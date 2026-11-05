Russell Brand, chi è il comico ed ex marito di Katy Perry condannato per stupro e aggressione

IPA Katy Perry e Russell Brand

Russell Brand, questo il nome, è stato riconosciuto colpevole di uno stupro e di ben tre aggressioni sessuali. Il verdetto per il comico britannico è arrivato dopo otto ore e mezza di camera di consiglio e il giudice ha disposto la custodia immediata, anticipando una pena detentiva significativa di cui si conoscerà la durata lunedì 9 novembre.

Dalle nostre parti non è molto conosciuto, se non per qualche apparizione di anni fa al fianco di Katy Perry, quando la cantante era al massimo della popolarità.

Cosa ha deciso la giuria

Conviene andare con ordine, non solo perché la storia è intricata ma anche perché i capi d’accusa erano sette. Sette capi d’accusa riferiti a sei donne, compiuti in un arco temporale di dieci anni, dal 1999 al 2009. Nello specifico, Russell Brand è stato accusato dello stupro di una fan di 21 anni, conosciuta dopo uno spettacolo a Londra nel 2009, e di tre aggressioni sessuali ai danni di altrettante donne che lavoravano in tv e in radio. È stato invece assolto da altri due stupri e da un tentativo di aggressione sessuale.

L’accusa lo ha descritto come un predatore sessuale spietato, ma lui ha sempre negato tutto, sostenendo che gli incontri fossero consensuali oppure rielaborati a posteriori. A deporre in sua difesa sono stati chiamati solo due testimoni: il comico stesso e l’attuale moglie Laura Gallacher, sposata nel 2017 e madre dei suoi tre figli, che lo ha definito un padre premuroso e gentile. Prima di entrare nel box degli imputati per ascoltare il verdetto, lui le ha detto “ti amo”.

Chi è Russell Brand

Ha 51 anni e ha costruito la carriera tra stand-up e televisione britannica, prima come presentatore su MTV e poi come conduttore di un programma legato al Grande Fratello inglese e di uno show radiofonico della BBC. Quest’ultimo l’ha lasciato nel 2008, dopo alcuni scherzi telefonici a un attore finiti con oltre 42mila reclami.

Al cinema è stato la rockstar Aldous Snow in Non mi scaricare e Lonny in Rock of Ages, mentre negli ultimi anni si è reinventato come volto del web alternativo, con video anti-sistema in cui mescola teorie del complotto e consigli di benessere, fino alla conversione al cristianesimo annunciata nel 2024.

Il 23 ottobre 2010 ha sposato Katy Perry in India, in Rajasthan, vicino a una riserva di tigri, dopo essersi messi insieme nel 2009, in occasione degli MTV Video Music Awards che lui conduceva: un matrimonio breve, durato solo 14 mesi.

Dalle accuse del 2023 al processo

Tutto è cominciato il 16 settembre 2023, quando un’inchiesta giornalistica del Times e di Channel 4 ha raccolto le accuse di diverse donne, a cui il comico aveva risposto con un video sostenendo che i suoi rapporti fossero stati sempre consensuali. Le prime imputazioni sono arrivate nell’aprile 2025 e a dicembre dello stesso anno se ne sono aggiunte altre due, fino al processo iniziato a metà ottobre.

Scotland Yard ha parlato di straordinario coraggio delle donne che si sono fatte avanti e ha confermato che l’indagine su altre due denunce di stupro è ancora in corso: Russell Brand è già stato interrogato in merito e i fascicoli sono stati inviati alla procura inglese.