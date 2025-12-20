The Voice Senior, le pagelle della finale: Francesco vince tra le lacrime (9), Arisa “sorpresa” da Marzullo (5)

Francesco De Siena ha vinto The Voice Senior: Nek esulta e il pubblico si commuove. Cose è successo nella finale

IPA Antonella Clerici

Voci incredibili, emozioni, storie di vita che si incrociano su un palco illuminato dalle luci della ribalta, che non si accendono mai troppo tardi. Questo è stata la finale di The Voice Senior, andata in onda venerdì 19 dicembre su Rai 1. Un’ultima puntata che ha restituito alla perfezione la sensazione che abbiamo avuto a partire dalle blind auditions delle scorse settimane: nel programma condotto da Antonella Clerici non c’è spazio per chi pensa che sia troppo tardi. I protagonisti Over 60 si sono sfidati, si sono emozionati, ma soprattutto hanno sorriso e si sono goduti un innegabile momento di gloria. In un momento in cui il mondo dell’industria musicale da luce sempre più ai giovanissimi, ora “gli Over”, si sono ripresi la scena, senza scuse, solo con la voglia di mettersi, ancora una volta, in gioco.

Umberto Tozzi cerca la sua “Gloria”. Voto 9

Nella finale di The Voice Senior non poteva mancare una voce d’eccezione, qualcuno “che ha scritto la storia della musica italiana”, come ha dichiarato Antonella Clerici. E la conduttrice certo non ha mentito, perché l’atteso ospite è stato Umberto Tozzi. Il professionista si è dato senza reticenze, cantando con i concorrenti del programma le note delle sue canzoni più amate e famose, come Gloria e Si può dare di più.

Il cantante ha di recente dato l’addio alle scene, festeggiando anche con un grande concerto all’Arena di Verona, ma ha ribadito anche davanti al pubblico di Rai 1 che il suo non sarà un saluto definitivo. Tozzi sarà infatti il direttore artistico del musical che porta il nome del suo successo più grande, Gloria. “Tra l’altro stiamo ancora cercando la nostra eroina, la nostra Gloria”, ha dichiarato. Un bel momento, coronato dall’emozione dei cantanti Over in gara, onorati e carichi di energie per aver condiviso il palco con un professionista del suo calibro.

Clementino e Rocco Hunt rivelazione della stagione. Voto 7

“Una poltrona rossa per due”, così li ha descritti simpaticamente Antonella Clerici durante l’ultima puntata di The Voice Senior, andata in onda venerdì 19 dicembre, Clementino e Rocco Hunt sono un’accoppiata inedita per il programma che, a nostro parere, si è dimostrata all’altezza del ruolo. I due si sono presi un posto scottante, quello di Gigi D’Alessio, impegnato con Mediaset. Un testimone pesante e importante, che i due hanno gestito a modo loro, con ironia, simpatia ed esuberanza. Numerose gag hanno accompagnato ogni puntata, mettendo a volte in difficoltà la presentatrice, che durante la finale ha affermato ironicamente: “Non ne usciamo vivi!”. Ma la loro presenza non è stata solo goliardica, l’accoppiata è riuscita a portare ben due cantanti della propria squadra nella finalissima.

Antonella Clerici, le condoglianze a Rocco Hunt e la passione senza freni. Voto 9

Antonella Clerici non è solo una grande presentatrice, ma, di puntata in puntata, ha dimostrato ancora una volta di essere una persona ricca di sfumature e pronta anche a fare un passo indietro, quando le situazioni lo hanno richiesto. Il caso si è presentato spesso a The Voice, dove ogni concorrente, oltre che la sua voce, ha portato la propria personalità e la propria storia di vita, spesso difficile, spesso sofferta, ma con un unico e solido filo conduttore: la passione per la musica e per il canto. Antonella non ha poi ignorato il lutto che ha colpito uno dei coach, Rocco Hunt, durante la settimana. Il rapper ha perso il nonno, a cui era molto legato. Un segnale chiaro da una professionista dopo anni ancora legata ed appassionata al proprio lavoro e al proprio ruolo.

Arisa sorpresa da Marzullo. Voto 5

Anche in finale non è mancata la presenza, sul palco, di Arisa. Voce incredibile (e presto in gara a Sanremo 2026), la cantante è stata veramente in grado di stupirci, nota dopo nota. Per l’occasione ha cantato Ancora, emozionando ancora una volta. Ma, a sorpresa, alle sue spalle compare Gigi Marzullo. La cantante, presissima dalla propria performance, non se ne è accorta se non una volta concluso il brano.

Simpaticissima la presenza di Marzullo, ma le sue domande sono state incentrate subito sulla vita privata della cantante e sulla presunta presenza di un “lui” nella sua vita. Arisa si è difesa come ha potuto: “Ma cosa vuoi da me?”. “È vero che cerchi ancora l’amore?”, ha incalzato Marzullo. “Ma è un intervista a me Antonella?“, ha reagito ancora la cantante quasi invocando l’intervento della presentatrice. Questo non è tardato ad arrivare e Antonella Clerici ha deviato il discorso sostenendo: “Rispondo io per Arisa”.

Francesco De Siena vince The Voice Senior 2025

Una finale, quella di The Voice Senior, che ha messo in campo talenti incredibili e passioni incrollabili. Proprio nelle battute finali della gara sono stati quattro i cantanti a confrontarsi direttamente per il titolo tanto ambito: Pierluigi Lunedei, della squadra di Clementino e Rocco Hunt, Giovanna Russo del team Arisa, Carmelo Sciplino di Clementino e Rocco Hunt, Francesco De Siena, del team Nek. A trionfare, alla fine, è stato proprio Francesco De Siena, che ha portato il suo cavallo di battaglia, La notte dei miracoli, di Lucio Dalla, interpretata al pianoforte con un’intensità da brividi.

Una vittoria importante, poiché per il primo classificato c’è l’opportunità di incidere un brano con la Warner Music Italia. Una vita passata ad attendere la propria possibilità coronata dal favore del televoto: un riconoscimento di un sogno senza età.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!