Eliminazioni difficili per tutti i giudici, che hanno dovuto fare a meno di tre concorrenti a testa: lacrime e standing ovation

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA The Voice, le pagelle del 12 dicembre 2025: le lacrime di Clementino

Una puntata molto importante nello studio di The Voice Senior, quella di venerdì 12 dicembre. Svariate le scelte decisive, considerando il fatto che i concorrenti avevano raggiunto la semifinale del talent condotto da Antonella Clerici. Si sono ritrovati dinanzi a Loredana Berté, Clementino e Rocco Hunt (in coppia), Arisa e Nek, giocandosi il tutto per tutto. Ecco com’è andata.

Lo spirito del Natale. Voto: 8

Le Blind Auditions sono ormai alle spalle, con la gara che è entrata nel vivo. Spazio al Knock Out, che spiana la strada verso la finale. Tutto si gioca in una sola chance, “one shot one opportunity” come cantava Eminem, senza una seconda chance di convincere i coach. Ecco cosa ha reso questa puntata tanto delicata: alla fine il gruppo è stato diviso tra finalisti ed eliminati.

Ad alleviare un po’ il gravoso tono ci hanno pensato però i festoni presenti. Lo studio di The Voice Senior è davvero splendido e ha spinto subito il pubblico, in studio e da casa, nell’atmosfera natalizia. Tante luci colorate, addobbi ben posti ovunque, tre alberi di Natale e, soprattutto, una generale cura decisamente apprezzata. Palline e decorazioni che hanno decisamente sorpreso, considerando anche l’assenza delle stesse nello studio de La Volta Buona di Caterina Balivo.

Ironia forzata. Voto: 5

I giudici non sono lì soltanto per valutare le esibizioni e decidere chi proseguirà il cammino. Si richiede loro una capacità d’intrattenimento. Spazio così a dei siparietti, generalmente scritti, che possono piacere o meno.

Nel caso specifico la scena che è stata apprezzata di più, anche perché “clippata” sul profilo Instagram ufficiale, è quella del funerale di Nek. Rocco ricorda i bei vecchi tempi in cui era in coppia con lui poi, una cosa tira l’altra, e il cantante dice a Clementino d’aver trovato chi canterà al suo funerale: Hunt.

Loredana Berté non è però d’accordo. Si prenota per l’onore e dice d’aver scritto anche una canzone, forse generica e non specifica per il collega: Il mio funerale. Clementino, già in piedi, si trattiene dal fare scongiuri gestuali davanti alle telecamere. Le mani vorrebbero andare verso i “gioielli” ma riesce a evitare. Si concede soltanto un’eccessiva teatralità, chiedendo di non parlare del tema. Una scenetta un po’ teatrale, recitata in eccesso e, forse, evitabile nei modi.

Le esibizioni migliori. Voto: 8

Da sei cantanti a tre, ecco il destino dei giudici di The Voice Senior. Si richiede loro di lasciarsi alle spalle ben tre concorrenti. Si parte con il team di Nek, che vede Francesco De Siena spiccare tremendamente rispetto agli altri. La finale per lui è assicurata dopo La sera dei miracoli di Lucio Dalla eseguita al pianoforte.

Il giudice è ovviamente in crisi e, dopo di lui, salva Jaqueline Schwitzer e Tiziano Cavaliere. Sarà con loro che si giocherà la finale. Cede poi la scena ad Arisa e al suo team. Lei resta incantata da Annamaria Rossicchi, Sonia Milan e Giovanna Russo. Le eliminazioni sono tutto fuorché facili e fino alla fine Giuseppe Nucci si gioca le sue chance. La cantante è stata colpita dalla sua versione de La carezza in un pugno e così ci tiene a ringraziarlo prima dei saluti: “Sei un uomo generoso e gentile, grazie per aver partecipato”.

Clementino e Rocco Hunt hanno un compito ancora più arduo. Le scelte, già complesse, devono anche essere condivise. Impressionati da Pierluigi Lunedei, che interpreta Io vivrò senza te di Lucio Battisti. Insieme a lui, passano alla finale anche Cosimo Ventruti e Carmelo Sciplino.

Spazio infine a Loredana Berté, che sceglie di far cantare Donna di Mia Martini a Maria Masullo. Il pubblico balza in piedi ma ciò non basta. La rocker dai capelli blu sceglie Francesca De Fazi, Francesca Visentin e Gabriella Vai.

Le lacrime di Clementino. Voto: 7

Non sarebbe una semifinale di The Voice senza emozioni. Quelle del pubblico, dei concorrenti e anche dei giudici. Clementino, che alza spesso i toni, è tra i più sensibili e lo ha dimostrato ancora una volta.

Quando Pierluigi propone la sua personale interpretazione di Io vivrò senza te di Lucio Battisti, il giudice porta le mani agli occhi, gonfi di lacrime che ha trattenuto a lungo e che infine sgorgano: “Non voglio più vederti, mi fai emozionare troppo”.

I finalisti. Voto: 8

Non è stato affatto facile scegliere tra tanti talenti, soprattutto perché a una certa età l’emozione aumenta. I giudici hanno l’impressione di interrompere lo splendido sogno di chi ha trovato la forza di non smettere di credere. È tutto molto emozionante e delicato ma, alla fine, il talent prevede delle eliminazioni. Tutti hanno qualcosa da ridire ed è normale che sia così. Lo evidenziano alcuni commenti sui social. Si pensi all’addio di Maria Masullo e Giuseppe Nucci ad esempio. Ecco le squadre per la finale:

Team Nek – Francesco De Siena, Tiziano Cavaliere, Jaqueline Schweitzer;

Team Arisa – Annamaria Rossicchi, Giovanna Russo, Sonia Milan;

Team Clementino/Rocco Hunt – Cosimo Ventruti, Pierluigi Lunedei, Carmelo Sciplino;

Team Loredana Bertè – Francesca Visentin, Gabriella Vai, Francesca De Fazi.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!