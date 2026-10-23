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Ansa Antonella Clerici

Venerdì sera, relax e quella voglia di lasciarsi coccolare da qualcosa di bello. Stasera, venerdì 23 ottobre, alle 21.30 su Rai 1 riparte The Voice Senior con la terza puntata della stagione, ancora tutta dedicata alle Blind Auditions. Il talent riservato agli interpreti con più di sessant’anni ha raggiunto la settima edizione e ogni settimana ci ricordiamo che certe passioni restano lì, pazienti, anche per decenni. Basta un microfono, un palco e qualcuno disposto ad ascoltare davvero.

Anticipazioni The Voice Senior del 23 ottobre: coach e novità della terza puntata

Al timone ritroviamo Antonella Clerici, che accoglie ogni concorrente con quella dolcezza schietta che il pubblico ama da sempre. Una domanda al momento giusto, una carezza, una risata per sciogliere la tensione: così ci fa entrare nelle storie di chi sale sul palco.

Sulle poltrone girevoli siedono Arisa, Nek, il duo formato da Clementino e Rocco Hunt e il volto nuovo di quest’anno, Fiorella Mannoia. L’arrivo della coach di The Voice Senior più attesa sposta parecchio gli equilibri, perché Fiorella porta con sé una carriera lunghissima e canzoni che hanno accompagnato amori, partenze e ritorni di intere generazioni. Proviamo a immaginare l’emozione di chi l’ha ascoltata per tutta la vita e se la ritrova lì, girata verso di sé.

Nel corso della serata i nuovi talenti alternano i classici della canzone nostrana ai successi stranieri, tra gli ospiti della puntata e gli attesissimi duetti con i coach. Proprio lì, in quei momenti a due, succede spesso qualcosa di speciale: due generazioni che si cercano con lo sguardo e si ritrovano dentro la stessa canzone.

Come funzionano le Blind Auditions di The Voice Senior fino alla finale

La regola resta quella che ha fatto innamorare il pubblico di mezzo mondo. I giudici ascoltano di spalle, senza sapere nulla di chi sta cantando: volto, età e vissuto arrivano dopo. Se una voce li convince, premono il pulsante e la poltrona gira. Quando a girarsi sono in due o più, la scelta passa al concorrente, che decide a quale squadra affidarsi.

Sono due gli strumenti che rendono le Blind Auditions ancora più imprevedibili. Con il tasto Blocco un coach può sbarrare la strada a un collega su un talento conteso. La Seconda Chance regala a chi è rimasto senza poltrone girate la possibilità di riprovarci in una puntata successiva, grazie a un coach che ha intuito del potenziale. Succede anche nella vita: a volte basta qualcuno che creda in noi un attimo prima di noi stessi.

Le audizioni si chiuderanno con la quarta puntata. A quel punto ogni coach avrà la sua squadra di sei elementi, per un totale di 24 concorrenti diretti al Knock Out, la semifinale in cui ciascuno interpreterà un pezzo scelto dal proprio mentore. Ne resteranno tre per gruppo, pronti per la finale di The Voice Senior, dove sarà il televoto a incoronare il vincitore.

Chi stasera ha altri impegni può stare tranquilla: su RaiPlay le clip delle esibizioni compaiono già durante la diretta e la puntata completa arriva in piattaforma a una manciata di minuti dalla chiusura. Dall’estero si segue su Rai Italia.