Katy Perry, testo di Lifetimes, il secondo singolo dell’album 143

Fonte: Getty Images Katy Perry

Dopo l’annuncio dell’uscita di 143, il suo nuovo album, Katy Perry ha regalato ai fan un altro piccolo spoiler di quello che sembra essere il suo progetto di rinascita. La cantante ha cantato in anteprima Lifetimes, il secondo singolo che precede l’album e con cui spera di superare le critiche ottenute dopo l’uscita di Woman’s world.

Katy Perry canta in anteprima “Lifetimes”

I fan lo aspettavano da tempo, e Katy Perry sembra non voler proprio deludere le aspettative. La cantante di Roar, che ha da poco annunciato l’uscita del suo nuovo album intitolato 143, ce la sta mettendo tutta per regalare al suo pubblico un assaggio di quello che potranno ascoltare a partire dal 20 settembre 2024.

Dopo l’uscita di Woman’s world, il primo singolo estratto dall’album che Katy aveva spoilerato con un bellissimo e lunghissimo abito che riportava parte del testo, la cantante ha deciso di regalare una piccola anteprima di un nuovo brano cantandolo in un locale a Barcellona.

Il pezzo si chiama Lifetimes, e Katy ha voluto precisare di aver girato il video proprio nella città spagnola. Un’esibizione sicuramente gradita dai fan e che forse migliorerà il morale della cantante dopo le diverse critiche ricevute proprio per Woman’s world.

In molti, infatti, hanno sollevato alcune polemiche per via della collaborazione della cantante col produttore Dr. Luke, nome non nuovo quando si parla della discografia di Katy Perry. Nel 2014 il produttore era stato accusato di molestie, violenza di genere e abuso emotivo da Kesha. Una storia che è terminata positivamente per l’artista, giudicato innocente da vari tribunali.

Nonostante questo, l’opinione pubblica ha comunque continuato a sostenere Kesha. Anche diverse colleghe, come Taylor Swift, Lily Allen, Kelly Clarkson e Lady Gaga, hanno le hanno manifestato solidarietà. Anche se Dr. Luke è stato assolto da ogni accusa e sia passato diverso tempo dalla vicenda, il pubblico ha comunque storto il naso nel vederlo comparire come collaboratore in un brano che sostiene il Girl Power.

Katy Perry, testo di “Lifetimes”

I love you for, I love you for life

Lifetimes

I love you for, I love you for life

Lifetimes

I know you feel it, can you believe it?

I’m gonna love you ’til the end and then repeat it

I know you feel it, can you believe it?

I’m gonna love you ’til the end and then repeat it

The sun is always rising

Like the stars up in the sky

You and I will find each other

In every single lifе

Baby, you and me for infinity

My eternity, my еternity

Baby, you and me for infinity

My eternity, my eternity

I love you for, I love you for life

Lifetimes

I love you for, I love you for life

Lifetimes

I know you feel it, can you believe it?

I’m gonna love you ’til the end and then repeat it

I know you feel it (Feel it), can you believe it? (‘Lieve it)

I’m gonna love you ’til the end and then repeat it

For life, for life

For life, for life

Baby, you and me for infinity

My eternity, my eternity

Baby, you and me for infinity

My eternity, my eternity

I love you for, I love you for life

Lifetimes

I love you for, I love you for life

Lifetimes

I know you feel it, can you believe it?

I’m gonna love you ’til the end and then repeat it

I know you feel it (Feel it), can you believe it? (‘Lieve it)

I’m gonna love you ’til the end and then repeat it

Gonna love for life, for life

For life, for life