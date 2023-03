Il dolore di Maria De Filippi: la dichiarazione sul patrimonio di Costanzo

Una nota, una dichiarazione di Maria De Filippi e di tutta la famiglia per mettere a tacere le notizie condivise negli ultimi giorni sul patrimonio di Maurizio Costanzo. La morte del giornalista, avvenuta il 24 febbraio a Roma, ha lasciato un vuoto inimmaginabile, non solo nelle persone che lo amavano, ma anche in coloro che lo stimavano. “La valutazione del patrimonio è immaginifica”. Così, con una nota affidata all’avvocato, è arrivata la smentita sulle presunte cifre.

Maria De Filippi, la nota dell’avvocato sul patrimonio di Maurizio Costanzo

Giorni di dolore, di lacrime, di ricordi. Giorni che sono trascorsi nell’incredulità: Maria De Filippi non si aspettava la morte del suo amato Maurizio Costanzo. Dalla folla alla camera ardente fino agli omaggi commoventi ai funerali, c’è stato un rumore di sottofondo ad accompagnare l’ultima settimana: le cifre sul presunto patrimonio del giornalista, tra diritti d’autore e immobili.

Per prevenire ulteriori notizie, la famiglia ha voluto affidare una nota all’avvocato Pierluigi De Palma. “Notizie false e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti”. Si è riferito in particolar modo al “patrimonio di 70 milioni di euro e le proprietà di alcuni appartamenti a Roma e una villa ad Ansedonia”. Una secca smentita, che tuttavia racchiude in sé anche il dolore della De Filippi, che non è rimasta indifferente alla condivisione pubblica delle cifre.

La reazione alla presunta eredità

La conosciamo per la sua compostezza: mai fuori posto, perché la dignità deve sempre venire prima di tutto. Alla camera ardente non si è lasciata mai andare, e ha raccolto le lacrime del figlio Gabriele al suo fianco. Ai funerali ha manifestato il suo dolore con una smorfia che ha racchiuso tutto l’amore del mondo per il suo Maurizio, incredula di fronte all’ultimo saluto.

Nella nota dell’avvocato Pierluigi De Palma si aggiunge un tassello: “Maria De Filippi è sorpresa e addolorata perché in un simile momento vengano diffuse notizie non verificate e di macroscopica falsità”. Si è fatto in particolar modo riferimento agli immobili, tra cui ad Ansedonia, in via Poma e a Poderi di Sotto in provincia di Grosseto.

La valutazione sul patrimonio di Maurizio Costanzo

Ai funerali, la figlia Camilla Costanzo ha parlato di eredità immateriale: alla morte di una persona, con noi rimane ben altro, come gli insegnamenti, i valori, le lezioni, i ricordi. Quello che ci è stato trasmesso nel corso della vita e che non ha prezzo. “Ci lasci un’eredità importante, il tuo più grande insegnamento, l’umiltà. Non ti saresti mai aspettato una così grande dimostrazione d’affetto”.

La valutazione del patrimonio di Maurizio Costanzo – circa 70 milioni di euro – effettuata secondo le ricostruzioni dei giornali è dunque irrealistica. Il bilancio più grande lo aveva fatto proprio il giornalista, del resto, in occasione di un’intervista concessa a Verissimo nella puntata dell’8 gennaio del 2023.

“È bello quando la vita ti consente di fare il nonno. Tutti i giovedì li vedo in ufficio da me, non perché io abbia dei ricordi ma perché ce li abbiano loro. Lo faccio per costruire ricordi per loro”, ed è questo che tutti non potranno mai dimenticare di lui.