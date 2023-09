Russel Brand, accuse di stupro e violenze: cosa risponde l’attore di ‘Rock of Ages’

Fonte: GettyImages Russel Brand

Una tempesta mediatica travolge l’attore Russel Brand: il comico britannico, ex marito di Katy Perry, è stato accusato di stupro, aggressioni sessuali ed abusi emotivi da quattro donne differenti. I fatti si sarebbero svolti in un periodo di sette anni, che va dal 2006 al 2013. Il diretto interessato non ci sta, e sui social pubblica un video in cui replica a muso duro a tutte le accuse.

Russel Brand: le accuse delle vittime

Violenza sessuale, abusi emotivi e stupro: queste le accuse mosse all’attore e comico Russel Brand secondo un’indagine congiunta del Sunday Times, del Times e di Channel 4 Dispatches. Sarebbero ben 4 le donne ad aver subito aggressioni dall’interprete di ‘Rock of Ages’ tra il 2006 e il 2013, anni in cui lui era all’apice del successo. Una delle vittime ha dichiarato che aveva solo 16 anni quando iniziò con l’uomo, all’epoca dei fatti 31enne, una relazione ‘emotivamente ebusiva’, nel corso della quale questi la costrinse ad avere un rapporto orale.

Un’altra vittima ha spiegato di essere stata violentata dall’attore nel 2012 nel suo appartamento, mentre una terza racconta di essere stata vittima di un’aggressione sessuale mentre lavorava con lui a Los Angeles. La donna ha aggiunto di essere stata anche minacciata dall’ex marito di Katy Perry qualora avesse parlato a qualcuno di quanto accaduto. Un’ultima ha invece parlato di ‘abusi fisici ed emotivi’. Secondo l’inchiesta, Brand avrebbe manifestato una condotta preoccupante in numerose occasioni anche durante gli anni in cui lavorava alla BBC. Negli anni oggetto delle accuse, infatti, il conduttore ricopriva incarichi di alto profilo, tra cui quelli alla BBC Radio 2 e a Channel 4, oltre che come attore in film hollywoodiani.

La replica alle accuse Prima della pubblicazione, le testate del Times hanno dichiarato di aver contattato i rappresentanti di Brand con i dettagli delle accuse, dando loro otto giorni per rispondere. Gli avvocati dell’attore hanno spiegato inizialmente di non essere in grado di replicare a causa della “grande quantità di domande” e della decisione di accettare le richieste di anonimato delle donne. Successivamente, quando le accuse sono diventate pubbliche, è stato lo stesso comico a rispondere con un video sui suoi profilo social. Visualizza questo post su Instagram Nel filmato, l’uomo respinge con fermezza ogni accusa: “In mezzo a questa litania di attacchi stupefacenti e piuttosto barocchi, ci sono alcune accuse molto serie che respingo assolutamente (…). Queste accuse si riferiscono al periodo in cui lavoravo nel mainstream, quando ero sempre sui giornali, quando ero al cinema e, come ho scritto ampiamente nei miei libri, ero molto, molto promiscuo”, ha detto. L’attore e comico britannico ha sottolineato di aver sempre avuto rapporti consenzienti: “In quel periodo di promiscuità, le relazioni che ho avuto erano assolutamente, sempre consensuali”.

Chi è Russel Brand

Attore, comico e conduttore radiofonico britannico, Russel Brand è apparso in numerosi film come “Racconti incantati” della Disney, “Non mi scaricare”, “In viaggio con una rockstar” e “Rock of Ages”. Ha inoltre condotto gli MTV Video Music Awards nel 2009 e preso parte alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Londra nel 2012. Personaggio controverso e spesso al centro degli scandali, è stato sposato dal 2010 al 2011 con la cantante Katy Perry. Dalla sua attuale moglie, la blogger Laura Gallacher, ha avuto una figlia nel 2016.