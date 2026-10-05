Oggi ha ritrovato l’amore al fianco del pilota Lewis Hamilton, ma Kim Kardashian ha avuto bisogno di tempo per superare il divorzio dall’ex marito

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IPA Kim Kardashian

Il loro è stato uno dei divorzi più chiacchierati di Hollywood, e non solo. Kim Kardashian e Kanye West erano la power couple per eccellenza: lei influencer imprenditrice miliardaria, lui uno dei rapper più credibili del panorama contemporaneo. All’improvviso, o forse era così già da tempo, le cose si sono fatte difficili. Kanye ha cambiato nome e attitudine e Kim ha smesso di essere sua moglie. Ci sono voluti anni, rivela lei oggi, per superare la rottura.

Kim Kardashian single per anni

“Sono stata single per 5 anni” ha confessato Kim Kardashian intervistata in Inghilterra. E la rivelazione è accompagnata da un sorriso: “Sono stata benissimo. Ho potuto concentrarmi sui miei figli e sui progetti che avevo a cuore”. Di ritrovare un compagno non aveva “nessuna fretta. Non sentivo alcuna mancanza”.

Al contrario, l’influencer sentiva di “aver bisogno del mio tempo. Volevo guarire completamente e lavorare su me stessa. Non ero pronta ad aprirmi. Non ci pensavo neppure”. L’amore vero, dicono, arriva quando inizi ad amarti tu per primo. Lei concorda: “L’universo lavora a tuo favore quando glielo permetti”.

Il periodo di solitudine per Kim Kardashian è arrivato a seguito del divorzio con Kanye West, il rapper sposato nel 2014 e con il quale ha avuto quattro figli: la primogenita North, 13 anni, Saint, 10 anni, Chicago, 8 anni, e il più piccolo Psalm, di 7 anni. La separazione è arrivata nel 2021, a seguito di numerosi alti e bassi del rapper, affetto dal disturbo bipolare.

“È la cosa peggiore. Quando non ti accorgi di come la personalità dell’altro sia cambiata. – aveva riflettutto in una puntata del reality di cui è protagonista assieme all’intera famiglia – Non è più la stessa persona e quella persona non puoi riaverla indietro, ma non puoi neanche vivere con questa nuova persona”.

Non era così che voleva finisse quello che era stato a lungo un grande amore: “È ancora più difficile quando non vuoi che il tuo matrimonio finisca ma le circostanze ti costringono a farlo. Quando non era questo ciò che avevi programmato ma non hai altre opzioni. Lo rende ancora più difficile da superare”.

L’amore ritrovato con Lewis Hamilton

Qualche mese dopo il divorzio, Kim Kardashian frequentò per qualche mese Pete Davidson, il comico già ex di Ariana Grande. Un flirt passeggero, dopo il quale l’influencer si ritirò in sé stessa. Tutta figli e lavoro, ci ha messo anni per riaprirsi all’amore, che oggi è arrivato a bordo di un bolide da Formula 1. La maggiore delle Kardashian è felicemente accoppiata con Lewis Hamilton, seppur preferisca mantenere privata la loro relazione.

I due si conoscevano già da parecchi anni, ma l’amore non è sbocciato fino all’inizio del 2026, quando hanno iniziato a essere visti assieme sempre più di frequente. Prima al Super Bowl, poi alle corse, nei ristoranti più esclusivi delle grandi capitali e in numerosi viaggi in giro per il mondo. Solo qualche foto rubata, un selfie su Instagram: questo è tutto ciò che abbiamo, perché Kim stavolta sembra intenzionata a mantenere al sicuro l’amore ritrovato.