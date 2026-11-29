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IPA Khloe Kardashian

Nessuna Kardashian sembra in grado di restare single troppo a lungo, ma Khloé sembra star per battere ogni record. Dopo la separazione dal campione di basketball Tristan Thompson, l’imprenditrice ha messo in pausa la propria vita sentimentale, dedicandosi completamente ai figli e agli affari. Adesso, però, potrebbe essere il momento giusto per ritrovare l’amore o, forse, un più semplice matrimonio di convenienza.

Khloé Kardashian sogna un matrimonio di convenienza

“Hai bisogno di un uomo. Tutte le tue sorelle sono fidanzate”: così l’influencer Colt Paulsen ha sorpreso Khloé Kardashian durante la presentazione del nuovo profumo dell’imprenditrice. La secondogenita Kim ha infatti ritrovato l’amore con il pilota Lewis Hamilton, mentre la minore Kendall Jenner starebbe frequentando l’attore Jacob Elordi.

“Puoi sempre optare per un matrimonio lavanda” ha concluso l’influencer, proponendosi come sposo. “Ci sto” ha risposto lei ironica, per poi tornare più seriamente sull’argomento durante uno dei confessionali del reality di cui è protagonista assieme all’intera famiglia.

“Farei un matrimonio lavanda? A volte sì, altre volte penso, prendermi cura di un’altra persona? Non lo so”. L’opzione, riflette Khloé, sarebbe plausibile in base a ciò che “un uomo gay potrebbe fare per me”. D’altronde, basterebbe poco. “Potrai farmi sentire bella ogni giorno? Andata. È tutto ciò che serve”.

Che cos’è un matrimonio lavanda

Si chiama matrimonio lavanda l’unione formale, tradizionalmente il matrimonio tra un uomo e una donna, in cui uno o entrambi dei partner appartengono alla comunità Lgbtqia+. Si tratta di un matrimonio di convenienza, privo di attrazione romantica o sessuale reciproca. Si chiama lavanda per il colore storicamente associato all’identità queer.

È nato nella Hollywood degli Anni ’40, quando gli studios imponevano agli attori rigidi contratti di moralità. Le star usavano queste unioni per evitare scandali e proteggere la propria carriera. In seguito matrimoni del genere sono serviti alla comunità omosessuale a evitare discriminazioni e stigmatizzazioni sociali.

Oggi il termine è tornato in voga tra i giovanissimi, che ne parlano sul web come la possibilità per vivere assieme a un caro amico, dividendo le spese e i progetti, senza le complicazioni di una storia d’amore.

Per Khloé nessun amore da quasi 5 anni

L’ultima storia di Khloé Kardashian, con il cestista Tristan Thompson, è finita all’inizio del 2022. È stata una relazione a dir poco travagliata, segnata dai numerosi tradimenti dell’atleta e soggetta a numerose rotture e altrettante riappacificazioni. La coppia ha avuto due figli, poi si è scoperto che lui ne aspettava un terzo da un’altra donna.

Una delusione cocente che ha spinto Khloé a rinunciare all’amore per lungo tempo. In una puntata del proprio podcast ha raccontato di non aver alcun rapporto sessuale da più di tre anni, di non star frequentando nessuno e di non aver neppure un numero di telefono salvato in rubrica.

Ha raggiunto un proprio equilibrio e teme che una nuova relazione possa riaprire le ferite del passato. A meno che, appunto, non si tratti di un pacifico matrimonio lavanda.