazione per Vittorio Gassò, il cowboy della sua squadra. E ora che l’ultima parola è ufficialmente passata al pubblico, al coach non resta che godersi queste ultime note country, scatenandosi come un matto davanti alla poltrona rossa mentre il suo beniamino canta Footloose.

Vittorio lancia il cappello e Nek se ne impossessa senza pensarci due volte. Gasatissimo, si lascia andare a una dichiarazione d’amore in piena regola: “Hai portato la musica country su Rai 1. Si ascolta poco qui. Io ti amo per come sei, un texano rigorosamente italiano. Porti l’America”. Insomma, più che un coach, un fan numero uno.

Fiorella Mannoia, la musica non ha età (8)

Fiorella Mannoia è perfettamente consapevole della bellissima squadra che ha costruito e non smette di immedesimarsi nei suoi concorrenti. La voglia di emozionare attraverso la musica non ha età e non deve essere frenata da un numero sulla carta d’identità o da qualche pregiudizio. Perché la passione, quella vera, non conosce limiti. E lei è la prima a ricordarcelo.

Rocco Hunt e Clementino, signori anche nella sconfitta (8)

Rocco Hunt e Clementino regalano belle emozioni a Giulia Maglione, portandola, prima della finale, persino in piazza del Plebiscito, quella che per lei è casa. E non dimenticano di chiamare a raccolta anche i fan di Vasco Rossi per sostenere il loro Giosuè Tortorelli.

I loro concorrenti non sono riusciti a conquistare un posto tra i quattro super finalisti, ma i due coach hanno saputo incassare la sconfitta con sportività, senza perdere entusiasmo e affetto per i propri artisti. Perché anche questo fa parte del gioco.

Arisa, la delicatezza di chi sa trovare le parole giuste (8,5)

Arisa ha una delicatezza tutta sua nel commentare i concorrenti, i suoi e quelli degli altri. Non si perde in complimenti esagerati e non sbrodola mai: riesce sempre a essere diretta, centrando con precisione quei dettagli che rendono speciale un’esibizione. Una sensibilità che si fa notare e che, in una gara dove le emozioni sono protagoniste, vale tantissimo.

Chi ha vinto “The Voice Senior”

Alla fine, è stato il pubblico da casa a decretare i 4 super finalisti di questa edizione di The Voice Senior: Sabrina Brodosi, Anna Cuomo, Giovanni Scribano e Cristina Orsi.

Per loro è poi arrivato il momento di tornare sul palco e giocarsi il tutto per tutto con i propri cavalli di battaglia, le canzoni che più li rappresentano e che hanno permesso loro di arrivare fino a questo punto del percorso.

A vincere ufficialmente la settima edizione è Giovanni Scribano del team di Arisa.