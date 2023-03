Maria De Filippi, la sorpresa più bella nel giorno del lutto

L’immagine composta di Maria De Filippi, quel sorriso appena accennato ma sincero. Sono piccole ma grandi cose che difficilmente dimenticheremo dei giorni di lutto che la conduttrice ha vissuto dopo la morte del marito, Maurizio Costanzo.

Per noi se n’è andato un simbolo, un uomo che con acume e savoir fare è entrato per anni nelle nostre case quasi come un parente. Per lei ad andarsene è stato, invece, un mentore e un punto di riferimento, un amore intenso e profondo seppur spesso incompreso.

Non avevamo dubbi sul grande cuore di Maria che – anche in quella triste occasione – ha dimostrato di tenere al suo pubblico, ma grazie a Davide Maggio oggi possiamo godere di una storia incredibile, una romantica sorpresa che la conduttrice ha reso possibile proprio nel momento più difficile della sua vita.

Maria De Filippi, la sorpresa nello studio di “C’è Posta per Te”

“Questa è la storia di una sorpresa”, così esordirebbe Maria De Filippi in una puntata del suo C’è Posta per Te. Ed è proprio lo studio del programma lo sfondo di un episodio raccolto da Davide Maggio, di cui la conduttrice si è resa protagonista. Anzi, che ha reso possibile.

“In queste settimane si è scritto tantissimo di Maria De Filippi e del suo modo di gestire il dolore per la perdita di Maurizio Costanzo – si legge sul sito del giornalista -, ma c’è una storia di cui quasi nessuno è al corrente ed è un peccato, perché lascia capire che tipo di donna sia”. Tutto è partito da una segnalazione che racconta di come, nel momento più difficile e nel pieno del lutto per la morte del marito, la De Filippi abbia reso possibile il sogno di una giovane coppia.

“Una delle sue storiche componenti della redazione di C’è Posta per Te, Veronica Di Spirito – prosegue la lettera -, è infatti la fidanzata di un giornalista molto noto, Federico Ruffo, il conduttore di Mi Manda RaiTre. Ruffo ha deciso di chiederle di sposarlo e per farlo aveva realizzato una gigantesca sorpresa con un video da mostrarle mentre era al lavoro. Proprio nelle ore in cui Costanzo veniva a mancare, nonostante la situazione tremenda, Maria ha voluto aiutarlo a portare avanti la sua proposta di matrimonio e ha autorizzato la produzione a mettere in piedi una gigantesca sorpresa nello studio di C’è Posta per Te“.

La conduttrice non ha esitato a mettere a disposizione di Ruffo operatori, regia e la redazione tutta che, con uno stratagemma, ha convinto la futura sposa a recarsi nello studio del programma dove, infine, è partito il video della fatidica proposta di matrimonio.

Il gesto di Maria De Filippi nonostante il dolore per la morte di Costanzo

“Si è trattato di una delle cose più romantiche che abbiamo mai visto in quello studio (io lavoro per uno degli appalti), c’era gente commossa ovunque. (…) Il cuore dimostrato da Maria in un momento del genere (ma anche la bellezza di tutta la scena) sono qualcosa che il pubblico dovrebbe conoscere”, conclude la lettera. Un intento che è stato raggiunto appieno perché ci restituisce l’immagine di una donna che, nonostante l’immenso dolore per la morte del marito, non ha voluto negare a una giovane coppia uno dei momenti più felici della sua vita.

Composta e mai sopra le righe, per la conduttrice sono due essenziali che nel tempo sono diventati un vero e proprio marchio di fabbrica. Lo abbiamo visto mille volte durante la conduzione dei suoi programmi televisivi e neanche il lutto è riuscito a scalfire questa immagine. Maria De Filippi ha perso l’amore della sua vita, l’uomo con cui ha condiviso 27 anni di matrimonio, il padre del suo unico figlio Gabriele. Eppure ha elargito sorrisi e strette di mano, persino i tanto discussi selfie alla camera ardente. La generosità è una dote rara e, talvolta, incompresa.