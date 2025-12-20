Francesco De Siena, chi è il vincitore di The Voice Senior 2025

Il vincitore di "The Voice Senior 2025" non è un nuovo arrivato della musica. Chi è davvero Francesco De Siena

La sesta edizione di The Voice Senior si è appena conclusa e a sollevare il trofeo è stato Francesco De Siena, artista maturo e raffinato che ha saputo raggiungere il pubblico e i coach (soprattutto quelli appena subentrati) con un percorso costruito puntata dopo puntata e con una solidità musicale che ha convinto tutti fin da subito. A decretarne la vittoria è stata l’interpretazione di Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante, brano complesso – oramai diventato un cult dei talent dopo l’exploit a X Factor – che De Siena ha affrontato con sicurezza, dimostrando di saper abitare il testo prima ancora che la melodia.

Il pubblico lo aveva notato già dalle audizioni al buio, le famigerate Blind, quando si era presentato al pianoforte con Avrai di Claudio Baglioni, scelta che aveva rivelato immediatamente il suo legame profondo con la grande canzone d’autore italiana. Da quel momento, la sua presenza sul palco è diventata sempre più riconoscibile, tanto da arrivare alla vittoria conclusiva.

Francesco De Siena è il vincitore di The Voice Senior

A contendersi il titolo insieme a lui c’erano Pierluigi Lunedei, Giovanna Russo e Carmelo Sciplino, finalisti di grande valore che hanno reso l’ultima puntata particolarmente equilibrata. Ma il 60enne di origini pugliesi – precisamente di Morciano di Leuca – ha progressivamente costruito un rapporto di fiducia con il pubblico, rafforzato da esibizioni come La sera dei miracoli di Lucio Dalla, di certo uno dei momenti più alti del suo percorso (merito anche del brano, diciamolo).

Fondamentale è stato anche il lavoro con il coach Nek – nuovo innesto del programma insieme a Rocco Hunt che ha condiviso la poltrona con Clementino – che l’ha guidato senza snaturarne l’identità artistica, lasciandogli spazio e valorizzando la sua esperienza. Subito dopo la proclamazione, De Siena ha condiviso un breve video sui social, ancora emozionato e con il trofeo appena ricevuto da Antonella Clerici: “Sono contentissimo, veramente, grazie di cuore a tutta la gente che mi ha votato”, ha detto con una sincerità che ha colpito molti spettatori.

Chi è Francesco De Siena

Nato nel 1965 a Morciano di Leuca, nel profondo Salento, Francesco De Siena ha sempre condiviso la sua vita con la musica. Fin da bambino comprende che quella non sarà solo una passione, ma una strada da percorrere con disciplina e dedizione. Si diploma al Conservatorio di Lecce in viola e al Conservatorio di Matera in violino, costruendo una solida carriera come musicista professionista e collaborando con diverse orchestre.

Nel suo curriculum figura anche il palco dell’Ariston di Sanremo, calcato non durante il Festival, ma in occasione del Premio per la regia televisiva, ulteriore testimonianza di un percorso artistico coerente e di alto profilo. Malgrado gli studi musicali, riferiti in particolare alla viola e al violino, il canto non è mai stato messo da parte: già nel 1993 De Siena partecipa al Festival di Castrocaro, arrivando in finale e dimostrando una sensibilità vocale che oggi trova piena maturazione.

Più recentemente, lo scorso anno, ha preso parte a un evento diretto dal maestro Peppe Vessicchio, condividendo il palco con artiste del calibro di Giorgia e Ornella Vanoni, in provincia di Perugia. Un’esperienza che conferma come la vittoria a The Voice Senior 2025 sia stata il naturale riconoscimento di una carriera costruita nel tempo, con pazienza, competenza e profondo rispetto per la musica.

