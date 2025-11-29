Caterina Balivo, le foto mai pubblicate: “Un bellissimo ricordo”

Basta poco per evocare un ricordo. E, spesso, riguardare le immagini che immortalano un’occasione particolare ci fa riflettere su ciò che siamo, ma soprattutto su ciò che eravamo. Caterina Balivo ha deciso di condividere alcune foto inedite con tutti i suoi follower di Instagram, partendo dalla domanda di una lettrice: il compleanno per molti e molte è un giorno come tanti, per lei da qualche anno, invece, è diventato un doveroso omaggio alla vita.

Il giorno del compleanno, secondo Caterina Balivo

Oltre a essere la padrona di casa a La Volta Buona, in onda tutti i pomeriggi su Rai 1, Caterina Balivo da qualche tempo tiene una rubrica su Quotidiano Nazionale, nella quale risponde a lettere e domande delle lettrici. Una di queste, in particolare, ha catturato la sua attenzione: quella di una ragazza di nome Benedetta, che ha sbloccato in lei un “bellissimo ricordo”, come lei stessa lo ha definito.

Nella lettera, la ragazza spiega di amare il compleanno e di caricarlo sempre di molte aspettative. Di non aver problemi a stare al centro dell’attenzione, insomma. Un modo per celebrarsi ma anche per circondarsi dell’affetto delle persone che le vogliono bene. Il problema è il nuovo compagno, che sembra di tutt’altro avviso ma al quale vorrebbe far capire quanto ci tenga. “Stavo pensando di far ricordare la data a un’amica in comune. Non so, quale è la strategia migliore?”, ha chiesto alla conduttrice.

È a questo punto che, rispondendole, la Balivo ha rivelato di non aver festeggiato il compleanno per molto tempo: “Avevo un’ansia tremenda“, ha spiegato. Tutto è cambiato, però, in un preciso momento: quando ha compiuto 40 anni (il 21 febbraio 2020) per la prima volta ha organizzato una grande festa, invitando le persone care e gli amici più stretti. “Nella vita si cambia e anche il tuo compagno potrà farlo, ma tu non puoi avere l’ansia da prestazione se lui ti festeggerà oppure no. Il compleanno si festeggia con un pensiero, un augurio, un presente minimo: quello ci deve essere. L’idea di far supervisionare un amico la trovo mortificante. Festeggia come vuoi e, se lui non si ricorderà, una riflessione sulla persona la farei!”, questa la risposta.

Quel 20 febbraio è stata una prima volta per la conduttrice, così come per la prima volta ha deciso di condividere, a distanza di cinque anni, le foto inedite di quella serata indimenticabile. Come ha spiegato su Instagram, a convincerla è stata l’amica Giusy Buscemi ed è anche grazie a lei se ha potuto vivere quella “serata vera, divertente, ballerina e che superò ogni mia aspettativa”. “Da allora festeggio ogni anno in maniera diversa e non mi preoccupo più se farà piacere a chi inviterò, l’invito si può declinare ma la voglia di essere grati alla vita che ti ha regalato un anno in più ci deve sempre essere”, ha scritto.

Un look scintillante per festeggiare i suoi 40 anni

Non passa inosservato il look di Caterina Balivo che, per i suoi 40 anni, ha scelto di brillare. Com’è giusto che sia. Così per l’occasione ha indossato un mini abito bianco tempestato di paillettes effetto vedo-non-vedo. Da grande amante delle scarpe quale è, non può mancare un bel paio di sandali T-strap con tacchi altissimi dello stesso colore con fascia alla caviglia, quasi come un cut-out bootie, un incrocio tra uno stivaletto aperto e un sandalo. Per completare il tutto, un bel diadema col numero “40”, che spicca sul bob che la conduttrice sfoggiava in quel periodo, di gran tendenza.