Quanti anni ha Nek, ieri e oggi: dai tour alla conduzione

Cantautore, musicista, conduttore: Filippo Neviani, in arte Nek, è da oltre trent’anni una presenza costante nella musica italiana. Dai primi passi nei locali emiliani agli stadi pieni, dalle hit radiofoniche ai riflettori della televisione: ripercorriamo insieme la sua carriera e scopriamo com’è cambiato, con coerenza e stile, nel tempo.

Nek, la voce inconfondibile e il look che strega

Nek è nato a Sassuolo il 6 gennaio 1972. Ha 53 anni, è alto 1,72 e nel 2025 ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità tornando sotto i riflettori della televisione, questa volta nel ruolo di conduttore. Ma per chi lo segue fin dagli esordi, Nek resta prima di tutto una voce inconfondibile e una presenza sempre riconoscibile, nel look come nel carattere.

A Sanremo 2024, sul palco dell’Ariston con Francesco Renga, ha indossato un completo beige chiaro, abbinato a camicia bordeaux, essenziale ma perfetto. Il modo giusto per non rubare la scena alla musica ma con un’attenzione particolare anche al look.

Gli esordi e il boom con “Laura non c’è”

La carriera di Filippo Neviani inizia a fine anni ’80, ma la prima svolta arriva nel 1997 quando partecipa a Sanremo con il brano “Laura non c’è”, classificandosi settimo. Quella canzone diventa una hit clamorosa, amata anche all’estero, e lo consacra come icona pop-rock della nuova generazione.

Negli anni successivi Nek pubblica una serie di album di successo come In due, Le cose da difendere e Una parte di me. Brani come Se io non avessi te, Almeno stavolta, Lascia che io sia sono ancora oggi tra i suoi più amati.

Conosciutissimo anche in Spagna e in America Latina, Nek si impone come uno dei pochi artisti italiani realmente internazionali, senza mai snaturare il suo stile: jeans, chitarra e uno sguardo che abbaglia, con quegli occhi color ghiaccio.

Negli anni ’90 e 2000, Nek è protagonista assoluto anche di eventi tv come Festivalbar, accanto ad artisti come Laura Pausini, Elisa, Biagio Antonacci. In quel periodo sceglie spesso look casual ma curati: camicie bianche, giacche in pelle, jeans scuri. Un’estetica semplice ma riconoscibile.

I duetti, i tour e la TV

Nel 2002 emoziona il pubblico con Sei solo tu, duetto con Laura Pausini. È uno dei momenti più alti della sua carriera. Parte per tour affollatissimi, riceve premi e diventa uno dei pochi cantanti capaci di unire generazioni diverse.

Negli anni successivi alterna periodi più intimi ad altri di grande visibilità. Partecipa a Live 8, pubblica album ogni pochi anni, sperimenta nuovi suoni senza perdere la sua impronta. Il suo look si evolve: capelli più corti, barbe accennate, abiti più sobri ma sempre rock.

La rinascita con Renga e Sanremo 2024

Nel 2023 pubblica un disco in coppia con Francesco Renga e nel 2024 torna al Festival di Sanremo con il brano Pazzo di te. La performance è accolta con entusiasmo. I due si esibiscono fianco a fianco, super affiatati.

Il momento della tv: da musicista a conduttore

Negli ultimi anni Nek sorprende tutti accettando la co-conduzione del programma Dalla strada al palco su Rai1, accanto a Bianca Guaccero. Il format, dedicato agli artisti di strada, è perfetto per un artista come lui, che non ha mai dimenticato da dove è partito.

Nelle puntate andate in onda, Nek si presenta con un look total black: giacca destrutturata, t-shirt nera, pantaloni scuri e scarponcini. Uno stile rock sobrio, fedele a sé stesso ma adatto alla prima serata Rai.