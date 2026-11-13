The Voice Senior, le anticipazioni della finale: chi sono i favoriti alla vittoria

IPA Antonella Clerici

Il venerdì sera di Rai 1 si chiude in musica: a partire dalle 21:30, Antonella Clerici guida la finale della settima edizione di The Voice Senior, tra voci over 60 e storie vere. “Un programma gentile”, come lo ha definito Fiorella Mannoia, tra i coach di questa edizione.

Come funziona la finale del 13 novembre

Dopo le Blind Auditions e i Knock Out, che hanno ridotto i talenti da 24 a 12, i coach cedono la parola al pubblico di The Voice Senior, che ha premiato il talent nella gara degli ascolti (la semifinale ha battuto il GF VIP di Ilary Blasi).

In giuria ritroviamo Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt con la new entry Fiorella Mannoia, al posto di Loredana Bertè, attualmente impegnata in tour ma attesa per la prossima edizione di The Voice Kids.

Nel corso della finale, i 12 artisti interpretano i brani assegnati dai rispettivi giudici. Stavolta, nessun salvataggio da parte della giuria: la scelta spetterà interamente al televoto da casa. In palio c’è la possibilità di pubblicare un brano con Warner Music Italia, traguardo raggiunto nella sesta edizione da Francesco De Siena del team Nek.

I finalisti di The Voice Senior

Ogni squadra schiera 3 finalisti, dopo l’eliminazione ai Knock Out di volti già noti della musica come Ivano Calcagno, Claudio Sanfilippo e Carlo Lena.

Il team di Fiorella Mannoia punta su Sabrina Brodosi, 62enne romana residente a Rocca Massima, che ha fatto girare tutte le poltrone col suo Miserere, su Fabiana Fraioli, anche lei di Roma, figlia d’arte della cantante Wanda Romanelli, e su Anna Cuomo, napoletana impiegata in una biblioteca a Milano.

Per il team Arisa gareggiano Francesca Magnelli, in arte Francis, tra le più attese dopo l’emozione di La fine e il duetto con la sua coach, Giovanni Scribano e Chantal Guerlement, originaria del Lussemburgo e residente a Treviso.

Dopo la vittoria della sesta edizione di The Voice Senior, Nek ci ripriva con un team di tutto rispetto: Cristina Orsi, detta Kiki, che ha conquistato tutti i coach con Why, il metalmeccanico umbro Paolo Falchi e il 61enne catanese Vittorio Gasso, voce country di lungo corso.

Chiudono la gara i tre artisti della coppia formata da Clementino e Rocco Hunt: Rosella Vespignani, insegnante di canto ribattezzata la “Mina del Montone”, il 67enne materano Giosuè Tortorelli e la 61enne napoletana Giulia Maglione, impiegata nel settore informatico a Roma.

Quando e dove vedere la finale

Al momento restano top secret i nomi degli eventuali ospiti. Per chi vuole seguire la finale di The Voice Senior, l’appuntamento è come sempre in diretta su Rai 1 a partire dalle 21:30, oltre che in live streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay (anche da app) e sui canali Rai Italia per chi si connette dall’estero. Sempre sulla piattaforma sono disponibili, inoltre, tutte le puntate e le clip on demand.