Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Getty Images Jacob Elordi e Kendall Jenner

A tutti i fan inconsolabili dei Brangelina (Brad Pitt e Angelina Jolie), dei Bennifer (Jennifer Lopez e Ben Affleck) o andando a ritroso nel tempo dell’iconico duo Johnny Depp e Kate Moss, la bella notizia è questa: c’è una nuova coppia pronta a rimpiazzare nello show biz l’accoppiata da sogno che rappresentavano per tutti noi quelle sopracitate e ahinoi ormai scoppiate. Loro sono giovanissimi, bellissimi, talentuosissimi – nei reciproci campi – , capaci di far sognare singolarmente l’universo maschile (lui), quello femminile (lei). Figuriamoci il potenziale insieme…

Stiamo parlando di Jacob Elordi e Kendall Jenner, la coppia del momento. La più inseguita, ricercata, paparazzata. Che sta facendo impazzire i fotografi della Paris Fashion Week, più impegnati a inseguire e fotografare loro che le modelle in passerella. Kendall è arrivata nella capitale francese per prendere parte alle sfilate, lui per ammirarla e intrattenerla tra una sfilata e l’altra. D’altronde l’amore è fresco, scoppiato in primavera, in quel del Coachella Festival, e loro sono nel pieno della conoscenza e della passione. Per la gioia, appunto, dei paparazzi.

Kendall, per i pochi che non la conoscessero è la penultima figlia di Kris Jenner, che dal primo matrimonio ha avuto Kourtney, Kim e Khloé Kardashian (sorellastre quindi di “Kenny”) e dal secondo con Bruce Jenner, campione olimpico poi diventato donna con il nome di Caitlyn, Kendall e Kylie, altra influencer famosissima. Kendall (classe 1995) e Kylie (1997) vivono sotto i riflettori da sempre, da quando la fama nascente della sorellastra maggiore Kim le ha fatte diventare attrici bambine, interpreti di loro se stesse nella serie di successo planetario Al passo con i Kardashian (Keeping Up with the Kardashians, spesso abbreviato in KUWTK), uno dei reality show più famosi e influenti della storia della televisione che ha non solo ridefinito la cultura pop contemporanea, ma trasformato tutti i membri della famiglia Kardashian-Jenner in miliardari, imprenditori di successo e icone globali dei social media. Compresa Kendall, che complice una notevole bellezza nonché altezza (180 cm, a differenza delle piccole e sexy Kardashian, fatta eccezione di Khloe), ha intrapreso con successo la carriera di modella, diventando in breve tempo una delle più richieste e pagate al mondo.

Jacob Elordi, australiano di Brisbane, è invece diventato famoso grazie al boom internazionale del film teen-romance The Kissing Booth nel 2018, che lo ha decretato sex symbol globale, ed è stato consacrato dalla serie tv Euphoria. Negli anni ha poi saputo scegliere con cura i suoi ruoli, passando da Saltburn, una delle serie rivelazione del 2023, che gli è valsa una candidature ai BAFTA come miglior attore non protagonista e miglior stella emergente, a Priscilla, dove era un giovane Elvis, fino all’acclamatissimo Frankenstein, in cui interpreta magistralmente la “Creatura“, tanto da essersi guadagnato un Critics’ Choice Award nel 2025. É poi stato un irresistibile Heathcliff nella nuova acclamata trasposizione cinematografica di Cime Tempestose ed è ora nelle sale, protagonista dell’ultimo film di Ridley Scott, The Dog Stars – Le stelle dopo la fine.

Inevitabile che fosse in qualche modo già scritto che prima o poi una delle modelle più belle al mondo dovesse incrociare sulla sua strada l’attore più sexy e promettente. Proprio come era successo negli anni ’90 tra Cindy Crawford e Richard Gere o tra Kate Moss e Johnny Depp, che avevano fatto sognare i fan di tutto il mondo. E nei 2000, appunto, i Brangelina, anche se in quel caso l’accoppiata non era modella-attore ma tra due star talmente belle da assurgere a stato semi divino. La principessa che incontra e si innamora del principe, per vivere eternamente insieme, felici e contenti. Ora, considerato che per tutti loro l’unione non ha avuto vita eterna, anzi, l’augurio che facciamo ai “Jacenner” o “Kendallordi”, che coniar si voglia (perché prima o poi qualcuno ci penserà) è quello di avere un destino da favola e non da Hollywood…