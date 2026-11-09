Russell Brand, l’ex marito di Katy Perry condannato a 10 anni per violenza sessuale

“Finalmente mi sento creduta”, ha detto una delle donne che hanno denunciato Russell Brand, il comico condannato a dieci anni e sei mesi di reclusione

IPA Russell Brand

Dieci anni e sei mesi di carcere. Lunedì 9 novembre, a Londra, il giudice Joel Bennathan ha fissato la pena per Russell Brand, il comico britannico ex marito di Katy Perry, già giudicato colpevole di uno stupro e di tre aggressioni sessuali.

“Finalmente mi sento creduta”. Lo ha detto una delle donne che lo hanno denunciato, ringraziando chi l’ha aiutata ad arrivare fino in tribunale.

Russell Brand, la pena dopo il verdetto

Il verdetto era arrivato giovedì scorso, dopo otto ore e mezza di camera di consiglio, e il giudice aveva già disposto il trasferimento in carcere, anticipando una lunga detenzione. La difesa aveva chiesto di lasciarlo tornare a casa per salutare i tre figli. Richiesta respinta.

Dovrà scontare almeno due terzi della pena prima di poter accedere alla libertà condizionale e resterà iscritto a vita al registro britannico degli autori di reati sessuali. Le violenze per cui è stato condannato riguardano quattro donne e risalgono agli anni tra il 2004 e il 2009.

Il processo è durato circa quattro settimane. Il comico ha sempre sostenuto di aver avuto soltanto rapporti consensuali. La giuria lo ha assolto da altre due accuse di stupro e da una di tentata aggressione sessuale.

Denunciare un uomo famoso

In aula una delle donne ha parlato da dietro una tenda e ha raccontato quanto fosse doloroso vederlo celebrato sui media per comportamenti trattati come uno scherzo. Le dichiarazioni delle altre sono state lette dalla pubblica accusa. La donna che ha subito lo stupro ha aspettato anni prima di denunciare, convinta che la fama, il denaro e l’influenza del comico le avrebbero impedito di essere creduta. Dopo la violenza aveva sofferto di ansia e umiliazione, faticava a mangiare e a dormire. Si è fatta avanti dopo l’apertura dell’indagine.

Vent’anni fa, ha ricordato il giudice, Russell Brand era intelligente e, agli occhi di molti, divertente e carismatico. Era diventato anche un predatore sessuale, ha aggiunto, e mostrava una noncuranza arrogante verso il diritto di qualsiasi donna di dire no. Per il giudice, i compagni dell’epoca avranno scambiato uno degli episodi per una bravata, ma era un reato e Russell Brand non l’ha fatta franca.

Tre delle quattro donne hanno ricordato anche il sostegno ricevuto dagli investigatori durante il procedimento. Dopo la sentenza, il responsabile dell’indagine ha riconosciuto quanto sia stato difficile per loro raccontare di nuovo esperienze traumatiche mentre il caso attirava l’attenzione della stampa e del pubblico.

La carriera di Russell Brand prima delle accuse

Prima delle accuse Russell Brand aveva lavorato nella televisione e nella radio britanniche, fino ad arrivare a Hollywood con film come Non mi scaricare e Rock of Ages. Per chi se lo ricorda in Italia, il suo nome è legato soprattutto a Katy Perry e a un matrimonio lampo, durato poco più di un anno.

Le accuse sono diventate pubbliche nel settembre 2023, con l’inchiesta di The Times, The Sunday Times e del programma Dispatches di Channel 4. Russell Brand ha risposto negando le violenze. Nel frattempo la polizia aveva avviato gli accertamenti ed era stata contattata da diverse donne che non si conoscevano tra loro. Restano aperte altre due indagini per stupro, relative alle denunce di altrettante donne.