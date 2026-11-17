Ufficio stampa Mediaset Katie, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del mercoledì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Electra scopre che Remy è responsabile di aver creato le immagini deepfake. Ecco le anticipazioni di mercoledì 18 novembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 18 novembre 2026

Electra scopre che Remy è responsabile di aver creato le immagini deepfake a causa delle quali è stata emarginata e bullizzata alle scuole superiori e che adesso hanno provocato il suo licenziamento dalla Forrester Creations. Lui confessa di aver creato e diffuso le foto false perché non sopportava l’idea che Electra potesse stare con Will o con qualsiasi altro uomo. Ammette anche di aver inviato le immagini a Katie. Electra gli dice che non passerà liscia e che finirà in prigione, ma quando cerca di andarsene, Remy le impedisce di lasciare l’appartamento, insistendo affinché lei fugga con lui a New York come avevano sempre sognato di fare. Alla Forrester, Will insiste che le foto di Electra sono dei deepfake. Ivy conferma che Electra era già stata vittima di deepfake a Dallas e spiega che quelle immagini avevano distrutto la sua reputazione e avevano costretto la ragazza a trasferirsi a Los Angeles.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 15 al 21 novembre 2026.