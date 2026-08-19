Lewis Hamilton e Kim Kardashian debuttano sui social: la prima foto di coppia

Lewis Hamilton e Kim Kardashian hanno pubblicato le loro prime foto di coppia sui social

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA/Getty Images Kim Kardashian e Lewis Hamilton

Lewis Hamilton e Kim Kardashian stanno trascorrendo le loro prime vacanze di coppia alle Hawaii: tra surf, gite di famiglia e falò, i due hanno anche ufficializzato la relazione sui social.

Lewis Hamilton e Kim Kardashian, le prime foto

Dopo anni di amicizia, tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton è scoccata lo scorso febbraio la fatidica scintilla. La celebre influencer e il pilota di Formula 1 non si nascondono più, e hanno condiviso sui rispettivi social alcuni scatti dalla vacanza alle Hawaii che si stanno concedendo con alcuni amici e con i figli di lei.

La prima foto del carousel condiviso da Lewis ha tutto l’aspetto di un’ufficializzazione: lo sportivo, a torso nudo, cinge dolcemente con le braccia la star di Al passo coi Kardashian, che lo abbraccia frontalmente. Se Hamilton punta su un sobrio costume nero con cappellino da baseball e tatuaggi in mostra, la sua fidanzata indossa invece un bikini rosa con laccetti, abbinato a un pareo giallo e arancione decorato con dettagli scintillanti.

Scorrendo il post, si scorgono diversi retroscena della vacanza tropicale: una serata di giochi con gli amici, lunghe passeggiate sulla spiaggia in costume, ma anche un selfie allo specchio a torso nudo, suggestivi panorami dell’isola e avventure sulla tavola da surf. Insomma, gli ingredienti per una villeggiatura di successo sembrano esserci davvero tutti.

Kim Kardashian, la sua foto con Lewis

Il giorno precedente anche Kim aveva pubblicato un proprio carosello di fotografie: “Da qualche parte oltre l’arcobaleno 🌈”, aveva scritto nella didascalia. Anche in questo caso, l’immagine di copertina era dedicata alla sua dolce metà: nella foto in questione, i due, di spalle, passeggiano sulla riva del mare. Ma scorrendo il post, Kim e Lewis si mostrano insieme anche in altri scatti.

In uno, i due posano per un selfie allo specchio con look coordinati nelle tonalità del rosa, bianco e grigio; in un altro, c’è insieme a loro Khloé Kardashian, sorella della celebre influencer. Infatti, nonostante il romanticismo che trapela sui social, i due non erano da soli: con loro c’erano anche i figli di Kim, avuti dall’ex marito Kanye West, Chicago, 8 anni; Saint, 10; e Psalm, 7 anni.

L’amore tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton

Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono amici da molti anni, ma dallo scorso febbraio la loro relazione si è trasformata in una frequentazione romantica. Si tratta della prima relazione importante per l’ereditiera americana dopo quella con Pete Davidson, seguita di pochi mesi al divorzio con Kanye West.

L’ultima relazione lunga di Lewis Hamilton risulta invece essere quella con Nicole Scherzinger, a cui è stato legato dal 2007 al 2015. Per quasi 10 anni, quindi, il pilota di formula uno non ha avuto storie importanti, ma solo presunti flirt con diverse donne celebri.

Con Kim, complice il rapporto di lunga data, le cose sembrano essere molto serie: i due si supportano anche nelle rispettive carriere, come dimostra la partecipazione della Kardashian al Gran Premio di Formula 1 di Monaco dello scorso giugno. Hamilton, invece, ha fatto visita alla sua fidanzata sul set di All’s Fair, serie tv che la vede protagonista.